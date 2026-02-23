L'oroscopo del giorno martedì 24 febbraio si apre con una Luna dinamica che accende emozioni e intuizioni, mentre il Sole in Pesci invita a seguire l’istinto e a lasciarsi guidare dalla sensibilità.

Le amicizie e conoscenze importanti saranno al centro per i nativi Cancro, in cerca di un cambiamento nella loro vita, mentre il Leone potrà sognare in grande se saprà cogliere le opportunità. La Luna in Gemelli aiuterà il segno d'aria in amore, mentre il Sagittario dovrà pianificare con calma per non finire fuori strada.

Previsioni oroscopo martedì 24 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: la giornata di martedì inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno. Le emozioni non mancheranno grazie alla Luna, che vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Se siete single un po’ di ascolto e comprensione in più vi faranno sicuramente bene. Nel lavoro abbiate cura dei vostri progetti, senza strafare. Voto - 8️⃣

Toro: con il partner godrete di un'atmosfera dolce e rassicurante secondo l'oroscopo. Con Venere a favore, le coppie consolidate troveranno maggiore complicità. I cuori solitari saranno propensi a dedicarsi alle amicizie più importanti. Nel lavoro potreste chiudere importanti accordi e chiudere progetti iniziati da tempo.

Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata di martedì, ma questo non significa che i vostri problemi spariranno magicamente. Venere rimane contraria, e ci saranno ancora delle questioni da risolvere con il partner. Sul fronte professionale dovrete avere più coraggio in quel che fate, soprattutto se avete le capacità necessarie. Voto - 6️⃣

Cancro: questa giornata di martedì vedrà un ottimo cielo sopra di voi. In questo periodo ci terrete molto a coltivare le amicizie a voi più care, e rafforzare la vostra cerchia sentimentale e sociale. Sul fronte professionale sarà possibile chiudere importanti accordi, e poter avere a che fare con progetti più ambiziosi, grazie anche al sostegno di Marte e Mercurio.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale abbastanza stabile in questa giornata di martedì. Con il partner potrete costruire momenti di dolce intesa, ma non esagerate nel vostro modo di fare. In quanto al lavoro potrete sognare in grande in questo periodo, soprattutto se avrete a che con importanti opportunità che possono svoltare la vostra carriera. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì difficile per voi nativi del segno. Servirà pazienza con la vostra relazione di coppia, messa in difficoltà dalla Luna e Venere in cattivo aspetto. Non esagerate con i malumori, anche in ambito professionale, dove ultimamente non sembra che i vostri progetti stiano funzionando come previsto. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un martedì piacevole da vivere in campo sentimentale.

La Luna in trigono dal segno dei Gemelli porterà chiarezza nel vostro rapporto, che vi farà sicuramente bene per costruire un legame più forte. In quanto al lavoro potreste anche raggiungere buoni risultati, ma serviranno costanza, impegno e precisione. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime in questo periodo per voi nativi del segno. L'amore rompe le aspettative con Venere a favore, e vi permetterà di vedere la vostra relazione di coppia con occhi diversi. Sul fronte professionale il vostro punto di vista spesso è migliore di quello degli altri. Mettetevi in evidenza, e potreste farvi notare per le vostre capacità. Voto - 9️⃣

Sagittario: le stelle chiedono chiarezza alla vostra vita quotidiana.

Le cose non vanno benissimo per voi nativi del segno, e sarà necessario agire in tempo. In amore evitate malumori, ma soprattutto, affrontate i problemi, senza fuggire. Nel lavoro servirà una perfetta organizzazione per poter gestire meglio le vostre mansioni e non finire fuori strada. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo ottimo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La passione sarà protagonista, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro il vostro intuito potrebbe fare la differenza, e con il sostegno di stelle come Marte e Mercurio, potreste centrare buoni obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in rialzo grazie alla Luna, in trigono dal segno dei Gemelli. La sincerità sarà un pilastro fondamentale della vostra relazione di coppia per non cadere in spiacevoli discussioni.

In ambito lavorativo arriveranno nuovi progetti, e dovrete dimostrare di essere pronti a dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Pesci: stelle di martedì che saranno un po’ meno coinvolgenti per voi nativi del segno, in particolare la Luna, che si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli. In voi potrebbe affiorare un desiderio di libertà, ma attenzione a non trascurare chi vi sta accanto. Nel lavoro sarete ancora un punto di riferimento nel vostro settore, capaci di mettere insieme risultati importanti. Voto - 7️⃣