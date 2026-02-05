Secondo l'oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 l'ambizione del Toro può essere premiata, i Gemelli possono avere dei malumori e il Capricorno è allegro.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è necessario programmare con attenzione, l'intera settimana. I single possono essere affascinati da una nuova persona. Chi lavora in proprio è davvero molto bravo nelle trattative.

Toro: chi fa parte di una coppia è pronto a rassicurare la persona amata. In questo periodo, l'ambizione può essere finalmente premiata.

Sul lavoro è importante andare d'accordo con molte più persone.

Gemelli: chi ha una relazione può avere dei malumori con il partner. Durante la settimana è necessario ascoltare il proprio intuito. Sul campo professionale si deve comunicare con estrema calma.

Cancro: chi cerca l'amore può essere felice di allargare i propri orizzonti. Chi fa parte di una coppia può divertirsi insieme alla dolce metà. I viaggi di lavoro o di piacere sono particolarmente favoriti.

Leone: chi è solo da troppo tempo è molto taciturno. La relazione amorosa può raggiungere contemporaneamente i propri obbiettivi. La sfera lavorativa va affrontata con una buona dose di determinazione.

Vergine: chi ha le idee diverse può rimanere solo a lungo.

Questo è il momento ideale per avere un chiarimento. Una persona può spaventare chi lavora in proprio.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione è leggermente preoccupato dalla sicurezza del partner. Chi cerca l'amore è abbastanza pignolo e questo può innervosire la famiglia. Chi lavora in proprio è ambizioso e soprattutto molto competitivo,

Scorpione: è possibile avere degli scontri con un vecchio amico. Durante la settimana si possono iniziare dei nuovi progetti professionali. In questo momento è importante risparmiare il più possibile, per evitare dei futuri problemi finanziari.

Sagittario: una nuova conoscenza può essere molto piacevole. La vita privata ha bisogno di molta più tranquillità.

Questo è il periodo ideale per presentare una richiesta sul lavoro.

Capricorno: una settimana allegra può essere vissuta con la dolce metà. I cuori solitari sono pronti a regalare dei consigli alla famiglia. Una nuova collaborazione lavorativa è davvero molto utile.

Acquario: chi fa parte di una coppia capisce perfettamente le esigenze del partner. Con molto ottimismo si può affrontare l'intera settimana. Dei leggeri malesseri possono fare saltare degli appuntamenti importanti di lavoro.

Pesci: nei confronti della persona amata è presente una grande intesa. I single sono molto attratti da una nuova persona. Alcuni rallentamenti possono arrivare dalla sfera professionale.