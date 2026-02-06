L’oroscopo del giorno di sabato 7 febbraio parla di emozioni che emergono, scelte da fare con calma e piccoli segnali dell’universo da cogliere al volo. Un cielo interessante, che invita ad ascoltare l’istinto.

Il pianeta Mercurio lascerà il segno dell'Acquario in favore dei Pesci, che sarà più flessibile e dinamico nel proprio lavoro, mentre il Leone avrà modo di recuperare terreno sui propri progetti. Per i Gemelli potrebbe nascere qualche intoppo al lavoro, anche se non impossibile da risolvere, mentre i nativi Scorpione potrebbero raggiungere un'intesa migliore.

Previsioni oroscopo sabato 7 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: avere ragione a tutti i costi non vi aiuterà a condurre una vita quotidiana più interessante. Le stelle di questa giornata cambieranno assetto, e sarà necessario ritrovare il giusto equilibrio. In amore dunque evitate discussioni inutili, mentre voi single non siate troppo diretti nel dichiararvi. Sul fronte professionale una piccola pausa potrebbe essere necessaria per capire quale strada sia giusta per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: vita sentimentale non particolarmente brillante in questo periodo a causa di Venere in quadratura. La voglia di amare non vi manca, ma la vostra parte razionale vi suggerisce di non essere precipitosi.

Nel lavoro Mercurio tornerà ad agire a vostro favore, portando alcune idee interessanti su cui scommettere. Voto - 7️⃣

Gemelli: il passaggio di Mercurio nel segno dei Pesci potrebbe influenzare la vostra prestazione in campo professionale. Se un progetto non sta andando come previsto, una pausa di riflessione potrebbe farvi bene. In ambito amoroso le stelle saranno favorevoli, e il sostegno del partner sarà molto importante in questo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista professionale. Un progetto che state svolgendo potrebbe trovare finalmente terreno fertile. Sarà un buon momento per dimostrare il vostro potenziale. In ambito amoroso la Luna potrebbe darvi ancora qualche noia, ma con un po’ di maturità, potreste riuscire a chiarirvi e superare gli ostacoli.

Voto - 8️⃣

Leone: con Mercurio che lascia il segno dell'Acquario, potreste finalmente recuperare terreno al lavoro. La strada verso il successo sarà ancora lunga, ma forse avete finalmente preso la direzione giusta. In amore la Luna porta maturità nel vostro rapporto, ma con Venere in opposizione non sarà ancora il momento del romanticismo puro. Voto - 7️⃣

Vergine: alcuni progetti potrebbero mostrare evidenti limiti nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Anche se ci sarà del potenziale, dovrete avere i mezzi necessari per raggiungere il successo. In amore i consigli del partner potrebbero rivelarsi molto utili, per la vostra relazione di coppia e per la vostra vita quotidiana. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna sarà ancora dalla vostra parte durante questa giornata di sabato.

Insieme a Venere, con il partner ci sarà una piacevole intesa, fatta di momenti tenere tutti da vivere. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante, avrete ancora buone idee e risorse per mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale migliore per voi a partire da questo sabato di febbraio. La Luna si avvicina al vostro segno, e con un po’ di maturità, sarà possibile costruire un'intesa migliore con il partner. Nel lavoro Mercurio sarà in trigono, e potrebbe portare idee interessanti da sviluppare, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che rimane dolce e appagante in questo periodo. La passione non mancherà tra voi e il partner, ma cercate anche di dare spazio al dialogo.

Sul fronte professionale Mercurio si metterà contro di voi a partire da questo sabato. Attenzione a non avere manie di protagonismo, né di pretendere di fare sempre a modo vostro. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in Bilancia smorza il vostro entusiasmo in amore secondo l'oroscopo. Queste stelle non saranno del tutto contrarie, ciò nonostante, bisognerà essere pazienti per mantenere la stabilità nel vostro rapporto. In quanto al lavoro Mercurio in sestile potrebbe avvantaggiarvi, e offrirvi occasioni che possono fare la differenza. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di sabato che vedrà un buon cielo sopra di voi. Con il partner ci sarà entusiasmo e voglia di fare, grazie alla Luna e Venere favorevoli.

Se siete single nuove conoscenze potrebbero farsi intriganti. Nel lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante, sarete ancora in grado di cavarvela e gestire correttamente le vostre mansioni. Cercate solo di non strafare. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Mercurio passerà nel vostro segno zodiacale in questo primo sabato del mese. Sarete più flessibili e creativi nelle vostre mansioni, con idee che potrebbero fare la differenza. In ambito amoroso la stabilità del vostro rapporto sarà importante. Se c'è qualcosa che non vi convince tra voi e il partner, il dialogo potrebbe essere utile. Voto - 7️⃣