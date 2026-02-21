L’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo annuncia un periodo di passaggio importante che segna la fine di febbraio e apre le porte a nuove energie. Le stelle invitano a fare bilanci, ma soprattutto a guardare avanti con più consapevolezza.

I nativi Toro avranno tante idee, ma servirà anche una buona strategia, mentre i Gemelli avranno bisogno di ricaricare le batterie. Il segno del Leone potrebbe trovarsi a un punto di svolta della propria vita quotidiana, così come il Cancro cercherà di fare importanti passi avanti.

Previsioni oroscopo dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 segno per segno

Ariete: questa settimana tra febbraio e marzo si rivelerà abbastanza piacevole da vivere per voi nativi del segno. Stabilità e desiderio di certezze caratterizzeranno la vostra storia d'amore. Se siete single potrebbe essere un buon momento per rafforzare un legame, ma siate prudenti. Nel lavoro forse non sarete tra i migliori del settore, ma la vostra costanza potrebbe fare la differenza. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questa settimana secondo l'oroscopo. La primavera sembra sia arrivata in anticipo per voi, grazie alla posizione favorevole di stelle come Venere e Mercurio. In amore godetevi questo momento d'intesa e passione con la persona che amate, senza trascurare le cose importanti.

In ambito lavorativo avrete tante idee, ma servirà anche una buona strategia per poter fare bene. Voto - 8️⃣

Gemelli: le stelle di questa settimana non saranno così luminose nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di tempo, di ricaricare le batterie, e ritrovare la vostra strada. In amore evitate le discussioni inutili, e cercate di risolvere le questioni che contano davvero. Nel lavoro non sempre potreste vedere risultati immediati. L'importante sarà non arrendersi. Voto - 6️⃣

Cancro: questa settimana sarà intensa, con le stelle che vi renderanno impazienti di fare un importante passo avanti. In amore avrete voglia di stare insieme al partner, sfruttando tutta la bontà di Venere in trigono.

Per quanto riguarda il lavoro potreste sentirvi un po’ sotto pressione, ma avrete le capacità necessarie per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una settimana abbastanza tranquilla per voi nativi del segno, ma vi piacerebbe poter ambire un po’ più in alto e migliorare la vostra qualità di vita. Con il partner vi sentirete bene, ma potreste sentire la necessità di cambiare qualcosa. In quanto al lavoro, se state coprendo una posizione interessante, fate in modo che possa rivelarsi il più confortevole e appagante possibile. Voto - 7️⃣

Vergine: il cielo v'invita alla concretezza secondo l'oroscopo, a rigare dritto e non commettere errori. Non ci sarà infatti una splendida intesa per il momento, quindi concentratevi per non causare problemi.

In quanto al lavoro attenzione a non essere dispersivi nel vostro modo di fare. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile in questa settimana tra febbraio e marzo. I single saranno attraenti, mentre per le relazioni fisse, ci saranno interessanti occasioni da batticuore, da vivere insieme al partner. In ambito professionale potrebbe arrivare qualche buona notizia o opportunità che potrebbe cambiare le cose. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali basate sulla stabilità e sul benessere durante questa settimana. Le emozioni saranno protagoniste, con Venere in trigono che vi rende sensibili e maturi nei confronti del partner. Sul fronte lavorativo sarà una fase di crescita, che potrebbe darvi qualche interessante occasione alla quale non potrete rinunciare.

Voto - 8️⃣

Sagittario: con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, il vostro umore sarà un'altalena tra il desiderio di protezione e paura di soffrire dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, avrete bisogno di fare ordine nella vostra vita per migliore i rapporti personali. In quanto al lavoro dedicatevi a quei progetti che possono darvi maggiori garanzie per il momento. Voto - 6️⃣

Capricorno: le stelle vi metteranno sotto i riflettori durante questa settimana. Venere sarà favorevole, aiutandovi a costruire un rapporto davvero piacevole. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Sul fronte professionale le stelle vi spingeranno ad agire con maggiore incisività del solito ma anche con più spirito di libertà.

Voto - 8️⃣

Acquario: cielo del momento gradevole durante questa settimana per voi nativi del segno. Le stelle non saranno particolarmente influenti, ma vi daranno la libertà di poter vivere la vostra quotidianità come meglio credete. In amore o nel lavoro, fate ciò che ritenete opportuno, ma fatelo senza danneggiare la libertà degli altri, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna, che spesso potrebbe trovarsi in una posizione scomoda per voi. In amore ci sarà passione, ma attenzione a gestire la gelosia. Sul posto di lavoro energie e immaginazione saranno al top, e sarà un buon momento per riprendere un progetto creativo lasciato in sospeso. Voto - 8️⃣