Nell'oroscopo di martedì 17 febbraio, le stelle ci portano energie contrastanti, con alcuni segni favoriti dal cielo, mentre altri dovranno fare attenzione ai movimenti astrali che potrebbero creare qualche ostacolo.

Venere promette intimità ai nativi Cancro, mentre Giove stimolerà il segno dello Scorpione a non arrendersi e dare il meglio al lavoro. Il Leone proverà emozioni autentiche, ma dovrà esprimerle correttamente, mentre il segno dell'Acquario dimostrerà maturità nel proprio atteggiamento.

Previsioni oroscopo martedì 17 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile in questo periodo per voi nativi del segno. Dimostrare vicinanza al partner e costruire un rapporto sincero vi farà sicuramente bene. Per quanto riguarda il lavoro le opportunità non mancheranno, ma dovrete saper gestire bene la situazione per dimostrare le vostre abilità. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna si sposterà verso una posizione più comoda nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Insieme a Venere, il vostro modo di amare sarà apprezzato. Se siete single nuove conoscenze potrebbero portare momenti piacevoli. In quanto al lavoro concentratevi su quei progetti che possono darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali sottotono in questa giornata di martedì.

Single oppure no, potreste sentirvi un po’ distanti dalle persone a voi care: sentirete la necessità di prendervi un po’ più cura di voi. Nel lavoro Marte vi sprona a non mollare, nonostante le difficoltà che Mercurio metterà contro di voi. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un martedì gradevole da vivere per voi nativi del segno. Gli astri saranno ben disposti a sostenervi, permettendovi di coltivare l'amore con intimità, presenza reale, parole sincere e un pizzico di fiducia. In quanto al lavoro le vostre capacità creative saranno di grande aiuto per trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Leone: le emozioni e i sentimenti autentici non mancano in voi, dovrete soltanto esprimerle verso la persona giusta e costruire un bel rapporto.

In ambito professionale siete in attesa di proposte e di collaborazioni fruttuose, che possono fare la differenza e dare una svolta alla vostra carriera. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì difficile per voi a causa dei tanti astri contro di voi. Sarà difficile evitare una lite o una discussione: cercate solo di non ingigantire le cose, soprattutto se per motivi futili. In quanto al lavoro Giove porta un po’ di determinazione, e con un pizzico di fortuna forse potreste raggiungere risultati almeno accettabili. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questo martedì di febbraio. Se avete una relazione stabile, potrebbe essere piacevole scoprire nuove affinità con il partner, ma fatelo con prudenza.

In ambito lavorativo potreste fare buoni progressi nei vostri progetti, ma attenzione a non correre troppi rischi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo in rialzo in amore per voi nativi del segno. Potrebbe essere la giornata giusta per aprirvi a nuove conoscenze e vivere emozioni forti. Per le relazioni fisse, una buona comunicazione potrebbe aprire a nuove emozioni. In quanto al lavoro l'impegno da parte vostra non manca. Giove in trigono vi spingerà a non arrendervi agli ostacoli. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà una giornata piena d'impegni per voi nativi del segno, e con Mercurio contro di voi, non sarà così semplice portare le vostre mansioni verso il successo.

Marte vi spinge a non arrendervi, ma il vostro percorso di crescita non sarà così semplice. In amore fate un passo indietro se necessario, pur di riuscire a riconquistare la persona che amate. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive in questa giornata di martedì. Venere in sestile vi dona dolcezza e romanticismo. In coppia, ci sarà una maggiore intesa con la persona che amate, mentre i cuori solitari potrebbero vivere incontri interessanti. Sul fronte professionale potrebbe essere un buon momento per nuove idee e collaborazioni grazie a Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo del momento che vi permetterà di dimostrare maturità in quel che fate. In campo professionale potrebbe essere un buon momento per scommettere su un'idea più ambiziosa.

In amore approfondire il legame con la vostra fiamma vi farà sicuramente bene, ma attenzione a non bruciare le tappe per il momento. Voto - 8️⃣

Pesci: la passione sarà il vostro punto forte in questa giornata di martedì. La Luna arriverà in congiunzione al vostro segno zodiacale: insieme a Venere, sarà un buon momento per rafforzare il legame con la persona che amate. Sul fronte professionale le vostre idee saranno apprezzate, e con Giove in trigono un pizzico di fortuna vi farà bene. Voto - 9️⃣