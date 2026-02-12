L'oroscopo del giorno venerdì 13 febbraio è dominato da una configurazione affascinante: il Sole transita nel segno dell’Acquario, portando un po’ di serenità e lucidità in amore, mentre Saturno chiederà maggiore serietà ai nativi Ariete. Il Toro sentirà il bisogno di cambiare la propria routine, mentre Giove suggerisce prudenza ai nativi Vergine nel lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 13 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: il vostro venerdì si apre con un cielo non molto entusiasmante, complice la Luna in quadratura dal segno del Capricorno. Attenzione soprattutto alle parole impulsive.

Il dialogo potrebbe fare la differenza. Nel lavoro Marte porterà buone energie, ma alcune idee potrebbero richiedere tempo per poter funzionare adeguatamente. Affidatevi a Saturno per metterci la giusta serietà in quel che fate. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali confortevoli in questa giornata di venerdì. Le stelle saranno favorevoli, e vi permetteranno di dare una svolta alla vostra routine. In amore sentirete il desiderio di sentirvi più vicini alla persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro le vostre competenze potrebbero essere finalmente notate, e permettervi di fare un buon salto di qualità. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di venerdì difficile per quanto riguarda i sentimenti.

Attenzione a non chiudervi in voi stessi: se c'è un problema tra voi e il partner andrà risolto. In quanto al lavoro valutate bene alcune idee prima di mettervi all'opera. Non sempre infatti potreste avere i mezzi necessari per raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta in questa giornata di venerdì. Venere vi sorride, ma attenzione alla Luna in opposizione, che può causare qualche piccola incomprensione. Se siete avrete bisogno di trovare il vostro equilibrio prima di lasciarvi andare a nuovi rapporti. Nel lavoro esperienza e competenze saranno fondamentali per buttarsi in nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una giornata tutto sommato piacevole da vivere, se saprete come cogliere le occasioni.

Se siete single e una persona speciale non vuole uscire dalla vostra mente, forse è il momento di farsi coraggio e farsi avanti. In quanto al lavoro state attraversando una fase di ricostruzione, di studio di nuove idee, che possono porre le basi per una svolta nella vostra carriera. Voto - 7️⃣

Vergine: la prudenza sarà necessaria in questo periodo secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo fidatevi di Giove per portare avanti i vostri progetti, senza correre troppi rischi. In ambito amoroso la Luna vi darà una mano a superare gli ostacoli, ma con Venere in opposizione non ci sarà tanto spazio per le emozioni, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in quadratura potrebbe creare frizione in amore secondo l'oroscopo.

Il vostro modo di amare però sarà impattante: quando qualcosa non funziona, cercate di ascoltare le esigenze del partner e del vostro cuore, e unite le due parti. Nel lavoro alcune idee potrebbero essere efficaci solo se siete ben organizzati. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale dolcissima in questa giornata di venerdì. Questo cielo v'invita a essere sinceri e aperti nei confronti del partner, cogliendo ogni sfumatura con trasparenza. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso convincenti grazie a Mercurio, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: le stelle di questo venerdì di febbraio potrebbero non darvi molte speranze in amore.

Attenzione a non farvi prendere dalla malinconia o dall'impulsività in amore: per risolvere certe discussioni, dovrete aprirvi al dialogo sincero. In ambito professionale curate di più i dettagli nei vostri progetti se volete ottenere risultati adeguati. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. Venere vi rende irresistibili, e la Luna in buon aspetto aggiunge maturità al vostro rapporto. In ambito lavorativo riuscirete a trovare buone soluzioni anche a progetti complessi. Con Mercurio a favore, sarete capaci di mettere insieme idee efficaci, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: avrete modo di vivere una relazione lucida e serena secondo l'oroscopo.

Con Venere dalla vostra parte, le emozioni saranno in primo piano, e non vi farete mancare nulla per essere felici insieme alla persona che amate. Nel lavoro sarete un po’ più flessibili nelle vostre mansioni, ma comunque capaci di mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima in questa giornata di venerdì. Le stelle vi sorridono e vi porteranno verso una relazione di coppia stabile e affascinante. Se siete single la vostra sensibilità potrebbe fare breccia. In quanto al lavoro saprete risolvere velocemente anche mansioni complesse, grazie al sostegno di Giove e Mercurio. Voto - 9️⃣