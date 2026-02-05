L'oroscopo del weekend del 7 e 8 febbraio arriva con un'atmosfera dinamica e ricca di potenzialità. Le stelle ci invitano a guardare al futuro con occhi nuovi, ma anche a riflettere su ciò che abbiamo già raggiunto.

Il passaggio di Mercurio nel segno dei Pesci permetterà ai nativi Scorpione di ottenere conferme in campo professionale, mentre l'esperienza aiuterà molto i nativi Cancro al lavoro. Il Leone potrebbe fare importanti passi avanti nel lavoro, mentre l'Ariete dimostrerà tenerezza in amore.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: il primo weekend del mese sarà ideale per concedersi una piccola pausa dalla vostra routine e fare qualcosa di piacevole, soprattutto in amore con la vostra anima gemella. Approfittate della posizione favorevole di Venere per consolidare il vostro legame con la vostra tenerezza. Nel lavoro alcune buone idee potrebbero fare la differenza. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che non vi darà grandi occasioni in questo fine settimana di febbraio. Avrete bisogno di capire cosa non funziona nel vostro rapporto e cercare di cambiare le cose. In ambito professionale Mercurio in sestile potrebbe aprirvi verso nuove prospettive e progetti interessanti da costruire.

Voto - 6️⃣

Gemelli: questo periodo sarà incentrato sulla comunicazione secondo l'oroscopo. In campo amoroso le stelle vi spingeranno a dire ciò che provate verso il partner, ma dovrete farlo con delicatezza. In quanto al lavoro attenzione a possibili imprevisti, ora che Mercurio si trova in quadratura dal segno dei Pesci. Voto - 7️⃣

Cancro: produttività al lavoro in aumento per voi nativi del segno. L'esperienza accumulata inoltre vi permetterà di gestire i vostri progetti con il giusto approccio. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete più in sintonia con il partner, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in trigono. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali in rialzo per quanto riguarda il lavoro.

Il pianeta Mercurio non sarà più contro di voi, permettendovi di fare buoni passi avanti e sbloccare progetti in fase di stallo. In ambito amoroso ci saranno ancora delle questioni da risolvere, ma se mossi da buoni sentimenti, qualcosa potrebbe cambiare. Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale che potrebbe attraversare qualche imprevisto in questo periodo secondo l'oroscopo. Prendete le vostre decisioni con calma, evitando di complicare le cose. Sul fronte amoroso la complicità con il partner sarà buona, e la Luna a favore durante la giornata di domenica vi aiuterà a mettere in risalto il vostro legame. Voto - 7️⃣

Bilancia: le stelle vi spingeranno a concentrarvi sulle vostre emozioni, in particolare la Luna e Venere.

Single oppure no, potreste capire cosa e soprattutto chi volete davvero nella vostra vita. Sul fronte professionale Marte continua a darvi sostegno, aiutandovi a reagire e metterci la giusta grinta in quel che fate. Voto - 8️⃣

Scorpione: le relazioni di coppia saranno ancora un po’ turbolente, ma il passaggio della Luna e di Mercurio si riveleranno fondamentali per cambiare direzione. Con un po’ di pazienza potreste risolvere eventuali discussioni. In ambito lavorativo sarete in cerca di conferme, e con una mente più attiva e tranquilla, potreste trovare buone idee su cui scommettere. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un bel weekend per concentrarsi sulla sfera sociale e sulle relazioni. Con la Luna e Venere a favore, le stelle vi consigliano di non rinunciare a momenti di divertimento e relazione, cuori solitari oppure no.

Sul fronte professionale dovrete gestire i vostri progetti in modo diverso, ora che Mercurio si trova in quadratura. Voto - 8️⃣

Capricorno: settore professionale in crescita in questo fine settimana di febbraio. La posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di dare una spinta ai vostri progetti, e gestirli in maniera più snella e creativa. In ambito amoroso l'intesa con il partner sarà ancora elevata. Approfittate del periodo per qualcosa di diverso insieme e stimolare il vostro legame. Voto - 8️⃣

Acquario: con Mercurio che lascia il vostro cielo, sarà necessario fermarsi un momento a riflettere con i vostri progetti. La situazione sarà ancora favorevole, ciò nonostante, riflettete bene sulle vostre prossime decisioni.

In ambito amoroso Venere favorisce l'intesa, ma attenzione alla Luna in quadratura durante la giornata di domenica. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un fine settimana di opportunità in campo professionale. Il passaggio di Mercurio nel vostro segno vi aiuterà a trovare soluzioni migliori per i vostri progetti e ottenere risultati interessanti. In ambito amoroso approfittate del passaggio della Luna in trigono durante la giornata di domenica per dimostrare tutta la vostra bontà nei confronti della persona che amate. Voto - 8️⃣