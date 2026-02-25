L'oroscopo del giorno giovedì 26 febbraio promette di portare novità interessanti e spunti di riflessione, soprattutto per chi è alla ricerca di risposte in amore, lavoro, salute e fortuna.

Un Cancro avventuroso sarà alla ricerca di nuove sfide, soprattutto al lavoro, mentre il Leone dovrà impegnarsi a fondo affinché possa ambire in alto. Giornata promettente e fortunata per i nativi Scorpione grazie a queste stelle, mentre l'Acquario dimostrerà indipendenza e sicurezza in quel che fa.

Previsioni oroscopo giovedì 26 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso la fine del mese con un certo ottimismo secondo l'oroscopo.

L'inverno è quasi giunto al termine, e il prossimo periodo potrebbe darvi molto. In amore abbiate cura del vostro rapporto con il partner, anche se la Luna sarà contraria. Nel lavoro la giornata sarà abbastanza produttiva, con idee e risultati niente male. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale eccellente in questo giovedì di febbraio. Potreste ritrovarvi a fare scelte importanti in amore, da prendere insieme alla persona che amate per costruire un futuro migliore. In ambito lavorativo la pazienza sarà importante, ma anche avere le giuste competenze a riguardo. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali non all'altezza delle aspettative in questo periodo turbolento. Avrete la sensazione di non sentirvi adeguati al vostro ruolo, complice questo cielo sfavorevole.

Nel lavoro state perdendo un treno ricco di opportunità, e sarà necessario reagire. In amore cercate di chiarire ciò che non funziona tra voi e il partner, senza complicare troppo le cose. Voto - 6️⃣

Cancro: le stelle di questo giovedì saranno dalla vostra parte, alimentando il vostro spirito avventuriero. Soprattutto nel lavoro, guardarvi intorno sarà fondamentale per riuscire ad ambire più in alto. In amore l'intesa con il partner sarà ottima, godendo un legame intimo e maturo grazie alla Luna in congiunzione. Se siete single una vecchia conoscenza potrebbe tornare nella vostra vita. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questo periodo. Il rapporto con il partner sarà appagante, anche se potrebbe mancarvi qualcosa che possa elevare il vostro legame.

Nel lavoro alcune decisioni potrebbero rivelarsi fondamentali per la vostra carriera, e andranno analizzate con cura. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di giovedì che vedrà la Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Un pizzico di pazienza e comprensione saranno di grande aiuto per ritrovare la strada verso un rapporto più equilibrato. In quanto al lavoro concentratevi su quei progetti che possono darvi maggiori garanzie per il momento, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, questa giornata non sarà particolarmente appagante dal punto di vista sentimentale. Potreste sentirvi vulnerabili nel vostro rapporto: attenzione a non causare dispiaceri.

In quanto al lavoro concentratevi sui lavori di gruppo. Anche se non sarete tra i migliori, avrete modo di dare un buon contributo. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì eccellente per voi nativi del segno. Le stelle saranno in perfetto equilibrio, regalandovi un giorno pieno di magia. In amore emotività e sentimenti puri saranno al centro, anche per voi single in cerca della persona giusta. In ambito professionale sarete concentrati sui vostri obiettivi, con la possibilità di poter ambire in alto. Voto - 9️⃣

Sagittario: cielo del momento non particolarmente favorevole nei vostri confronti. Dedicare più attenzione al partner sarà utile per ritrovare il vostro legame. Non rinunciate dunque al dialogo.

Sul fronte professionale serviranno idee migliori affinché possiate raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 6️⃣

Capricorno: la passione non vi manca in questo periodo grazie a Venere, ma con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, a volte potrebbe esserci qualche piccola discussione da gestire. Sul posto di lavoro sarete energici e creativi, ma attenzione a non imbattervi in situazioni che possono rivelarsi stressanti. Voto - 6️⃣

Acquario: in questa giornata di giovedì sarete capaci di dimostrare indipendenza in quel che fate. Soprattutto nel lavoro, dimostrerete abilità e competenza, capaci di poter raggiungere grandi risultati con impegno. In quanto ai sentimenti avrete cura del vostro rapporto, anche se potreste fare di più per poter stare meglio insieme al partner.

Voto - 7️⃣

Pesci: le stelle di questo giovedì saranno ben allineate nei vostri confronti. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, pronti a darvi tutto il sostegno necessario per vivere un rapporto dolce e affiatato. In ambito professionale potrebbe essere un buon momento per fare degli investimenti a lungo termine, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣