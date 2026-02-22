L'oroscopo del giorno lunedì 23 febbraio annuncia un cielo dinamico e attivo per i segni zodiacali, in amore, nel lavoro, fortuna e salute.

Per i nativi Scorpione energia e determinazione aiuteranno a chiudere trattative importanti al lavoro, mentre il Cancro sarà in cerca di fortuna altrove. Il dialogo permetterà ai nativi al segno della Vergine di riavvicinarsi un po’ al partner, mentre i nativi Leone dovranno raggiungere il loro successo un passo alla volta.

Previsioni oroscopo lunedì 23 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile all'inizio di questa settimana di febbraio.

Il rapporto con il partner sarà solido e gradevole, con buone occasioni per riuscire a fare colpo. In quanto al lavoro servirà un po’ di creatività e impegno in più per poter raggiungere i vostri obiettivi. Datevi da fare per poter ambire in alto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano un buon cielo sopra di voi. La passione non vi manca grazie a Venere in sestile, e con la Luna in congiunzione ci metterete anche un po’ di maturità. In quanto al lavoro, impegnarvi in quei progetti che vi danno maggiori garanzie vi permetterà di progredire più in fretta. Voto - 8️⃣

Gemelli: la comunicazione non sarà il vostro forte secondo l'oroscopo di lunedì.

Il vostro modo di amare non sarà così apprezzato. Cercate di comprendere meglio cosa desidera da voi il partner. Per quanto riguarda il lavoro meglio fermarsi un momento a riflettere su quale possa essere la decisione più giusta per la vostra carriera. Voto - 6️⃣

Cancro: sarete in cerca di fortuna e successi, ma potrebbe essere necessario cambiare completamente direzione. Mercurio e Marte saranno favorevoli, e vi aiuteranno a capire cosa fare. In amore l'intesa con il partner non mancherà. Una piccola sorpresa potrebbe fare bene al vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale in fase di assestamento per voi nativi del segno. La Luna in quadratura porta qualche incertezza, ma con il giusto atteggiamento, riuscirete a trovare la strada giusta verso un rapporto migliore.

In quanto al lavoro servirà concentrazione in questo periodo per riuscire a gestire nuovi progetti, che possono portarvi lontano. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in Toro vi permetterà di vedere la vostra relazione di coppia con più calma e razionalità. Di contro, Venere rimane contraria, dunque non aspettatevi momenti da batticuore. Sul fronte lavorativo evitate decisioni impulsive. Con Mercurio e Marte in opposizione, non sempre avrete i mezzi necessari per poter ambire in alto. Voto - 6️⃣

Bilancia: vita amorosa stabile in questo periodo, anche se non perfetta. Un dialogo costruttivo vi farà sicuramente bene per costruire un legame migliore. Sul fronte professionale una buona precisione e organizzazione possono fare la differenza, soprattutto in quei progetti a lungo termine.

Voto - 7️⃣

Scorpione: inizio di settimana sottotono per voi nativi del segno. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione, a volte potreste essere un po’ scontrosi nei confronti del partner. In quanto al lavoro sarete sempre sul pezzo, pronti a gestire le vostre mansioni con impegno e creatività, grazie al sostegno di stelle come Mercurio e Marte in trigono. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di lunedì complicata per quanto riguarda i sentimenti. Queste stelle non vi sorridono, e potrebbero creare qualche imprevisto nella vostra vita quotidiana. In amore emerge il bisogno di chiarire un dettaglio rimasto in sospeso, ma dovrete farlo nel modo giusto. In quanto al lavoro la vostra situazione non sarà così convincente, ma al momento non sembra abbiate i mezzi per poter cambiare.

Voto - 6️⃣

Capricorno: romanticismo in crescita per voi nativi del segno. Soprattutto per voi single, potrebbero arrivare incontri interessanti, che potrebbero dare una svolta alla vostra vita amorosa. In ambito lavorativo respirerete un clima armonioso tra voi colleghi, perfetto per poter instaurare collaborazioni positive. Voto - 8️⃣

Acquario: serenità interiore in calo all'inizio di questa settimana di febbraio. Con la Luna in quadratura dal segno del Toro, non sarete sempre così attenti e romantici nei confronti del partner. Se c'è qualcosa che vi turba, apritevi al dialogo. In quanto al lavoro sarà una giornata stabile, con progetti proficui e discrete soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime anche in questo lunedì di febbraio per voi nativi del segno.

La Luna e Venere in buon aspetto annunciano emozioni intense e profonde, anche per i cuori solitari in cerca del vero amore. Nel lavoro Mercurio vi rende più razionali e strategici, e con Marte in buon aspetto sarete agguerriti e pronti a tutto. Voto - 9️⃣