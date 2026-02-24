L'oroscopo del weekend 28 febbraio e 1 marzo è determinato dall'imponente Luna in Leone. Si apre un periodo variegato, fatto di riflessioni, chiarimenti e slanci improvvisi. Per alcuni sarà il momento di sistemare ciò che è rimasto in sospeso, per altri di lasciarsi andare a emozioni più leggere e appaganti. Le energie si muovono in modo irregolare: chi saprà ascoltarsi troverà la chiave giusta per vivere queste giornate con maggiore consapevolezza. Il Leone si aggiudica il massimo punteggio astrologico, ma va bene anche al Pesci con 5 punti.

Previsioni astrologiche del fine settimana 28 febbraio - 1° marzo 2026

☘️☘️Toro. Il weekend potrebbe aprirsi con una certa irritazione. Una questione lasciata in sospeso, forse in ambito lavorativo o sentimentale, continua a ronzarvi nella mente. Tenere tutto dentro non vi aiuta: meglio affrontare il discorso con calma e maturità. Un confronto sincero può sciogliere tensioni che si trascinano da giorni. Evitate reazioni impulsive e scegliete il dialogo come strumento di equilibrio.

☘️☘️☘️Ariete. L’umore non sarà costante, soprattutto se avete accumulato impegni o scadenze arretrate. La sensazione di dover rincorrere il tempo può rendervi nervosi. Cercate però di non farvi sopraffare dalla fretta: organizzazione e concentrazione vi permetteranno di chiudere ciò che è rimasto in sospeso senza errori.

Una volta sistemati i doveri, potrete concedervi un momento di meritato relax.

☘️☘️☘️Acquario. In famiglia o con persone vicine potrebbe nascere qualche piccolo battibecco. Nulla di irreparabile, ma servirà sangue freddo per evitare che una parola di troppo rovini l’atmosfera. Mantenete il controllo e provate a comprendere anche il punto di vista altrui. Il fine settimana può comunque offrirvi spunti interessanti se riuscirete a non alimentarvi di tensioni inutili.

☘️☘️☘️Sagittario. Sentite il bisogno di fermarvi e riflettere. Più che dedicarvi al divertimento, potreste scegliere di fare il punto della situazione, soprattutto sul piano professionale o affettivo. Questo spazio di introspezione sarà prezioso per chiarire obiettivi e desideri.

Non abbiate paura di rivedere qualche scelta: ogni cambiamento nasce da una presa di coscienza.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. Dopo una settimana un po’ altalenante, ritrovate energia e leggerezza. La salute migliora e con essa anche il desiderio di condividere momenti semplici ma autentici con amici e familiari. Sarà un fine settimana sereno, ideale per recuperare buonumore e stabilità. Approfittatene per dedicarvi a ciò che vi fa stare bene senza complicazioni.

☘️☘️☘️☘️Capricorno. Per molti di voi si prospettano incontri interessanti, soprattutto se appartenete alla seconda decade. Potreste conoscere una persona capace di incuriosirvi profondamente. Che si tratti di un contesto lavorativo o di un momento informale, sentirete il desiderio di approfondire.

Seguite l’intuito ma restate prudenti, lasciando che le cose evolvano con naturalezza.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Sul piano sentimentale vi sentite più sicuri e pronti a recuperare terreno. Se negli ultimi tempi c’è stata distanza, ora potete ristabilire complicità e passione attraverso gesti sinceri. Un dialogo aperto e romantico riaccenderà l’intesa. Anche il vostro carisma sarà evidente, rendendo il weekend piacevole e stimolante.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. Finalmente riuscite a riprendere in mano una situazione professionale che vi aveva creato incertezza. La vostra determinazione vi aiuterà a rimettere ordine e a ottenere risultati concreti. Questo senso di controllo vi darà serenità anche sul piano personale.

È un buon momento per pianificare e guardare avanti con fiducia.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. Le emozioni si fanno intense e coinvolgenti. Preferirete dedicare il vostro tempo alla persona amata, creando un clima di passione e complicità. Chi è in coppia potrà vivere momenti profondi e autentici. La vostra disponibilità sarà apprezzata e ricambiata, rafforzando il legame.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. Il fine settimana vi appare luminoso e promettente. Avete grandi aspettative e il desiderio di condividere il vostro tempo con chi amate di più. L’atmosfera è favorevole per organizzare qualcosa di piacevole, che sia una cena, una gita o un momento di relax in compagnia. La serenità affettiva sarà il vostro punto di forza.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Si respira un’aria speciale, soprattutto in ambito sentimentale. L’intesa di coppia cresce e la passione può riaccendersi con naturalezza. Per alcuni sarà un weekend romantico, capace di rafforzare il legame e farvi sentire compresi. Anche chi è single potrebbe vivere emozioni inaspettate, se saprà aprirsi senza troppe riserve.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Leone. La relazione di coppia attraversa una fase particolarmente armoniosa. Sentite il desiderio di sorprendere il partner con un gesto significativo, qualcosa che lasci un ricordo duraturo. Questo slancio affettivo vi rende più morbidi e disponibili. È un fine settimana che parla di stabilità, progettualità e sentimento autentico.