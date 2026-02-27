Nell'oroscopo di sabato 28 febbraio, i movimenti astrali promettono un giorno ricco di energia e sorprese per tutti i segni zodiacali!

Con la Luna in quadratura rispetto a Marte, potrebbero esserci qualche piccolo momento di tensione, ma niente che non possa essere superato con il giusto atteggiamento. La posizione di Giove in Acquario, tuttavia, spinge verso nuove opportunità, mentre il Sole in Pesci regala un tocco di creatività e sensibilità a tutti.

Previsioni oroscopo sabato 28 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: l'ultimo giorno del mese potrebbe riaccendere qualche speranza amorosa in voi secondo l'oroscopo.

Con la Luna che arriva nel vostro cielo, potrebbe essere un buon momento per chiarire dubbi in coppia e risolvere conflitti. In ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio, pronti a dedicarvi con impegno nei vostri progetti e raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: inizierà un nuovo weekend anche per voi, e la posizione intrigante di queste stelle vi concederà un sabato entusiasmante. In amore ci saranno ottime vibrazioni grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, anche per voi single. In quanto al lavoro, se state aspettando notizie importanti, questo potrebbe essere un buon momento per voi. Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali discrete in questo periodo. La Luna vi darà una mano con la vostra vita sentimentale, ma la pressione di Venere in quadratura si farà sentire particolarmente.

In quanto al lavoro siete alla ricerca di nuove idee, ma senza l'armonia tra colleghi, non sarà affatto semplice. Voto - 6️⃣

Cancro: il passaggio della Luna in quadratura potrebbe complicare un po’ le cose durante questo sabato di febbraio. Venere sarà favorevole, ma non sempre ci sarà tanto spazio per le emozioni. Nel lavoro sarà un buon momento per concentrarsi su nuovi progetti e trovare soluzioni efficaci, grazie al sostegno di Marte e Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Leone: un incontro potrebbe rivelarsi promettente in questo periodo. Il vostro modo di essere sociali sarà apprezzato e soprattutto voi single potreste riuscire a instaurare nuovi legami. In quanto al lavoro sarete apprezzati per le vostre idee, ciò nonostante, voi per primi potreste non sentirvi a vostro agio con certe mansioni.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale poco affiatata in questo sabato di febbraio. Ci saranno un po’ di emozioni irrisolte, che meritano di essere chiarite per poter vivere un rapporto migliore. In quanto al lavoro meglio non rischiare troppo per il momento, e concentrarsi su progetti che possono darvi maggiori certezze. Con Marte e Mercurio contro, non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 6️⃣

Bilancia: questo sabato di febbraio si rivelerà più lento dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, l'affinità di coppia sarà in calo, causando qualche piccola incomprensione da risolvere. Nel lavoro alcuni progetti andranno bene, anche se potrebbero esserci prima degli ostacoli da superare.

Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo del momento che vi permetterà di sorridere e sentirvi unici e fortunati secondo l'oroscopo. Le relazioni sentimentali sono favorite da una buona dose di armonia, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo avanzate nuove proposte, soprattutto se queste hanno un grande potenziale per portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna vi sorride in quest'ultima giornata del mese, preparando il terreno verso un mese di marzo più interessante. Con il partner ci sarà ancora qualche discussione da risolvere, ma con il tempo e un po’ di fiducia, le cose potrebbero presto migliorare. Nel lavoro l'attenzione ai dettagli sarà molto utile per evitare di cadere in banali errori.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la vostra vita sentimentale scorrerà abbastanza bene secondo l'oroscopo, tranne che per la Luna in quadratura. Abbiate pazienza, ma soprattutto, non nascondete nulla alla persona che amate. In quanto al lavoro potrebbero arrivare buone notizie, che vi spingeranno a impegnarvi di più nei vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali positive durante questa giornata di sabato. Se avete un po’ di tempo libero, fare qualcosa di diverso insieme alla persona che amate vi aiuterà a stimolare il vostro legame. In quanto al lavoro saprete prendere decisioni importanti nei vostri progetti, dimostrando maturità e responsabilità nel vostro ruolo. Voto - 8️⃣

Pesci: le stelle saranno ancora dalla vostra parte in questo periodo.

Vivrete una giornata serena insieme alla persona che amate, grazie anche all'influenza positiva di Venere in congiunzione. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio vi sorrideranno, fornendovi i mezzi e le capacità adeguate per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣