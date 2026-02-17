L’oroscopo del giorno, mercoledì 18 febbraio 2026, si apre con una Luna dinamica che invita all’azione e al chiarimento. Le stelle parlano di decisioni importanti, nuovi inizi e qualche sorpresa inaspettata.

I nativi sotto il segno del Cancro potrebbero trovare finalmente la loro strada, mentre la determinazione del Toro sarà elevata. Il Leone sarà in cerca di conferme che possono cambiare la loro vita, mentre Giove sosterrà il segno della Vergine, contro i mille ostacoli da superare.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: la giornata di mercoledì si rivelerà abbastanza discreta per voi nativi del segno. Con il partner ritroverete complicità e intesa. Se siete single scegliete rapporti semplici e sinceri, ma capaci di garantire una certa profondità. In quanto al lavoro alcune nuove idee potrebbero rivelarsi di successo, ma potrebbe essere necessario qualche sacrificio. Voto - 8️⃣

Toro: cielo del momento che vedrà una grande determinazione in voi. Un progetto rimasto fermo potrebbe tornare protagonista, e concedervi risultati interessanti. In ambito amoroso avrete voglia di emozioni vere e condividere tutto il vostro amore con chi ha dimostrato tanto per voi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: concedetevi una pausa rigenerante in questo periodo di confusione. Servirà più dialogo in amore affinché possiate ritrovare complicità con la persona che amate. Se siete single attenzione a non dare per scontato certi rapporti. In quanto al lavoro concentratevi su quei progetti che possono darvi maggiori certezze. Voto - 6️⃣

Cancro: il fascino sarà in primo piano in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, con le giuste parole potreste riuscire a conquistare la persona che amate, e costruire un rapporto concreto. In ambito professionale Mercurio amplifica la vostra creatività, e potrebbe aiutarvi a trovare la vostra strada. Voto - 9️⃣

Leone: queste stelle non saranno particolarmente influenti durante questa giornata di mercoledì.

Sarete in cerca di conferme che possono dare una svolta alla vostra vita. In ambito lavorativo siate prudenti nelle vostre decisioni. Sul fronte amoroso godrete di un rapporto equilibrato: non troppo vivace ma sicuramente stabile, pronti a sostenere il partner in ogni occasione. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali complesse durante questa giornata di mercoledì. La posizione di stelle come Mercurio e Venere sarà contraria nei vostri confronti, e potrebbe causare qualche imprevisto nei vostri progetti. Sul fronte amoroso alcune situazioni vi appariranno meno chiare, e senza un buon dialogo difficilmente potreste raggiungere una buona intesa. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta durante questo mercoledì di febbraio.

Una conversazione leggera potrebbe trasformarsi in qualcosa di più stimolante, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro prendetevi cura dei vostri progetti, ma attenzione a non caricarvi troppo di aspettative, almeno per il momento. Un passo alla volta raggiungerete obiettivi più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà una giornata ottima per la vostra vita amorosa. Le stelle favoriscono dichiarazioni e chiarimenti, e con Venere in trigono dal segno dei Pesci, le emozioni non tarderanno ad arrivare. Sul fronte professionale alcune collaborazioni si riveleranno positive: con Mercurio in buon aspetto, alcune idee potrebbero fare la differenza. Voto - 9️⃣

Sagittario: questa giornata non sarà così appagante in campo amoroso per voi nativi del segno.

Cercare la vostra dipendenza vi farà sicuramente onore, ma la vostra libertà non deve ostacolare quella delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro, scegliete bene con chi collaborare, evitando possibili conflitti. Voto - 6️⃣

Capricorno: avrete voglia di conquiste in questa giornata di mercoledì, di fare tutto ciò che è in vostro potere per raggiungere i vostri obiettivi. Soprattutto nel lavoro, potreste investire tanto su alcune idee che possono portarvi lontano. In amore vi attendono incontri stimolanti. Se invece siete in coppia, ogni occasione sarà un pretesto per lasciarvi andare alle emozioni. Voto - 9️⃣

Acquario: vita sentimentale all'insegna della stabilità per voi nativi del segno.

Le relazioni solide si rafforzano, permettendovi di fare importanti passi avanti. In ambito professionale la vostra progressione sarà lenta, ma costante. Un passo alla volta, i vostri progetti prenderanno forma. Voto - 8️⃣

Pesci: con un cielo così stellare, questo mercoledì di febbraio non potrà che essere pieno di emozioni per voi nativi del segno. Qualche novità potrebbe stimolare ulteriormente il vostro legame, e spingervi a costruire qualcosa di nuovo insieme. Sul fronte professionale Mercurio sarà dalla vostra parte, donandovi quella forza e creatività utile per conquistare obiettivi ambiziosi. Voto - 9️⃣