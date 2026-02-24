L'oroscopo dal 2 all'8 marzo rivela una settimana che porta con sé un’aria di cambiamento e assestamento. Per alcuni sarà tempo di rimettere ordine tra priorità e responsabilità, per altri di cogliere occasioni che iniziano a prendere forma. Non tutto scorrerà senza intoppi, ma molto dipenderà dall’atteggiamento con cui affronterete le giornate. È una fase che chiede lucidità, pazienza e una buona dose di fiducia in voi stessi. Il Cancro è il segno zodiacale più fortunato della settimana, premiato a pieno punteggio dall'astrologia. Male, invece, la Bilancia.

Previsioni astrologiche settimanali 2-8 marzo 2026

☘️☘️Bilancia. Le sensazioni che vi accompagnano in questi giorni non sono delle più leggere. Alcuni di voi stanno attraversando una crisi interiore che rende il futuro poco rassicurante. Il rischio è quello di lasciarvi trascinare dal pessimismo. Provate invece a trasformare l’inquietudine in ricerca: una nuova passione, un progetto personale o un cambiamento di prospettiva possono riaccendere l’entusiasmo. Non restate in attesa che le cose accadano, fate il primo passo. Questa fase è preparatoria a una svolta più ampia.

☘️☘️☘️Toro. La settimana sarà altalenante. Ci saranno giornate produttive e altre più faticose, soprattutto se siete immersi in una mansione impegnativa che richiede attenzione costante.

Lo stress potrebbe farsi sentire, perciò evitate di sovraccaricarvi. Qualcuno sogna un viaggio o un cambiamento importante, ma teme nuovi rinvii. Non rinunciate ai vostri progetti, però proteggete la salute e cercate sostegno in famiglia senza isolarvi.

☘️☘️☘️Acquario. Il vostro mantra sarà partire con il piede giusto. Le occasioni non mancano, ma alcune situazioni potrebbero evolvere in modo diverso da quanto sperato. Meglio chiudere affari o questioni in sospeso con tempestività. La pressione si farà sentire e dovrete evitare di accumulare troppe responsabilità. Concedetevi momenti di svago per alleggerire la mente: una pausa intelligente vi aiuterà a mantenere equilibrio.

☘️☘️☘️Sagittario. Settimana impegnativa e in parte decisiva.

Potreste trovarvi davanti a un bivio che richiede una scelta ponderata. Evitate passi azzardati e non scoraggiatevi di fronte a qualche porta chiusa. Ogni ostacolo vi invita a calibrare meglio la direzione. In famiglia sarà importante essere più presenti e indulgenti. Una preoccupazione che vi ha accompagnato negli ultimi tempi inizierà a pesare meno, restituendovi energia e determinazione.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. La settimana parte con uno slancio positivo. Avete progetti in corso, ma l’incertezza economica o familiare vi ha frenati. Ora respirate un po’ di più e riuscite a gestire meglio spese e responsabilità. In ambito sentimentale alcune tensioni potranno essere chiarite entro il fine settimana.

Le emozioni saranno intense e non mancheranno sorprese capaci di strapparvi un sorriso.

☘️☘️☘️☘️Capricorno. Alcune situazioni iniziano finalmente a sbloccarsi. Fino a metà settimana sarà necessario concentrarsi su lavoro, studio o famiglia, ambiti in cui vi sentite particolarmente responsabilizzati. Progressivamente vi libererete di un peso e questo vi darà maggiore serenità. Novità in arrivo richiedono prontezza e organizzazione. Cresce anche il desiderio di prendervi cura del corpo e di trascorrere più tempo all’aria aperta.

☘️☘️☘️☘️Ariete. La settimana ha molto da offrirvi, ma serve un atteggiamento più aperto e fiducioso. Ultimamente la motivazione ha vacillato, soprattutto in amore o nei rapporti sociali.

Ora si intravedono movimenti interessanti sia sul piano relazionale sia su quello economico. Entro il weekend potreste chiudere un accordo o risolvere una questione rimasta in sospeso. Anche se non tutto va secondo i piani, la vostra forza sta nella capacità di rialzarvi e ripartire.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Alcune decisioni recenti non vi convincono più, ma siete ancora in tempo per correggere il tiro. La settimana vi vede dinamici, lucidi e pronti a riorganizzare ciò che non funziona. In casa potrebbero esserci stati cambiamenti che richiedono gli ultimi ritocchi. Dormite di più e proteggete l’ambiente domestico da tensioni esterne. Giocare d’anticipo sarà la vostra strategia vincente.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. Si prospetta una fase determinante, soprattutto sul piano professionale.

Chi ambisce a una crescita dovrà mostrarsi preparato e aggiornato. I primi giorni della settimana vi vedono in buona forma e capaci di stringere nuovi contatti, anche se non amate esporvi troppo. In ambito familiare o di coppia potrebbe accadere qualcosa di interessante, capace di rafforzare un legame o chiarire un dubbio.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone. Eventi recenti vi hanno segnato profondamente, ma avete trovato la forza di andare avanti. Questa settimana vi restituisce serenità e fiducia. Vi accorgerete che nessuna tempesta dura per sempre. Cresce la voglia di rimettervi in forma o di pianificare qualcosa di piacevole per il futuro. Marzo può offrirvi opportunità significative, a patto che non vi chiudiate per timore di nuove delusioni.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. L’inizio di marzo vi regala energia e desiderio di fare pulizia. È il momento giusto per liberarvi di situazioni che non funzionano più. Avete sostenuto molti sacrifici per la famiglia e talvolta vi siete sentiti stanchi, ma ora tornano entusiasmo e leggerezza. Emozioni positive, voglia di rimettervi in gioco e maggiore serenità caratterizzano questi giorni.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. La settimana si presenta favorevole. Anche se alcune novità potrebbero non produrre subito gli effetti desiderati, vi sentite forti e determinati. Qualcuno è arrivato a una svolta importante e dovrà curare i dettagli per consolidarla. Chi lavora in proprio o ha impegni economici da rispettare dovrà rivedere qualche conto, ma riuscirete comunque a concludere molto più di quanto immaginate. La fiducia in voi stessi sarà la vostra carta migliore.