Scopri cosa riservano le stelle con l’oroscopo del giorno di martedì 10 febbraio. Amore, lavoro, fortuna e salute: segno per segno, tutte le previsioni astrologiche per affrontare la giornata con la giusta energia.

In questa giornata, i nativi Ariete potranno godere del passaggio della Luna in congiunzione, e saranno un po’ più frizzanti in amore, mentre l'emotività dei nativi Sagittario si farà più intensa. Il Leone potrebbe trovare il coraggio di farsi avanti e dare una svolta alla propria vita amorosa, mentre la Bilancia non dovrà essere impulsiva.

Previsioni oroscopo martedì 10 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: in questo martedì di febbraio la Luna sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Soprattutto voi single, una persona speciale potrebbe sorprendervi. In quanto al lavoro l'energia sarà, ma attenzione a non essere precipitosi nel vostro modo di fare per non commettere gravi errori, che possono farvi perdere tempo. Voto - 7️⃣

Toro: il pianeta Venere sta per mettersi in una posizione più comoda nei vostri confronti. Avrete bisogno di certezze nella vostra vita sentimentale, e cercare di chiarire le cose con il partner vi sarà d'aiuto. In quanto al lavoro una buona strategia e un pizzico di pazienza potrebbero guidarvi verso progetti più ambiziosi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale appagante in questa giornata di martedì, ma non potrete ignorare eventuali ombre che stanno per affacciarsi sulla vostra vita amorosa. Single oppure no, essere preventivi e cauti sarà fondamentale. In ambito lavorativo i risultati arriveranno, ma non subito. Siate dunque costanti e pazienti. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali altalenanti in questo periodo, ciò nonostante queste stelle avranno grandi piani per voi. Per il momento, non siate troppo impulsivi nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo Mercurio e Giove potrebbero riservarvi qualche sorpresa nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: queste stelle stanno per cambiare direzione nei vostri confronti, e sarà il momento di dare una svolta anche alla vostra vita quotidiana.

Non rimuginate sul passato, ma cercate di impegnarvi per trasformare il vostro futuro. In quanto al lavoro ci saranno questioni da chiudere con decisione, affinché possiate dedicarvi a qualcosa di nuovo. Voto - 7️⃣

Vergine: le stelle di questa giornata saranno tutto sommato discrete, anche se stanno per muoversi in direzione contraria nei vostri confronti. Se notate qualcosa di diverso nel vostro rapporto, cercate di debellare ogni influenza negativa in tempo. Sul fronte professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per poter gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: attenzione alla Luna in opposizione in questo martedì di febbraio. La giornata potrebbe rivelarsi un po’ complicata in amore: un po’ di spontaneità potrebbe funzionare.

Nel lavoro sarete produttivi, ma dovrete essere ben organizzati per non cadere in spiacevoli imprevisti che possono rallentarvi. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di martedì produttiva in campo professionale. Le collaborazioni con le persone giuste potrebbero rivelarsi vincenti, merito anche del support di Mercurio e Giove in trigono. In amore attenzione a gestire la vostra gelosia. Venere sta per mettersi in una posizione migliore, dunque abbiate pazienza, e supererete anche questo ostacolo. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'emotività non vi manca in questo periodo secondo l'oroscopo, ma rifugiarsi nei sogni e nella convinzione di vivere un bel rapporto potrebbe non essere sufficiente a volte. Un buon dialogo sarà fondamentale.

Nel lavoro avrete bisogno di nuove prospettive, di dare una svolta a un progetto rimasto in sospeso. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di martedì. La Luna si troverà in quadratura, e potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo potrebbero arrivare nuove proposte interessanti. Con Mercurio a favore, valutate bene la situazione, e prendete la decisione migliore per voi. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo del momento che continua a darvi soddisfazioni secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, alimentando la voglia d'amore e libertà insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale questo cielo sostiene scelte concrete e valorizza la capacità di costruire con pazienza.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale gradevole in questo periodo per voi nativi del segno. Le stelle vi permetteranno di essere originali, e nella vostra originalità, saprete come conquistare il cuore della persona che amate. Nel lavoro Mercurio potrebbe suggerirvi idee fuori dagli schemi, che potrebbero anche funzionare. Voto - 8️⃣