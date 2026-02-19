Il weekend del 21 e 22 febbraio è finalmente arrivato, e con lui un'aria fresca di rinnovamento! È l’occasione giusta per ricaricare le energie e fare il punto della situazione, sia in amore, sia in lavoro. Approfittatene per riflettere, fare chiarezza e allineare le priorità. Le stelle sono dalla vostra parte, ma solo se saprete ascoltarle con pazienza.

Nell'oroscopo del fine settimana 21-22 febbraio, la Luna sarà tra il segno dell'Ariete e del Toro, che si dimostreranno tranquilli e razionali, soprattutto in amore, mentre un po’ di fortuna aiuterà i nativi Scorpione a progredire nel lavoro.

L'Acquario sarà ottimista, pronto a mettersi in mostra, mentre il Leone sarà creativo, ma non dovrà avere fretta.

Previsioni oroscopo fine settimana 21-22 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: questo fine settimana di febbraio vi vedrà più allegri e spensierati. In amore nutrirete un atteggiamento più tranquillo grazie alla Luna, che v'indicherà verso una relazione più dolce e affiatata. In ambito lavorativo le idee non mancano, e un approccio più pacato e razionale sarà utile per svolgere tutto alla perfezione. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima in questo periodo per voi nativi del segno. Il weekend porta un'energia affettiva intensa, merito della Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti.

Single oppure no, darete valore alle persone che fanno parte della vostra vita. Nel lavoro alcune idee potrebbero fare la differenza, e permettervi di raggiungere risultati ottimi. Voto - 8️⃣

Gemelli: quadro astrale di questo fine settimana che non sarà così favorevole nei vostri confronti. Se ci sono incomprensioni tra voi e il partner, affrontatele con calma, ma attenzione a Venere che vi guarda male. Nel lavoro Marte vi aiuterà a reagire, ciò nonostante sarà necessario non prendere scelte drastiche senza prima aver riflettuto bene. Voto - 6️⃣

Cancro: il vostro fine settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura. Se però la giornata di sabato potrebbe non essere un granché, domenica vi sentirete un po’ meglio, grazie anche a Venere in trigono, che illumina la vostra relazione.

In quanto al lavoro prenderete seriamente le vostre mansioni, dimostrando costanza e impegno. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un weekend tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In amore potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo da superare a causa della Luna in quadratura, soprattutto durante la giornata di domenica. In quanto al lavoro la creatività non vi manca, ma attenzione a non avere fretta. Voto - 7️⃣

Vergine: la voglia di fare non vi mancherà di certo, ma con queste stelle potrebbe non essere così semplice trovare soddisfazioni dalla vostra vita quotidiana. Parlare apertamente dei problemi di coppia vi aiuterà a ritrovare intesa. Approfittate della Luna favorevole durante la giornata di domenica.

Nel lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete non sarà di grande aiuto per la vostra relazione sentimentale. Il weekend non inizierà benissimo per voi, ma questo non significa che le cose non possono migliorare con un pizzico di maturità. Sul fronte professionale alcune idee potrebbero richiedere tempo, per cui abbiate pazienza. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale gradevole in questo fine settimana di febbraio. Con Giove e Mercurio dalla vostra parte, idee e un po’ di fortuna vi aiuteranno a progredire nei vostri progetti professionali. In amore attenzione alla Luna in opposizione nella giornata di domenica, che potrebbe sollevare qualche incomprensione tra voi e il partner.

Voto - 8️⃣

Sagittario: in questo fine settimana di febbraio le vostre emozioni non saranno chiarissime secondo l'oroscopo. Ci sarà bisogno di più comunicazione tra voi e la persona che amate affinché ci possa essere una buona intesa. Nel lavoro alcune idee potrebbero sembrare all'apparenza brillanti, ma attenzione a non essere precipitosi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale appagante in questo periodo per voi nativi del segno. Le emozioni non mancheranno grazie a Venere, ma attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe confondervi un po’. In quanto al lavoro saprete muovervi con onestà e impegno, dimostrando di avere idee efficaci per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: queste stelle saranno poco influenti durante questo fine settimana, ciò nonostante, mettendo in mostra un po’ di carattere, potreste vivere un rapporto movimentato.

In ambito professionale sarete di buon umore, e con un po’ di collaborazione, potreste mettere insieme discreti risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime per voi in questo periodo dove tutto sembra andare nella direzione giusta. In amore emozioni forti e passioni che si intensificano. Se siete single, qualcuno potrebbe entrare prepotentemente nella vostra vita. In quanto al lavoro l'energia sarà alta, e le giuste idee potrebbero fare la differenza. Voto - 9️⃣