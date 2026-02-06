L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 rivela dinamiche astrali intense che influenzano il lavoro e i rapporti interpersonali. In questo scenario il Sagittario brilla in prima posizione grazie a una Luna straordinaria che favorisce nuovi inizi e successi professionali entusiasmanti. Al contempo il Cancro vive una fase mediana caratterizzata da una discreta stabilità domestica pur dovendo monitorare con attenzione alcune uscite economiche impreviste. Infine i Gemelli chiudono la classifica affrontando rallentamenti burocratici e tensioni comunicative che richiedono molta pazienza

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8.

Nel corso di questa settimana di metà febbraio, si delinea un panorama di solida costruzione che investe sia la sfera professionale che quella privata. La presenza di Saturno nel segno, che raggiungerà il suo culmine nella giornata di sabato 14 febbraio, impone una riflessione rigorosa sulle responsabilità assunte, spingendo verso una gestione oculata delle risorse economiche e dei risparmi familiari. È il momento ideale per pianificare investimenti a lungo termine riguardanti la casa o per definire accordi contrattuali che richiedono una visione pragmatica e lungimirante. Nelle relazioni di coppia, la stabilità regna sovrana, permettendo di costruire basi solide per il futuro senza farsi distrarre da effimeri dubbi.

Chi è single troverà conforto in amicizie storiche che sapranno dispensare consigli preziosi riguardo a incertezze lavorative. La determinazione non mancherà, guidando ogni azione verso il successo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno sabato 14 febbraio (Saturno in Ariete);

sabato 14 febbraio (Saturno in Ariete); ★★★★★ venerdì 13 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★ martedì 10 febbraio.

♉ Toro: voto 7. L'apertura della settimana si rivela estremamente produttiva, con la giornata di lunedì che spicca come la migliore per affrontare scartoffie burocratiche o scadenze fiscali particolarmente ostiche. Il focus si sposta gradualmente verso la gestione del patrimonio domestico, dove emerge la necessità di bilanciare entrate e uscite con estrema precisione.

Nel lavoro, la costanza garantisce risultati apprezzabili, sebbene non manchino momenti di confronto con i collaboratori su questioni tecniche o amministrative. Per quanto riguarda la vita sentimentale, si consiglia di mantenere un dialogo aperto e sincero per evitare incomprensioni legate a gelosie o timori infondati per il domani. La domenica invita alla cautela: meglio evitare discussioni accese con i parenti su vecchie pendenze ereditarie o questioni legate alla gestione di immobili condivisi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 9 febbraio;

lunedì 9 febbraio; ★★★★★ martedì 10 e giovedì 12;

★★★★ mercoledì 11 e venerdì 13;

★★★ sabato 14 febbraio;

★★ domenica 15 febbraio.

♊ Gemelli: voto 5.

Il periodo in esame si presenta complesso, richiedendo una gestione attenta delle proprie energie mentali davanti a rallentamenti burocratici imprevisti. Soprattutto nella giornata di lunedì, si avverte una forte pressione legata a scadenze professionali che sembrano sfuggire al controllo diretto. In ambito familiare, potrebbero sorgere piccoli attriti riguardo alla spartizione di compiti domestici o spese impreviste per i figli. È consigliabile non prendere decisioni drastiche nelle relazioni sentimentali, poiché la mancanza di chiarezza interiore potrebbe indurre in errore. Soltanto verso il sabato si percepisce un miglioramento, grazie a un clima più rilassato che favorisce le riconciliazioni e il dialogo costruttivo.

Si raccomanda di prestare attenzione alla manutenzione dell'automobile e di non ignorare avvisi di pagamento che potrebbero trasformarsi in sanzioni onerose.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ sabato 14 febbraio;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11, venerdì 13 e domenica 15;

★★★ giovedì 12 febbraio;

★★ lunedì 9 febbraio.

♋ Cancro: voto 6. La settimana trascorre senza grandi scossoni, con un lunedì che favorisce le comunicazioni e la risoluzione di piccole problematiche domestiche. Il settore del lavoro richiede un approccio metodico, poiché mercoledì potrebbero sorgere divergenze di vedute con figure autorevoli o partner commerciali. Si avverte il bisogno di evadere dalla solita routine, sognando cambiamenti che al momento risultano difficili da attuare per via di vincoli finanziari o familiari.

Nelle relazioni di coppia, è opportuno non proiettare sul partner paure personali legate al futuro lavorativo, cercando invece un terreno comune di svago e condivisione. I rapporti con gli amici offrono spunti interessanti per nuovi hobby, utili a distogliere la mente dalle preoccupazioni quotidiane. La domenica si conclude in modo armonioso, ideale per trascorrere tempo di qualità in famiglia.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 9 e domenica 15;

★★★★ martedì 10, venerdì 13 e sabato 14;

★★★ giovedì 12 febbraio;

★★ mercoledì 11 febbraio .

♌ Leone: voto 7. La centralità del lavoro emerge prepotentemente durante la giornata di mercoledì, quando si potranno raccogliere i frutti di un impegno costante e metodico.

Il settore economico appare stabile, tuttavia si consiglia di non cedere a spese voluttuarie eccessive, specialmente nella giornata di sabato, quando la gestione del patrimonio richiede maggiore prudenza. In famiglia, emerge la necessità di affrontare discorsi seri riguardanti l'educazione dei figli o la ristrutturazione di alcuni ambienti della casa. Le amicizie giocano un ruolo fondamentale nel fornire supporto morale davanti a piccoli dubbi esistenziali o incertezze sul percorso professionale da intraprendere. In amore, la settimana scorre piacevolmente per le coppie collaudate, mentre i single dovrebbero puntare sulla simpatia per fare nuove conoscenze. È essenziale mantenere il sangue freddo davanti a piccoli intoppi burocratici che potrebbero rallentare la firma di documenti importanti.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 11 febbraio;

mercoledì 11 febbraio; ★★★★★ martedì 10 e giovedì 12;

★★★★ lunedì 9 e domenica 15;

★★★ venerdì 13 febbraio;

★★ sabato 14 febbraio.

♍ Vergine: voto 7. Il focus della settimana è puntato sulla risoluzione di faccende domestiche e burocratiche che hanno sottratto energia nel periodo recente. La giornata di venerdì 13 si distingue per una particolare lucidità mentale, utile per chiudere trattative economiche o per organizzare al meglio le scadenze tributarie. Nonostante qualche tensione iniziale il martedì, il clima nelle relazioni amicali torna a essere sereno e propositivo, favorendo uscite rigeneranti. Sul piano dei sentimenti, è possibile un riavvicinamento significativo dopo un periodo di freddezza, a patto di mettere da parte l'orgoglio e puntare sulla concretezza dei fatti.

Il desiderio di fuga dalla realtà quotidiana va gestito con saggezza, preferendo piccoli momenti di relax domestico a progetti ambiziosi ancora prematuri. Sabato e domenica offrono l'occasione perfetta per dedicarsi alla cura della casa o a piccoli lavori manuali, trovando in queste attività un efficace rimedio contro lo stress professionale accumulato.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 13 febbraio;

venerdì 13 febbraio; ★★★★★ sabato 14 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9 e giovedì 12;

★★★ mercoledì 11 febbraio;

★★ martedì 10 febbraio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. L'oroscopo della settimana invita a una gestione ponderata delle relazioni interpersonali, specialmente nei giorni centrali dove la stabilità emotiva potrebbe essere messa alla prova da piccole divergenze domestiche.

Si avverte la necessità di fare ordine tra le scartoffie e le scadenze amministrative per evitare accumuli stressanti. In ambito lavorativo, è opportuno mantenere un profilo basso e collaborativo, evitando di alimentare inutili competizioni con i colleghi. La gestione delle finanze richiede prudenza, soprattutto per quanto riguarda le spese legate alla manutenzione della casa o dell'auto. Le giornate di inizio settimana offrono però spunti interessanti per chiarire malintesi col partner, favorendo un dialogo sincero che permetta di superare eventuali timori per il futuro. Cercate di ritagliarvi momenti di isolamento rigenerante per riordinare le idee.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 9 e martedì 10;

★★★★ mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15;

★★★ venerdì 13 febbraio;

★★ giovedì 12 febbraio.

♏ Scorpione: voto 6.

Il periodo richiede una particolare attenzione alla sfera burocratica e fiscale, dove alcune pendenze del passato potrebbero riemergere richiedendo soluzioni immediate. Nel lavoro, la routine quotidiana procede senza grandi scossoni, ma è fondamentale non sottovalutare i dettagli tecnici di un nuovo progetto. In famiglia, il clima appare a tratti teso a causa di divergenze su decisioni che riguardano i figli o la gestione di beni comuni; la diplomazia sarà la vostra migliore alleata per evitare rotture. Il desiderio di fuga dalla realtà si farà sentire con insistenza verso venerdì, suggerendo di evitare scontri diretti e di rifugiarsi in attività creative. La domenica offre un recupero di serenità, ideale per piccoli progetti domestici o per pianificare con calma le prossime mosse professionali senza alcuna fretta.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 9 e mercoledì 11;

★★★★ martedì 10, giovedì 12 e domenica 15;

★★★ sabato 14 febbraio;

★★ venerdì 13 febbraio.

♐ Sagittario: voto 10. Una settimana radiosa attende il segno, con la Luna che splende in Sagittario martedì 10 regalando una visione chiara e ottimistica di ogni situazione quotidiana. In ambito professionale, si presentano opportunità eccellenti per consolidare la propria posizione o per avviare collaborazioni che promettono stabilità finanziaria a lungo termine. Anche la sfera privata beneficia di questa energia positiva, favorendo riavvicinamenti emozionanti e una complicità ritrovata all'interno della coppia. La gestione della casa e dei rapporti con i parenti stretti scorre fluida, permettendo di risolvere con estrema facilità anche le questioni burocratiche più noiose.

Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti trova finalmente spazio, alimentando sogni che ora appaiono finalmente realizzabili. Le finanze godono di un momento di respiro, consentendo qualche piccolo investimento per il benessere della famiglia.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 10 febbraio (Luna in Sagittario);

martedì 10 febbraio (Luna in Sagittario); ★★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e domenica 15;

★★★★ giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14.

♑ Capricorno: voto 8. La settimana si focalizza sulla realizzazione di obiettivi concreti, con la Luna nel segno giovedì 12 che potenzia la capacità di analisi e di intervento nelle questioni lavorative più complesse. Si intravedono ottimi margini di successo per chi deve gestire contratti o negoziazioni legate a immobili e terreni. In ambito familiare, il senso di responsabilità guida ogni scelta, garantendo stabilità e sicurezza alle persone care, pur richiedendo un impegno costante nella gestione del budget domestico. Le relazioni sentimentali procedono su binari di reciproca fiducia, dove la concretezza dei fatti prevale sulle parole. È il momento giusto per affrontare discorsi seri riguardanti il futuro, mettendo da parte ogni timore residuo. La gestione dei risparmi appare oculata e lungimirante, permettendo di guardare alle prossime scadenze fiscali con assoluta tranquillità d'animo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 12 febbraio (Luna in Capricorno);

giovedì 12 febbraio (Luna in Capricorno); ★★★★★ mercoledì 11 e venerdì 13;

★★★★ martedì 10, sabato 14 e domenica 15;

★★★ lunedì 9 febbraio.

♒ Acquario: voto 9. Il periodo si preannuncia eccellente, culminando domenica 15 con la Luna nel segno che esalta l'intuizione e la capacità di rinnovare profondamente la routine quotidiana. Sul piano professionale, le idee innovative trovano terreno fertile, attirando l'attenzione di possibili partner o superiori interessati a nuovi sviluppi. La sfera economica è protetta, permettendo di affrontare spese per la casa o per l'aggiornamento tecnologico con relativa serenità. In amore, si respira un'aria di rinnovamento che spinge le coppie a sperimentare nuove forme di condivisione, mentre i single potrebbero fare incontri stimolanti durante attività di gruppo. Le amicizie si confermano un pilastro fondamentale, offrendo supporto e occasioni di svago necessarie per allentare lo stress. La gestione dei rapporti familiari è improntata alla libertà e al rispetto reciproco, favorendo un clima di grande armonia domestica.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 15 febbraio (Luna in Acquario);

domenica 15 febbraio (Luna in Acquario); ★★★★★ giovedì 12 e sabato 14;

★★★★ lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e venerdì 13.

♓ Pesci: voto 6. La settimana richiede un approccio pragmatico per gestire alcune turbolenze comunicative che potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro o tra le mura domestiche. La gestione delle finanze esige particolare rigore, evitando acquisti impulsivi dettati dal desiderio di fuga dalle responsabilità quotidiane. Nelle relazioni affettive, è necessario chiarire alcuni punti rimasti in sospeso, puntando sulla sincerità per evitare che piccoli dubbi si trasformino in distanze incolmabili. Le giornate di metà settimana offrono una tregua preziosa, utile per dedicarsi a se stessi e per rimettere ordine nella gestione della casa. Sabato invita alla prudenza nei rapporti sociali, dove qualche malinteso potrebbe generare un senso di isolamento passeggero. La domenica suggerisce un riposo assoluto, ideale per ricaricare le batterie e per guardare al futuro con una prospettiva più realistica e meno influenzata dalle emozioni del momento.

La graduatoria settimanale con le stelle: