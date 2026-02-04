L’oroscopo del giorno giovedì 5 febbraio, porta con sé energie contrastanti ma ricche di opportunità. Le stelle influenzano amore, lavoro, fortuna e salute in modo diverso per ciascun segno zodiacale.

I nativi Bilancia saranno in gran forma, forti del passaggio della Luna in congiunzione e di tante stelle in buon aspetto, mentre le idee dei nativi Pesci prenderanno forma. Il Leone potrebbe sfruttare questo periodo per stravolgere la propria vita quotidiana, mentre l'Acquario sarà protagonista della propria vita quotidiana.

Previsioni oroscopo giovedì 5 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: questa giornata di giovedì potrebbe rivelarsi un po’ complicata per la vostra vita sentimentale. Venere promette emozioni forti, ma con la Luna in opposizione dal segno della Bilancia, non ci sarà sempre una grande intesa con il partner. In quanto al lavoro alcune idee potrebbero funzionare, ma andranno esposte con pazienza, soprattutto a chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali complicate per voi nativi del segno. Un buon dialogo può aiutarvi a risolvere le cose, e ritrovare un po’ di stabilità nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, meglio darsi da fare su progetti che possono darvi maggiori garanzie per il momento, evitando di commettere gravi errori.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di giovedì eccellente per voi secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo stabilità e concretezza premiano i vostri sforzi. Con Mercurio e Venere a favore, avrete grandi idee da sviluppare. Sul fronte sentimentale la dolcezza e la sensibilità vi permetteranno di intuire le emozioni degli altri. Voto - 9️⃣

Cancro: vita amorosa che potrebbe vacillare un po’ in questo periodo a causa del passaggio della Luna in quadratura. Se i vostri sentimenti sono chiari, sarà possibile superare gli ostacoli insieme al partner. I cuori solitari avranno bisogno di capire con chi condividere le loro emozioni. In quanto al lavoro servirà maggiore fiducia nelle vostre capacità. Voto - 6️⃣

Leone: il bisogno di stravolgere la vostra vita quotidiana si farà sempre più impellente per voi nativi del segno.

Queste stelle non vi daranno molte occasioni, ragion per cui sarà necessario prendere in mano la situazione e cambiare qualcosa. Sul posto di lavoro alcune opportunità potrebbero apparentemente sembrare proficue, ma andranno analizzate con cura. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà una giornata stabile per voi secondo l'oroscopo. Ascoltare e comprendere il partner sarà un gesto d'intesa per la vostra relazione di coppia. Favoriti eventuali chiarimenti. In quanto al lavoro alcune collaborazioni positive possono portare a interessanti risultati, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna che passerà nel vostro segno zodiacale, vi sentirete in gran forma in questa giornata di giovedì.

Insieme a Venere, sarà possibile mettere insieme un rapporto dolce e appagante. Se siete single potrebbe essere un buon momento per dichiarare i vostri sentimenti. In quanto al lavoro sarete abbastanza lucidi e attivi, da mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Scorpione: non sarà un ottimo periodo per fare progetti futuri secondo l'oroscopo. Marte e Mercurio portano incertezze nel vostro rapporto, e non sempre potreste prendere le decisioni più adeguate. In amore attenzione a non essere troppo permalosi o polemici nei confronti delle persone che amate. Con Venere in quadratura, il vostro carattere non sarà così semplice da gestire. Voto - 6️⃣

Sagittario: l'astro argenteo torna ad agire a vostro favore in questo periodo secondo l'oroscopo.

Una buona vitalità vi muoverà verso un rapporto più dolce, delicato, ma soprattutto maturo. In quanto al lavoro l'impegno costante sarà presto riconosciuto e ricompensato con nuove opportunità. Voto - 8️⃣

Capricorno: clima piuttosto tiepido in amore in questa giornata di giovedì. Attenzione a non prendere sottogamba gli impegni del vostro rapporto, che potrebbero essere causa di possibili discussioni da risolvere. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Acquario: quadro astrale che si farà piuttosto interessante per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere a favore, la vostra relazione di coppia sarà un vortice di emozioni.

Anche voi single vi lascerete trasportare dalla voglia di amare. Nel lavoro i vostri progetti faranno importanti progressi, con risultati degni di nota. Voto - 9️⃣

Pesci: previsioni astrali in rialzo ora che la Luna sarà in buon aspetto. Con il partner vivrete un rapporto più stabile e appagante, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro valutare delle alternative vi aiuterà a essere più dinamici, sempre pronti ad avere una nuova idea su cui scommettere. Voto - 8️⃣