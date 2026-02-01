Nell'oroscopo della giornata di martedì 2 febbraio, il segno del Leone imparerà ad ascoltare grazie alla Luna, mentre l'Acquario avrà voglia di fare, ma non dovrà essere impulsivo. Giornata in evidenza per il segno della Bilancia, forte di un cielo in equilibrio, mentre i nativi Gemelli dimostreranno costanza e impegno nel loro impiego.

Previsioni oroscopo martedì 2 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che annunciano un bel cielo in questa seconda giornata del mese. La Luna porta stabilità e intesa con il partner, mentre Venere vi aiuterà a mettere l'accento sui sentimenti.

In ambito lavorativo i buoni risultati saranno dietro l'angolo, con idee e progetti che possono portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Toro: giornata di martedì non particolarmente brillante per voi nativi del segno. Alcuni chiarimenti saranno quasi d'obbligo tra voi e il partner, affinché possiate stare bene insieme. Nel lavoro un piccolo risultato potrebbe rafforzare la vostra fiducia, ma gli obiettivi più ambiziosi saranno ancora lontani. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi porterà a vivere una giornata intensa di emozioni secondo l'oroscopo. La vostra relazione sarà vivace e profonda, sempre pronta a cogliere l'occasione giusta per mettere in risalto le emozioni. In quanto al lavoro dimostrerete costanza in quel che fate, ottenendo spesso risultati soddisfacenti.

Voto - 9️⃣

Cancro: potrebbe essere un buon momento per proporre qualcosa di nuovo in campo professionale, ma attenzione a non proporre nulla di banale. In amore la vostra sensibilità si noterà particolarmente. Soprattutto voi single, potreste essere in cerca di conferme, ma per farlo, non dovrete chiudervi troppo in voi stessi. Voto - 7️⃣

Leone: anche se la Luna sarà dalla vostra parte, servirà molta pazienza in questo periodo. Single oppure no, imparate ad ascoltare, e forse potreste trovare la soluzione per risolvere alcuni problemi con la vostra fiamma e riavvicinarvi. Sul fronte professionale non potrete risolvere tutto in un attimo. Analizzate bene la situazione, e cercate di capire quale sia la strada migliore per voi.

Voto - 6️⃣

Vergine: giornata stabile per quanto riguarda i sentimenti. Con il partner ci sarà una buona intesa, ma attenzione a non pretendere sempre ragione, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti. Forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ma riuscirete comunque a dire la vostra e dare un prezioso contributo. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata in evidenza per voi nativi del segno. Le stelle saranno favorevoli nei confronti, aumentando la passione e la maturità tra voi e la persona che amate, soprattutto per i nati nella terza decade. In quanto al lavoro vi sentirete coinvolti nei vostri progetti. Con la giusta precisione e le idee migliori che avete, potreste ambire più in alto.

Voto - 9️⃣

Scorpione: questa fase emotiva non si sta rivelando particolarmente convincente secondo l'oroscopo. Ritrovare l'armonia sarà possibile, a patto che facciate un passo indietro e partiate dai piccoli gesti. Sul fronte professionale evitate le indecisioni. Questa situazione sarà un po’ delicata da gestire, e non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo in equilibrio per voi nativi del segno in questo martedì di febbraio. Le stelle assumeranno una posizione favorevole, utile per poter fare ciò che vi aggrada senza troppe difficoltà. In amore le emozioni saranno profonde e sincere grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. nel lavoro avrete nuove prospettive: sarà una giornata stimolante per provare a mettere insieme progetti più ambiziosi.

Voto - 9️⃣

Capricorno: la vostra voglia di libertà si farà sentire, ma questo non significa che dovrete trascurare il benessere degli altri, soprattutto della vostra anima gemella. Se siete single servirà un po’ di dolcezza in più per fare colpo. Nel lavoro diventate furbi ed evitate di farvi coinvolgere in un lavoro che richiede un'energia che è al di sopra delle vostre possibilità. Voto - 7️⃣

Acquario: il vostro modo di amare sarà rassicurante, ma con la Luna in opposizione dal segno del Leone, non ci saranno sempre emozioni profonde da vivere con la persona che amate. Se siete single attenzione a non essere avventati. In quanto al lavoro arriveranno risultati tangibili, che possono aumentare le vostre ambizioni per il futuro.

Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale appagante in questo periodo. Il vostro modo di amare sarà dolce e affascinante, sufficiente per garantire una buona stabilità nel vostro rapporto. In quanto al lavoro Giove porterà un po’ di fortuna. Pensare fuori dagli schemi potrebbe premiarvi con risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣