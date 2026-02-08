Inizia una nuova settimana e le stelle si muovono con energia decisa. L'oroscopo di lunedì 9 febbraio porta con sé chiarimenti, scelte importanti e qualche sorpresa inattesa. La Luna influenza le emozioni, mentre alcuni pianeti spingono all’azione, soprattutto sul fronte lavorativo e sentimentale.

Leggerezza e complicità aiuteranno i nativi Pesci a gestire meglio la propria vita quotidiana, mentre l'Acquario dovrà essere più diplomatico per non cadere in errore al lavoro. Lavoro in crescita per il Leone, anche se ci saranno diverse questioni ancora da sistemare, mentre i Gemelli dovranno essere prudenti nel loro modo di fare.

Previsioni oroscopo lunedì 9 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà in maniera abbastanza tranquilla per voi nativi del segno. In amore il vostro rapporto sarà vivace, ma attenzione a non essere troppo impulsivi, ed evitate discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee si riveleranno efficaci, ma anche faticose da gestire. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali solamente discrete in questo periodo. La Luna vi assiste in questo lunedì di febbraio, ma con Venere in quadratura, saranno necessari chiarimenti per poter stare bene insieme. In ambito lavorativo procedete con calma, soprattutto se avrete tra le mani progetti da grande potenziale, che richiederanno molta attenzione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la prudenza sarà necessaria in questa giornata di lunedì per poter gestire adeguatamente le vostre mansioni. La posizione di Mercurio potrebbe rallentarvi, e causare qualche spiacevole imprevisto. Sul fronte amoroso vi sentirete bene con la persona che amate, e i suoi preziosi consigli saranno utili. Voto - 7️⃣

Cancro: la comunicazione sarà al centro di tutto in questo periodo secondo l'oroscopo. Single oppure no, attraverso il dialogo potreste esplorare e conoscere nuovi lati di una relazione che lo renderanno più affascinante. In quanto al lavoro alcuni contatti potrebbero rivelarsi di grande aiuto per poter gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale non particolarmente appagante per voi nativi del segno.

Se con il partner ci saranno delle questioni da risolvere, fare i permalosi non vi sarà di grande aiuto. Nel lavoro fare chiarezza tra le vostre mansioni sarà fondamentale per trovare la giusta direzione. Voto - 6️⃣

Vergine: partirà molto bene questa nuova settimana dal punto di vista sentimentale, merito anche della Luna in sestile. Emozioni e dialogo saranno due pilastri fondamentali del vostro rapporto. Nel lavoro prendetevi il vostro tempo per risolvere alcuni progetti rimasti indietro. Con Mercurio in cattivo aspetto, non sempre avrete i mezzi necessari per fare bene. Voto - 7️⃣

Bilancia: vi attende un sereno lunedì secondo l'oroscopo grazie a Venere in trigono. La vostra relazione di coppia sarà stabile, fatta di momenti d'intimità e complicità con la vostra anima gemella.

In quanto al lavoro il potenziale non vi manca, ma attenzione a non forzare certe situazioni se ci tenete a fare tutto alla perfezione. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi aiuterà a mettere alcune cose in chiaro tra voi e la persona che amate. Attenzione però a non essere troppo critici, considerato anche la posizione sfavorevole di Venere. In ambito professionale Mercurio vi permetterà di essere precisi e attenti, ma non sarà necessario essere perfezionisti. Voto - 7️⃣

Sagittario: Giove in ottima posizione si rivelerà un buon alleato sul lavoro e vi aiuterà a non commettere troppi errori, considerato anche la posizione di Mercurio in quadratura. In ambito amoroso non mancherà il desiderio di armonia tra voi e il partner.

Se siete single trascorrere più tempo con una persona speciale vi farà molto bene. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che annunciano un buon cielo sopra di voi secondo l'oroscopo. Venere sarà una luce importante della vostra vita sentimentale: single oppure no, il vostro modo di amare puro vi permetterà di distinguervi. In ambito lavorativo Mercurio favorisce le collaborazioni. Sarete ben concentrati sui vostri progetti, pronti a dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Acquario: Venere in congiunzione porterà emozioni intense, ma attenzione alla gelosia: con la Luna in quadratura, non sempre il vostro modo di amare sarà gradito. In ambito lavorativo la vostra produttività forse è scesa un po’, ma sarà ancora sufficiente a permettervi di raggiungere risultati interessanti.

Un po’ di diplomazia vi sarà d'aiuto. Voto - 8️⃣

Pesci: leggerezza e complicità caratterizzeranno questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. La Luna in trigono porta maturità nel vostro rapporto. Se siete single approcciarvi alla vostra fiamma vi sembrerà più semplice. Nel lavoro sarete focalizzati sui vostri obiettivi, e con Mercurio in congiunzione saprete sempre dove mettere le mani. Voto - 9️⃣