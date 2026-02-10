Nell'oroscopo del giorno mercoledì 11 febbraio, la Luna stimola l’intuito, mentre alcuni pianeti spingono a chiarire situazioni rimaste in sospeso. Il pianeta Venere entrerà nel segno dei Pesci, che sarà più morbido e gentile nei confronti del partner, mentre il Cancro si prenderà qualche soddisfazione. Il segno del Leone sarà in cerca di occasioni professionali, mentre i Gemelli potrebbero sentirsi un po’ troppo sicuri delle loro capacità.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: questa giornata di mercoledì vedrà una bella Luna dalla vostra parte a farvi compagnia.

Sarete disponibili nei confronti del partner, ma attenzione a non essere invasivi o a trascurare troppo il vostro rapporto. Nel lavoro un po’ di ascolto in più potrebbe aiutarvi a gestire meglio progetti complessi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che finalmente tenderà a migliorare per voi nativi del segno. Single oppure no, avrete voglia di qualcosa di autentico, che possa rimettere in risalto la vostra vita amorosa. In quanto al lavoro Mercurio vi rende attivi e disponibili. Attenzione però a non essere testardi, soprattutto con colleghi che ne sanno più di voi. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo che potrebbe mettere in mostra qualche criticità secondo l'oroscopo. In amore Venere si troverà in quadratura, e portare incertezze nel vostro rapporto.

Se siete single attenzione a non essere precipitosi nel dichiarare i vostri sentimenti. In ambito lavorativo alcune idee potrebbero essere brillanti, ma andranno sviluppate con ordine. Attenzione a non sentirvi troppo sicuri delle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali discrete durante questa giornata di mercoledì. In amore Venere si metterà dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna in quadratura. Non sarete sempre così affabili, almeno per il momento. Nel lavoro riuscirete a prendervi qualche soddisfazione, grazie anche a Mercurio in trigono, che alimenta la vostra creatività ed entusiasmo. Voto - 7️⃣

Leone: le stelle saranno meno influenti in questo periodo, lasciandovi spazio di manovra per poter agire come credete.

In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per mettersi in cerca di nuove occasioni. In amore i buoni sentimenti non mancheranno. Se siete single, non lasciatevi sfuggire l'occasione di potervi avvicinare alla vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale poco brillante nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Avrete parole importanti da dire o da ascoltare, che possono aiutarvi a mantenere un certo equilibrio tra voi e la vostra anima gemella. Nel lavoro alcune idee potrebbero funzionare, soltanto se gestite con criterio. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'intesa con il partner sarà tutto sommato discreta, anche se ci sarà la Luna in opposizione, che potrebbe gettare qualche ombra.

Evitate decisioni impulsive per non causare spiacevoli discussioni. In amore le idee non mancheranno, ma andranno utilizzate con intelligenza e furbizia affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: vi attende un mercoledì stimolante e pieno di emozioni secondo l'oroscopo. Per i single, è arrivato il momento di dare conferme alla persona che amate e farvi avanti, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro pianificare vi sarà molto utile per i vostri progetti, soprattutto se richiederanno un po’ di tempo. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una giornata altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Il passaggio di Venere in quadratura potrebbe aprire qualche ostacolo tra voi e il partner.

Un po’ di maturità da parte della Luna vi aiuterà a prendere seriamente ciò che non funziona in amore. Nel lavoro valutate bene le vostre decisioni. Con Mercurio in quadratura, non sempre potreste avere la soluzione a tutto. Voto - 6️⃣

Capricorno: passione in risalita grazie a Venere in sestile, ma attenzione alla Luna in quadratura per il momento. Single oppure no, imparate a conoscere la vostra fiamma, e cosa potete fare per essere felici insieme. Nel lavoro fatevi notare per le vostre potenzialità, anche a costo di fare qualche sacrificio. Voto - 7️⃣

Acquario: questo cambio di cielo potrebbe destabilizzarvi un po’, ma in linea di massima, avrete ancora buone occasioni per vivere una piacevole quotidianità.

Curate di più la vostra relazione di coppia, soprattutto nei momenti d'incertezza. In ambito lavorativo la strada verso il successo è già tracciata. Non avrete dunque bisogno di cambiare rotta e fare a modo vostro. Voto - 8️⃣

Pesci: la posizione di Venere in congiunzione vi renderà più morbidi e gentili nei confronti della persona che amate. Il vostro fascino sarà in evidenza, e potrebbe attirare la persona giusta. Sul fronte professionale sarete ben organizzati nel vostro modo di fare grazie a Mercurio, con la possibilità di mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 9️⃣