L'oroscopo del giorno mercoledì 25 febbraio porta con sé un cielo in continuo movimento, e le energie cosmiche influenzano in modo particolare i vari aspetti della nostra vita.

I nativi Pesci non dovranno ignorare eventuali problemi di coppia, considerato la Luna a sfavore, mentre i Gemelli potranno risolvere vecchi problemi in coppia. Marte accende i nativi Scorpione, portando energie e intraprendenza, mentre i nativi Leone potranno ambire tanto imparando a fare qualcosa di nuovo.

Previsioni oroscopo mercoledì 25 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di febbraio annuncia un cielo favorevole nei vostri confronti.

La comunicazione sarà migliore grazie alla Luna, permettendovi di superare qualche malinteso. In quanto al lavoro potrebbe esserci qualche piccola occasione, che sicuramente non andrà a stravolgere la vostra carriera, ma vi darà buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali positive durante questa giornata di mercoledì. In amore godrete di una relazione tranquilla e soddisfacente, grazie anche a una vostra apertura emotiva. Se però avete qualche dubbio, parlatene con il partner. Il lavoro scorrerà senza troppi problemi. Concentratevi di più sui progetti a lungo termine. Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo del momento che continua a non essere un granché nei vostri confronti, tranne che per la Luna in congiunzione.

L'astro argenteo potrebbe aiutarvi a risolvere vecchi problemi di coppia, ma servirà anche un po’ di tempo. In ambito professionale meglio chiedere una mano se vi sentite in difficoltà. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di mercoledì stabile per voi nativi del segno. Le emozioni profonde di Venere si trasformeranno in qualcosa di magico da vivere insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In quanto al lavoro nuove opportunità potrebbero concretizzarsi, e permettervi di fare quel salto di qualità che tanto aspettavate. Voto - 9️⃣

Leone: per poter dare una svolta alla vostra carriera professionale sarà necessario fare qualche sacrificio. Imparare qualcosa di nuovo, o fare qualcosa di diverso potrebbe aiutarvi a crescere e superare le vostre paure.

In amore la Luna vi sorride, e la stabilità del vostro rapporto sarà importante per voi in questo periodo. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà la giornata giusta per parlare di sentimenti considerato la Luna e Venere contro di voi. Discussioni e incomprensioni saranno quasi inevitabili, soprattutto se ci sono importanti questioni da risolvere. Attenzione a non fare affermazioni troppo impulsive. Nel lavoro cercate di rimettere ordine in quel che fate, e non correre troppi rischi per il momento. Voto - 5️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva durante questo mercoledì di febbraio. La Luna vi permetterà di riscoprire il piacere della complicità e dell'intimità con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In quanto al lavoro state vivendo un periodo un po’ monotono, ma almeno non ci saranno gravi difficoltà da superare. Voto - 7️⃣

Scorpione: in questo mercoledì di febbraio godrete di un rapporto appagante grazie al sostegno di Venere in trigono. Se siete single, provate a dare più importanza a nuovi incontri e certi rapporti. Nel lavoro sarete sostenuti da Marte e Mercurio, che vi daranno energia e intraprendenza per gestire progetti che richiedono innovazione e pensiero fuori dagli schemi. Voto - 8️⃣

Sagittario: le stelle di questo mercoledì non saranno così favorevoli nei vostri confronti. Nel lavoro potrebbe essere saggio per il momento accontentarsi e non seguire progetti fuori dalla vostra portata.

In amore meglio non insistere su certe questioni insieme alla persona che amate, considerato anche la Luna e Venere contro di voi. Voto - 5️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva in questa giornata di mercoledì. Venere in sestile dal segno dei Pesci vi permetterà di esprimere con forza i vostri sentimenti, godendo di un rapporto dolce ed equilibrato. Sul fronte professionale la creatività non vi manca, e vi permetterà di mettere insieme interessanti progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna vi sorride in questa giornata di mercoledì, aiutandovi a vivere una giornata equilibrata e stimolante. Vi sentirete vicini alla persona che amate, dimostrando passione e maturità. Nel lavoro le competenze non vi mancano, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate per non commettere particolari errori.

Voto - 8️⃣

Pesci: la giornata potrebbe portare un po’ di confusione emotiva secondo l'oroscopo, complice la Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, la vostra relazione di coppia potrebbe richiedere maggiore attenzione. In quanto al lavoro avrete buone capacità grazie a Marte e Mercurio, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate. Voto - 7️⃣