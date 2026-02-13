Secondo l'oroscopo del Leone da 16 al 22 febbraio 2026 è arrivato il momento di negoziare una situazione invece che dominarla sempre. Inoltre, tra martedì e giovedì i nati sotto questo segno potrebbero discutere di soldi, gestione pratica e ruoli precisi.

Il Leone dal 16 al 22 febbraio 2026: non serve sempre la forza per risolvere tutto

Fase del Leone

Vi trovate in una settimana cruciale per le relazioni e per il vostro equilibrio personale. Fino al 18 febbraio il Sole transita negli ultimi gradi dell’Acquario, esattamente in opposizione al vostro segno.

In astrologia l’opposizione del Sole non è mai banale: è uno specchio. Gli altri vi mostrano qualcosa di voi che forse non volevate vedere. È una fase di confronto, ma anche di chiarimento definitivo.

Si comincia così

L’inizio della settimana è teso ma lucido. Sentite che qualcuno pretende una risposta chiara, una presa di posizione, una decisione. Non potete più restare nella zona comoda dell’ambiguità. Se c’è una relazione – affettiva o professionale – che da settimane cammina su un filo sottile, ora arriva al punto di verità. Non significa rottura automatica, ma significa definizione.

In settimana

Mercurio attivo nel settore delle risorse condivise porta dialoghi su responsabilità, doveri, equilibri di potere.

Tra martedì e giovedì potreste discutere di soldi, gestione pratica, ruoli precisi. Per voi, che amate guidare, è una settimana che vi chiede cooperazione reale. E questo è il nodo centrale: non potete dominare la situazione, dovete negoziarla.

Dal 18/19 febbraio, con l’ingresso del Sole in Pesci, l’energia cambia radicalmente. Si passa dall’opposizione frontale a una fase più introspettiva e strategica. Non siete più sotto i riflettori diretti, ma entrate in una fase di trasformazione più silenziosa. Capite che alcune dinamiche non si risolvono con forza, ma con profondità.

Lavoro

In ambito lavorativo la settimana vi mette davanti a una verifica di maturità. Se avete imposto troppo la vostra visione, qualcuno ve lo fa notare.

Se invece avete saputo collaborare, ora ricevete rispetto e riconoscimento. È un periodo in cui il vostro carisma funziona solo se accompagnato da ascolto. Le giornate centrali possono portare un confronto acceso, ma anche produttivo.

Sul piano economico siete chiamati a rivedere un accordo o una spesa condivisa. Non è un momento di rischio, ma di riequilibrio. Meglio chiarire subito che accumulare tensioni.

Amore

In amore la settimana è intensa. Se siete in coppia, emergono questioni che riguardano il futuro, la stabilità, le intenzioni reali. Non sono discussioni leggere, ma servono a capire quanto siete allineati. Se siete single, l’attrazione può nascere forte e improvvisa, ma vi rendete conto che non basta la chimica: volete reciprocità vera.

Cos'ha capito il Leone

Domenica 22 vi trovate più consapevoli. Non siete più nella posizione di reazione, ma di comprensione. Avete capito chi vi sostiene davvero e chi no. Avete visto le dinamiche di potere e avete scelto come muovervi.

Questa è una settimana che vi insegna qualcosa di importante: la forza non è solo affermazione, è anche capacità di equilibrio. E quando integrate questa lezione, diventate ancora più solidi e autorevoli.