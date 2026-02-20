Secondo l'oroscopo del 21 e 22 febbraio, i nativi della Vergine vivranno momenti di grande romanticismo e, pur essendo molto esigenti, avranno ottime possibilità di fare incontri spettacolari. I nati sotto il segno dello Scorpione ritroveranno l'intesa di coppia o faranno nuove conoscenze stimolanti, a patto di preferire i nati sotto il Toro ed evitare Gemelli o Capricorno. I Pesci supereranno eventuali crisi passate grazie al favore di Venere, consolidando i rapporti storici o ricevendo splendide notizie se sono single.

Oroscopo di sabato 21 e domenica 22 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le previsioni per il vostro weekend annunciano una svolta radicale nei sentimenti. Avvertirete la necessità di portare stabilità nella vita coniugale, mettendo da parte le tensioni passate per costruire un presente più sereno insieme al partner. Per i single, le stelle suggeriscono incontri fortunati durante il fine settimana. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze: vi accorgerete subito che si tratta di un legame destinato a durare, lontano anni luce dalle semplici sbandate momentanee. Voto: 8,5

Toro – L'influenza del Sole promette di rendere il vostro weekend davvero speciale per quanto riguarda i legami affettivi.

Grazie a una serie di allineamenti planetari favorevoli, la vita di coppia scorrerà serena, avvolta da un clima di dolcezza e supporto reciproco. Se non avete un partner, le stelle privilegeranno i legami di amicizia rispetto ai colpi di fulmine; d’altronde, per voi l’equilibrio tra spirito e fisicità è fondamentale. In questo fine settimana, potreste persino trovarvi a trasformare una profonda sintonia mentale in un momento di intensa passione. Voto: 8,5

Gemelli – Per quanto riguarda i sentimenti, Marte ha deciso di schierarsi dalla vostra parte. Se vivete una relazione stabile, la dolcezza sarà la protagonista assoluta del weekend: vi sentirete pronti a ogni gesto pur di sostenere chi amate e veder fiorire il suo sorriso.

Voi single, invece, raccoglierete ammirazione e interesse ovunque andrete. Il destino ha in serbo per voi un regalo inaspettato proprio in queste ore. Restate aperti alle novità e non esitate a compiere una scelta importante. Procedete con fiducia, perché il cielo vi sostiene. Voto: 9

Cancro – Attenzione a non scivolare in atteggiamenti troppo autoritari con la vostra dolce metà. La tentazione di imporre la vostra volontà o di giudicare ogni dettaglio potrebbe creare tensioni inutili; cercate di ammorbidire il cuore e ignorate le provocazioni astrali. Per chi è in cerca d’amore, il cielo del weekend si fa luminoso grazie a una Luna benevola. Le occasioni per emozionarvi non mancheranno: fatevi trovare pronti e mostratevi aperti al destino.

Voto: 7

Previsioni zodiacali dell'ultimo weekend di febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L'intesa con il partner brillerà durante tutto il weekend. La voglia di farvi felici a vicenda sarà contagiosa, ma non vi chiuderete in voi stessi; al contrario, le porte della vostra casa saranno aperte a chi amate per festeggiare in compagnia. Se siete single, l'oroscopo suggerisce che questo è il momento della maturità affettiva. Una conoscenza superficiale sta per evolversi in una relazione stabile, portandovi finalmente a desiderare una stabilità che prima vi sembrava lontana. Voto: 8,5

Vergine – Urano e Nettuno vi regalano un weekend all'insegna del romanticismo e della passione, senza dimenticare la solidità del legame.

La sintonia con il partner è garantita. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, preparatevi: vivrete incontri degni del grande schermo. Dimenticate la noia e i soliti ritmi; sarete molto esigenti nei sentimenti e, anche se questo potrebbe complicare un po' le cose, non vi arrenderete finché non avrete trovato qualcuno di speciale. Con il giusto impegno, la fortuna sarà dalla vostra parte. Voto: 9

Bilancia – Sfrutterete questo weekend per testare il vostro ascendente sulla persona amata, certi di avere tutto sotto controllo. La vostra sensualità sarà magnetica, ma non sottovalutate la pazienza altrui; un improvviso cambio di rotta del partner potrebbe lasciarvi a bocca aperta. Per chi non ha legami, il tempo libero sarà scandito da una serie di flirt che, tuttavia, lasceranno un retrogusto di malinconia.

Cercate di andare oltre le apparenze: un evento inaspettato sta per dare una svolta definitiva alla vostra sfera affettiva. Voto: 7

Scorpione – Approfittate di questo fine settimana radioso per ritrovare l'armonia di coppia. Dedicatevi ai vostri passatempi preferiti insieme alla persona amata; è il momento perfetto per nutrire la vostra unione. Per i single, le stelle annunciano nuove conoscenze stimolanti e legami affettuosi molto promettenti. Le affinità migliori? Sicuramente con Toro e Scorpione. Al contrario, mantenete una certa prudenza nei confronti di Gemelli e Capricorno, poiché il rischio di incappare in qualche delusione o in piccoli guai è piuttosto alto.

Voto: 8

Il weekend 21-22 febbraio secondo gli astri: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi aspetta un weekend all’insegna della connessione profonda con il partner; l'intesa sarà così naturale da sembrare quasi magica. Occhi aperti, però, se siete nati nei primi giorni del segno, perché il confine tra passione e scontro sarà molto sottile. Se invece siete single, tenetevi pronti: sta per accadere qualcosa di straordinario e imprevisto. Questo colpo di scena sentimentale scuoterà le fondamenta della vostra quotidianità, spingendovi verso una felicità nuova e del tutto meritata. Voto: 8,5

Capricorno – Preparatevi a un weekend all'insegna della stabilità affettiva. Se avete già un legame solido, sfruttate queste ore per sognare in grande e pianificare il domani con chi amate.

Per i cuori solitari, invece, la ricerca dell'anima gemella potrebbe non dare i frutti sperati per ora. Tenete a freno gli impulsi del cuore quando si tratta di shopping: l'euforia del momento rischia di farvi spendere molto più del necessario. Voto: 6,5

Acquario – In questo weekend, vi troverete nel bel mezzo di un vero conflitto astrale: alcuni pianeti vi sorrideranno, mentre altri proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote. Se fate parte della categoria in crisi, potreste sentire il bisogno drastico di chiudere una relazione ormai spenta. Al contrario, molti di voi saranno travolti da un amore improvviso e inaspettato. I più audaci? Potrebbero persino sperimentare entrambe le situazioni contemporaneamente.

Voto: 6

Pesci – Se negli ultimi tempi avete affrontato dubbi o piccole crisi nel vostro matrimonio, finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Grazie al favore di Venere, questo weekend riporterà l'armonia nel vostro rapporto. Le unioni storiche diventeranno ancora più solide e la complicità con la dolce metà terrà lontana ogni traccia di noia. Per chi è ancora in cerca dell'anima gemella, si profila all'orizzonte una splendida notizia capace di regalarvi un sorriso sincero. Voto: 8