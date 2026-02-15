L’oroscopo del giorno lunedì 16 febbraio apre la settimana con un cielo dinamico, vivace e pieno di stimoli. Le stelle invitano all’azione consapevole, alla chiarezza emotiva e a una rinnovata fiducia nel destino.

Il passaggio di Saturno nel segno dell'Ariete aumenterà l'ambizione del segno di fuoco, soprattutto al lavoro, mentre il Cancro ci metterà più grinta in quel che fa. I Pesci mostreranno audacia e idee brillanti al lavoro, mentre precisione e trasparenza non mancheranno al lavoro per i nativi Scorpione.

Previsioni oroscopo lunedì 16 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà con la Luna dalla vostra parte, che alimenterà la passione e la complicità tra voi e la persona che amate. I single saranno attenti ai sentimenti degli altri, ma dovranno avere pazienza. Nel lavoro Saturno aumenta le vostre ambizioni, portando idee e progetti che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali tutto sommato soddisfacenti in questo lunedì di febbraio. Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, a volte potrebbe esserci qualche incomprensione da gestire. Nel lavoro l'intraprendenza non vi manca, e potrebbe giocare a vostro favore per trovare soluzioni audaci.

Voto - 7️⃣

Gemelli: quadro astrale che non gioca a vostro favore in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura non ci sarà tanto spazio per le emozioni. Nel lavoro attenzione alle iniziative che prenderete: alcune potrebbero non essere così convenienti. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di lunedì intrigante per quanto riguarda i sentimenti. Dialoghi sinceri rafforzano legami importanti grazie a Venere, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale sarete comunicativi e volenterosi, dimostrando di voler fare di tutto per poter ambire in alto. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario non sarà di grande aiuto per la vostra vita sentimentale.

Attenzione a non mostrare troppa sensibilità. Se siete single avrete bisogno di certezze prima di buttarvi in un nuovo legame. Per quanto riguarda il lavoro, se un progetto non sta andando come previsto, non arrendetevi, e continuate a dare il massimo. Voto - 6️⃣

Vergine: questo lunedì di febbraio si rivelerà complesso per voi nativi del segno. La posizione di Venere vi rende un po’ scontrosi con il partner, e non sempre potreste dire o fare la cosa giusta. Nel lavoro meglio procedere lentamente con i vostri progetti, ma assicurarvi che tutto vada per il verso giusto, piuttosto che avere fretta e commettere errori strada facendo. Voto - 6️⃣

Bilancia: cielo del momento che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo.

Cercherete attenzioni dal vostro rapporto, e forse potreste riuscire a ottenerli. Sul fronte professionale siate ben organizzati nei vostri progetti, e se non sapete bene come muovervi, chiedete pure aiuto a un collega più esperto di voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: evitate troppi giri di parole in ambito amoroso durante questo lunedì di febbraio. Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, a volte potreste esprimere i vostri sentimenti in modo errato. In quanto al lavoro Mercurio vi permetterà di essere organizzati e precisi, dimostrando grande produttività. Voto - 7️⃣

Sagittario: in questo lunedì di febbraio la Luna in sestile vi aiuterà a essere più riflessivi verso la vostra relazione di coppia.

Essere autentici nei confronti del partner potrebbe aiutarvi a risolvere piccole discussioni, e fare un passo avanti verso un rapporto più concreto. In quanto al lavoro attenzione a non prendere decisioni cruciali, concentrandovi su qualcosa più alla vostra portata. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo positivo in amore durante questa giornata di lunedì. Single oppure no, saranno favoriti i chiarimenti e nuovi equilibri, grazie anche alla posizione di Venere in sestile. Per quanto riguarda il settore professionale sarete capaci di notare anche piccoli dettagli nei vostri progetti, trovando soluzioni efficaci per poter andare avanti. Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna porta armonia e dolcezza tra voi e il partner, oltre che un pizzico di maturità nel vostro rapporto.

Single oppure no, accompagna le scelte audaci e premia il coraggio di mostrarvi senza filtri. In quanto al lavoro fate tesoro della vostra esperienza e applicatela per gestire i vostri progetti nella maniera più opportuna. Voto - 8️⃣

Pesci: la settimana inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno, con una grande audacia che può aiutarvi molto, soprattutto in campo professionale. In ambito amoroso Venere promette emozioni forti e coinvolgenti, anche per voi cuori solitari. Fatevi un po’ di coraggio e mostrate la vostra parte migliore. Voto - 9️⃣