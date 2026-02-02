L'oroscopo di martedì 3 febbraio ci invita a fare il pieno di energie positive! Le stelle sono in movimento e, con l'influenza di Marte e Venere, ci troviamo di fronte a un giorno perfetto per riflettere su nuovi inizi. Ogni segno zodiacale avrà opportunità diverse in amore, lavoro, fortuna e salute.

L'astro argenteo passerà nel segno della Vergine, che dimostrerà maggiore maturità nei confronti del partner, invece di Gemelli dovranno fare attenzione al loro modo di fare. Passione diretta e voglia di amare nel segno dell'Acquario alimenteranno una relazione già perfetta, mentre il Sagittario sarà più pratico nelle proprie mansioni.

Previsioni oroscopo martedì 3 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: questo mese è iniziato abbastanza bene per voi nativi del segno. Vi sentirete bene con la persona che amate, grazie a un buon equilibrio nel vostro cielo. Per i single, un incontro interessante potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Nel lavoro le vostre idee saranno ben strutturate, grazie anche ad alcune importanti intuizioni. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Venere continua a mettervi i bastoni tra le ruote, ma in questo martedì di febbraio potreste essere un po’ più morbidi e comprensivi. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Marte e Mercurio non vi renderanno la vita facile.

Voto - 6️⃣

Gemelli: attenzione al vostro modo di amare in questa giornata di martedì. La Luna si troverà in quadratura, e potrebbe aprire qualche discussione da gestire rapidamente. Sul fronte professionale non mancheranno buone opportunità di successo, ma non dovrete dare nulla per scontato per riuscire nelle vostre imprese. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale un po’ in calo durante questo martedì di febbraio. Le stelle annunciano la Luna in quadratura, che potrebbe instaurare delle incertezze tra voi e il partner. Se siete single abbiate un po’ di pazienza e approfondite saggiamente un rapporto importante. Nel lavoro avrete buone capacità, ma non demoralizzatevi se un'idea non funzionerà subito.

Voto - 7️⃣

Leone: quadro astrale che rimane complicato per voi nativi del segno. Vi piacerebbe poter fare di più, ma queste stelle v'impediscono di esprimere tutto il vostro potenziale. In amore o nel lavoro, servirà pazienza, ma soprattutto buone capacità di analizzare la situazione e agire di conseguenza. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di martedì intrigante in ambito amoroso. La Luna in congiunzione aggiungerà un po’ di pepe alla vostra relazione sentimentale, che si rivelerà più matura e romantica. Nel lavoro ve la caverete bene, ma attenzione a possibili distrazioni che potrebbero influire sulla vostra produttività. Meglio non rimandare certi impegni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questo periodo per voi nativi del segno.

Questo cielo porta una ventata di freschezza. Per i cuori solitari, è il momento giusto per aprirsi a nuove conoscenze. In quanto al lavoro una piccola buona notizia sarà l'incentivo giusto per dimostrare tutto il vostro potenziale, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna vi darà una mano a sistemare alcune questioni con il partner secondo l'oroscopo. La pazienza sarà fondamentale: cercate dunque di ascoltare e capire cosa potete fare per migliorare un rapporto. Nel lavoro fare mente locale e trovare nuove idee potrebbe aiutarvi a gestire in maniera differente alcune mansioni complesse. Voto - 6️⃣

Sagittario: in questa giornata di martedì preferirete un approccio pratico nel vostro ambiente di lavoro.

Con il sostegno di Marte e Mercurio, alcuni progetti saranno realizzabili e con ampio successo se gestiti nella maniera opportuna. In ambito amoroso abbiate pazienza in questo periodo. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura non ci sarà sempre un'ottima armonia. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono metterà in risalto il vostro rapporto. Potrebbe essere un buon momento per fare qualcosa di speciale insieme. In quanto al lavoro le capacità non vi mancheranno. Potreste riuscire a consolidare la vostra posizione con le giuste idee. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna non sarà più in cattivo aspetto a partire da questo martedì di febbraio.

Vi sentirete più in sintonia con la persona che amate, dimostrando i vostri sentimenti in maniera più romantica e convincente. In quanto al lavoro saprete prendere in mano la situazione e risolvere eventuali difficoltà. Voto - 9️⃣

Pesci: attenzione alla Luna in quadratura durante questa giornata di martedì. Essere troppo invadenti o possessivi nei confronti del partner non farà bene alla vostra relazione di coppia. Nel lavoro la giornata potrebbe darvi buone occasioni e risultati, solo se saprete dimostrare le vostre competenze. Voto - 7️⃣