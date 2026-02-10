L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio, che introduce l'ultima parte del mese, si muove tra chiusure necessarie, riflessioni profonde e nuove aperture che richiedono coraggio. C'è un cielo che cambia, con Sole in Pesci. Non tutti partiranno con il piede giusto, ma anche le fasi più lente o faticose servono a rimettere ordine, fare spazio e capire meglio cosa conta davvero. Amore, lavoro e scelte personali chiedono attenzione, misura e un pizzico di fiducia in più verso voi stessi.

Previsioni astrologiche settimanali fino al 22/2/2026

⭐⭐Ariete.

Questa settimana vi invita a rivedere alcune convinzioni radicate e ad accettare che certi cambiamenti siano ormai inevitabili. Resistere rischia solo di aumentare tensioni e incomprensioni, soprattutto nei rapporti più stretti. In ambito lavorativo si percepisce aria di rinnovamento, che può spiazzare ma anche offrire nuove prospettive. In famiglia e in amore vi sentirete facilmente sotto pressione, come se vi mancasse spazio per respirare. Provate a rallentare e a non reagire in modo impulsivo, perché non tutto richiede una presa di posizione immediata.

⭐⭐⭐Bilancia. La settimana richiede energia e disciplina, soprattutto sul piano fisico. Dormire poco o mangiare in modo disordinato potrebbe presentarvi il conto.

Sarete coinvolti in una situazione significativa che lascerà il segno e vi spingerà a fare delle valutazioni importanti. Le questioni economiche e professionali chiedono concentrazione e determinazione, ma riuscirete a portare a termine ciò che avete iniziato. Non mancheranno momenti di svago, uscite leggere e occasioni per prendervi cura dell’immagine. Settimana piena, intensa, da vivere senza eccessi.

⭐⭐⭐Capricorno. L’intuito vi guida con forza e vi spinge a fidarvi più delle vostre sensazioni che delle opinioni esterne. I primi giorni scorrono all’insegna dell’amore, del divertimento e di una ritrovata leggerezza. Vi sentite in ripresa dopo un periodo complicato, anche se verso la fine della settimana una notizia potrebbe creare qualche incertezza emotiva.

Il cuore si agita e i pensieri si affollano. Evitate di fare troppo tardi la sera e di caricarvi di responsabilità che non vi competono, perché avete bisogno di proteggere le energie.

⭐⭐⭐Acquario. Sul piano mentale vi sentite più stabili, soprattutto se alle spalle c’è stato un periodo di sofferenza o di stress prolungato. È una settimana adatta per occuparvi della salute e del benessere personale. Le finanze registrano movimenti, con spese da gestire ma anche qualche entrata inattesa. Il lavoro vi assorbe molto e chi ha figli piccoli dovrà trovare un equilibrio migliore tra doveri e affetti. In alcuni contesti potrebbero nascere polemiche e qualcuno si sentirà messo alle strette. Cercate di non chiudervi in voi stessi.

⭐⭐⭐⭐Leone. La settimana apre scenari interessanti, ma richiede iniziativa e capacità di esporsi. Le occasioni non mancano, però siete voi a dover fare il primo passo. Entrate in una fase in cui vi concentrate su ciò che desiderate davvero, mettendo da parte il superfluo. Qualcuno sentirà il bisogno di fermarsi un attimo e spezzare la routine. Il clima di festa porta leggerezza, voglia di svago e qualche tentazione di troppo. In amore evitate di forzare situazioni delicate e di andare controcorrente solo per principio.

⭐⭐⭐⭐Toro. Settimana movimentata, con molte occasioni per uscire, socializzare e cambiare aria. L’inizio è particolarmente vivace e favorisce nuovi incontri o il rafforzamento delle amicizie.

A metà settimana vi dedicherete a questioni pratiche, tra casa, studio e lavoro. Verso la fine potrebbe presentarsi un appuntamento importante. Proteggetevi dagli sbalzi e non sottovalutate la stanchezza. Nei rapporti di lunga data possono emergere piccole gelosie o incomprensioni, da gestire con dialogo e pazienza.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Riponete molte aspettative in questi giorni e, in parte, saranno ben riposte. Avete buone risorse a disposizione, ma non è il momento di abbassare la guardia. La voglia di concedervi piaceri e distrazioni è forte e potrebbe togliere concentrazione a chi lavora o studia. Serve maggiore attenzione ai dettagli. In amore, soprattutto nelle coppie storiche, si percepisce un rinnovamento del legame, nato da gesti semplici ma sinceri.

Trovate un equilibrio tra dovere e piacere.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. La settimana è ricca di impegni e questo vi entusiasma, perché amate essere in movimento. Chi lavora in autonomia o su commissione intravede una possibilità concreta di chiudere un accordo o far partire qualcosa di interessante. In amore le coppie che stanno insieme da qualche anno arrivano a un punto decisivo, che richiede chiarezza e coraggio. Arrivano proposte da valutare con attenzione. Evitate scelte affrettate, ma non chiudetevi a priori davanti a ciò che è nuovo.

⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. I primi giorni vi vedono al centro di un evento o di una situazione che cattura completamente la vostra attenzione. I single tornano attivi e desiderosi di mettersi in gioco, con buone possibilità di incontri stimolanti.

L’energia cresce man mano che la settimana avanza e il venerdì si rivela particolarmente favorevole. Nel fine settimana fate attenzione agli imprevisti e non trascurate il benessere personale. Un piccolo gesto di cura verso voi stessi può fare la differenza.

⭐⭐⭐⭐⭐Scorpione. Settimana intensa, fatta di progetti, passione e scelte importanti. Vi sentite determinati e carismatici, anche se a tratti la stanchezza si fa sentire. Le coppie più giovani o quelle che condividono un progetto di vita importante trovano segnali incoraggianti. Nel corso dei giorni arrivano notizie o contatti inattesi. Sul lavoro e nelle relazioni queste giornate risultano decisive, perché vi permettono di prendere posizione e chiudere questioni rimaste in sospeso.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. La settimana parla di tagli netti e liberatori. Con il Sole che transita nel tuo cielo, ecco che varie situazioni miglioreranno, ma a partire dal 20 febbraio in poi. Una situazione che vi trascinate da tempo può finalmente essere lasciata alle spalle. Vi aprite di più agli altri e alle opportunità, ma è importante non esporsi eccessivamente. Alcuni equilibri restano delicati e vanno gestiti con cautela. Se avete qualcosa di fondamentale da sistemare, cercate di farlo entro il venerdì, perché in seguito potrebbero verificarsi cambiamenti improvvisi. L’amore regala segnali incoraggianti.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. L’energia torna a scorrere con forza e vi sentite pronti a rimettervi in gioco dopo un periodo sottotono.

La settimana vi spinge ad agire, a credere di più nelle vostre capacità e a dare spazio ai progetti personali. Ritrovate armonia in un rapporto che aveva perso slancio. I più giovani e i liberi professionisti rivedono obiettivi e strategie. Possibili spostamenti, cambiamenti pratici o decisioni importanti rendono queste giornate dinamiche e stimolanti.