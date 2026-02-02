L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio fa i conti con delle giornate intense e contrastanti,. Sentimento e passione dominano la scena, soprattutto nel giorno di San Valentino che coincide con l'ingresso di Saturno in Ariete. Molto interessante è anche il transito di Venere in Pesci (il 10 febbraio), con il perdurante moto retrogrado di Giove in Cancro. Azione, compassione e introspezione capitaneranno l'intera settimana, spingendo alla ribalta il segno Pesci (1° classificato) e penalizzando il Capricorno (12°). Approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali fino al 15/2 e annessa classifica.

Classifica e oroscopo della settimana 9-15 febbraio

1️⃣2️⃣ - Capricorno. La settimana si apre con un clima piuttosto teso, soprattutto nei rapporti con persone che tendono a voler avere sempre l’ultima parola. Trattenere emozioni e pensieri rischia di creare una frattura, in particolare in ambito sentimentale. Parlare in modo diretto, ma pacato, sarà l’unico modo per evitare incomprensioni più profonde. Nei giorni centrali servirà determinazione per affrontare dubbi e resistenze, senza lasciarvi scoraggiare. Il corpo potrebbe lanciare qualche segnale di stanchezza, specialmente a livello articolare o circolatorio, quindi concedetevi controlli e ritmi più dolci. Verso la fine della settimana ritroverete maggiore concentrazione e una rinnovata voglia di mettervi in gioco.

L’amore torna gradualmente al centro, portando passione e desiderio di condivisione. Imparare qualcosa di nuovo vi aiuterà a guardare avanti con più fiducia.

1️⃣1️⃣ - Toro. I primi giorni saranno i più complicati, tra rallentamenti, imprevisti e un senso di confusione che rischia di farvi perdere tempo prezioso. Giocare d’anticipo e organizzare ogni dettaglio sarà fondamentale per non farvi travolgere dagli eventi. Sul piano economico arrivano piccole soddisfazioni, frutto dell’impegno passato, ma sarà importante non abbassare la guardia. In amore le coppie più giovani tornano a progettare con entusiasmo, mentre chi sta attraversando una fase delicata potrà ritrovare stabilità se il sentimento è autentico.

Evitate spese impulsive e tenete i conti sotto controllo. Nel fine settimana sentirete il bisogno di staccare completamente e qualcuno potrebbe accusare un lieve calo di energie. Ascoltate il corpo e rallentate senza sensi di colpa.

1️⃣0️⃣ - Scorpione. La settimana procede con qualche distrazione di troppo, soprattutto nella parte centrale, quando la mente tende a vagare. In amore vivrete momenti intensi, con una ricorrenza romantica che accenderà le emozioni di chi è in coppia. I single potrebbero ricevere una dichiarazione inaspettata che li costringerà a rivedere le proprie certezze. Sarete chiamati a ricambiare un favore recente e questo rafforzerà un legame importante. Attenzione alle preoccupazioni eccessive legate alla salute, perché rischiano di creare tensioni inutili con chi vi sta accanto.

Sul lavoro arrivano nuovi incarichi che vi stimoleranno, anche se richiederanno maggiore organizzazione. Un incontro con una persona del passato riporterà a galla ricordi ed emozioni.

9️⃣ - Vergine. L’inizio settimana vi regala lucidità e spirito pratico, qualità ideali per rimettere ordine nelle abitudini quotidiane. È il momento giusto per prendervi più cura del corpo, muovendovi di più e rivedendo alcune scelte alimentari. In amore qualcosa potrebbe muoversi nel corso dei giorni, soprattutto se vi concedete il lusso di non essere sempre perfetti. Un progetto a cui lavorate da tempo subisce un rallentamento, ma non significa che stia andando nella direzione sbagliata. Serve solo più pazienza.

Verso il fine settimana i sentimenti diventano protagonisti e potreste vivere un momento speciale, purché vi lasciate andare senza troppe difese.

8️⃣ - Bilancia. Sul lavoro servirà sangue freddo, soprattutto se vi trovate a gestire superiori o colleghi difficili. Non permettete allo stress di invadere ogni spazio, cercate piuttosto di mantenere un atteggiamento professionale anche nelle situazioni più scomode. Se qualcosa si complica, iniziate a valutare alternative senza reagire d’impulso. In amore la settimana si preannuncia molto positiva, con gesti e attenzioni che rafforzano il legame. Il partner saprà sorprendervi, ma ricordate che l’affetto si costruisce anche nelle piccole cose quotidiane.

Qualcuno organizzerà un viaggio o uno spostamento rigenerante nel fine settimana. La passione torna a farsi sentire con intensità.

7️⃣ - Acquario. Settimana fredda nei ritmi ma calda nelle emozioni. Le coppie ritrovano armonia, anche dopo un periodo complicato, mentre chi desidera allargare la famiglia vive giorni incoraggianti. Nel lavoro arrivano riconoscimenti inattesi che vi faranno sentire apprezzati. Ogni dettaglio conta, quindi procedete con calma e precisione. Il fine settimana in famiglia sarà sereno e piacevole, ideale per organizzare attività condivise e rafforzare i legami. L’atmosfera generale vi aiuta a ritrovare equilibrio e fiducia.

6️⃣ - Sagittario. La settimana scorre in modo produttivo, soprattutto se avete pianificato con attenzione impegni e doveri.

In ambito familiare emerge un tema importante che richiede dialogo e ascolto, con particolare attenzione alle differenze generazionali. Sul piano economico sarà necessaria maggiore prudenza, viste alcune spese impreviste recenti. Una notizia curiosa stuzzicherà la vostra attenzione, ma evitate di lasciarvi trascinare dai pettegolezzi. L’amore vi accompagna per tutta la settimana, regalando entusiasmo sia alle coppie sia a chi è alla ricerca di nuove emozioni.

5️⃣ - Ariete. Vi attende una settimana vivace, ricca di stimoli e momenti da ricordare. Le serate trascorse in compagnia saranno il vero motore del vostro buonumore. Sentirete una spinta interiore che vi rende più ottimisti e creativi. Le giornate di lunedì e giovedì risultano più impegnative, specialmente per chi si sposta molto, ma qualche cambiamento di programma non deve rovinarvi l’umore.

Da venerdì l’amore torna protagonista e il fine settimana è ideale per organizzare qualcosa di speciale, romantico o avventuroso. I single ricevono segnali incoraggianti, a patto di uscire di casa e smettere di rimuginare. Muovetevi, socializzate e lasciate spazio alla leggerezza.

4️⃣ - Leone. Settimana energica e piena di aspettative. Un problema recente passa in secondo piano, lasciando spazio ai sentimenti e alla voglia di guardare avanti. Le coppie potrebbero concedersi un viaggio o un’esperienza condivisa, mentre i single ritrovano entusiasmo e fiducia. Vi sentite combattivi e determinati, pronti a ripartire con slancio. Attenzione però alle spese impulsive, perché una tentazione potrebbe pesare sul bilancio.

In amore la passione è viva, soprattutto nelle relazioni più giovani. Il futuro inizia a delinearsi con maggiore chiarezza.

3️⃣ - Gemelli. La settimana si colora di emozioni intense e occasioni sentimentali interessanti. I single hanno buone possibilità di incontrare qualcuno capace di andare oltre la semplice curiosità. Il vostro modo di comunicare vi rende particolarmente affascinanti, ma fate attenzione a non combinare disastri tra le mura domestiche. Piccoli lavori in casa richiederanno tempo e pazienza. In vista di una ricorrenza romantica, chi è in coppia sarà impegnato nella ricerca di un regalo significativo. Non trascurate il movimento e cercate di spezzare la sedentarietà con attività leggere ma costanti.

2️⃣ - Cancro. La settimana porta aria nuova nei rapporti e nelle relazioni professionali. Qualcosa inizia a muoversi sul fronte lavorativo e finanziario, saprete battere cassa o farvi notare se saprete usare diplomazia. Gli impegni saranno numerosi, quindi evitate di sovraccaricarvi. Ma la nota più dolce è l'amore. Le coppie vivono momenti di forte intesa, arricchiti da una sorpresa che lascerà il segno. I single, invece, potrebbero ricevere una dichiarazione speciale o accettare un invito proprio nel giorno di San Valentino. Il fascino non vi manca, anzi siete molto più performanti e attraenti del solito. Vi lasciate alle spalle il malcontento vissuto fino a fine gennaio. Pensare al benessere fisico diventa essenziale, magari programmando una giornata di relax.

Una proposta o una collaborazione potrebbero aprire scenari stimolanti.

1️⃣ - Pesci. La settimana parte con il piede giusto, soprattutto sul lavoro, dove dimostrate efficienza e concretezza. Le coppie si concedono momenti romantici e qualche piccolo viaggio, mentre i single aprono il cuore a nuove possibilità. Un’amicizia potrebbe rivelarsi più profonda del previsto. Riceverete un’informazione utile che vi aiuterà a fare chiarezza su una scelta futura. Non paragonatevi agli altri, ogni percorso ha il suo valore. Cresce il desiderio di rinnovamento e di dedicarvi più tempo, magari con una pausa rigenerante tutta per voi.