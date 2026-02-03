Nell'oroscopo del giorno mercoledì 4 febbraio, le stelle saranno allineate per offrire una giornata intensa ai segni zodiacali, in amore, nel lavoro o in quanto a fortuna.

Per il segno della Vergine ci saranno momenti di crescita insieme al partner, invece il Leone sarà senza filtri in amore. Scorpione sentirà il bisogno di chiarire le cose rimaste in sospeso, mentre la meticolosità dei nativi Bilancia potrebbe fare la differenza.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: l'energia sarà vivace in questo periodo, ma sarà richiesta particolare attenzione per poter raggiungere i vostri obiettivi.

Soprattutto nel lavoro ragionate bene sui vostri progetti, ed evitate scontri fra colleghi. In amore essere un po’ più chiari e diretti vi aiuterà a vivere una relazione più sincera e trasparente. Voto - 8️⃣

Toro: le relazioni fisse saranno in cerca di conferme, e la Luna in trigono dal segno amico della Vergine vi aiuterà a trovare la strada giusta verso una relazione migliore. Se siete single provate a cambiare qualcosa del vostro modo di fare. In quanto al lavoro servirà diplomazia per non cadere in spiacevoli imprevisti. Voto - 6️⃣

Gemelli: meno parole e più fatti in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, non basta fare i romanticoni, e alla prima occasione poi dimostrare superbia.

Sul fronte professionale ci terrete molto alla vostra produttività, ma il successo non sarà sempre a portata di mano. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che indicano un cielo stabile per voi nativi del segno. Il dialogo sarà al centro di tutto per una relazione stabile, che valga la pena vivere a fondo. Sul fronte professionale alcune vostre idee potrebbero essere brillanti, ma attenzione a non disperdere energie in troppi progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale poco chiara in questo periodo. Con Venere in opposizione faticherete a tenere stabile un rapporto. Parlare senza filtri, o trascurare un legame importante non vi aiuterà a stare bene.

In quanto al lavoro concentratevi su una cosa per volta. Anche se avrete idee e potenziale, lavorare su più fronti può solo mettervi in difficoltà. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un mercoledì interessante per chi vuole mettersi in gioco secondo l'oroscopo. La Luna vi spronerà a scendere in campo e mostrare il vostro carattere, ciò nonostante, cercate comunque di mantenere un po’ di mistero. Sul fronte professionale avrete bisogno di una piccola spinta per poter ambire più in alto, ma forse potrebbe volerci un po’ di tempo e pazienza. Voto - 7️⃣

Bilancia: la vostra precisione e meticolosità potrebbe fare la differenza in campo professionale. Le vostre ambizioni sono in aumento: se qualcuno vi sta osservando, mostrate il meglio di voi.

In ambito amoroso un pizzico di spontaneità in più vi aiuterà a costruire un rapporto più dinamico. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale difficile in questo mercoledì di febbraio per voi nativi del segno. Avrete bisogno di chiarire delle questioni rimaste in sospeso, ma dovrete farlo senza nessuna aria di sfida. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma ci saranno diversi ostacoli da superare per poter ambire al successo. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo di mercoledì che annuncia la Luna e Venere in contrapposizione nei vostri confronti. Essere impulsivi non vi aiuterà a costruire una relazione di coppia migliore. In ambito professionale le collaborazioni saranno favorite, purché ci sia chiarezza fin dall'inizio.

Voto - 7️⃣

Capricorno: ottima giornata per condividere emozioni e sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna favorisce un rapporto più sereno ed equilibrato, fatto di dialogo e intimità, soprattutto per voi nati nella terza decade. Nel lavoro ci dovrete mettere parecchio del vostro affinché i vostri progetti possano funzionare. In ogni caso, non perdetevi d'animo. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una giornata di grande intesa con la persona che amate. Avrete voglia di leggerezza, di vivere un rapporto affiatato e romantico. Se siete single sarà un ottimo momento per nuove conoscenze. Nel lavoro alcune opportunità saranno molto importanti per voi, che richiederanno un'attenta valutazione, senza fretta. Voto - 9️⃣

Pesci: attenzione a questa Luna nel segno della Vergine secondo l'oroscopo.

Potreste essere un po’ più riservato nei confronti del partner, forse perché non vi sentite completamente in sintonia. Per quanto riguarda il lavoro avrete alcuni impegni da gestire, ma sarete sulla strada giusta verso il successo. Voto - 7️⃣