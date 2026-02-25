L'oroscopo dal 2 all'8 marzo si fa portavoce di interessanti novità. Il nuovo mese si affaccia come una soglia sottile tra ciò che vi ha appesantito e ciò che chiede di rinascere. Alcuni segni dovranno fare i conti con stanchezza, dubbi e qualche tensione irrisolta. Altri, invece, sentiranno una spinta potente verso il cambiamento, la leggerezza e nuove conquiste. È una settimana che invita tutti a rivedere priorità, relazioni e obiettivi, senza pretendere di sistemare tutto in un solo giorno. Nella classifica astrologica è il Sagittario a conquistare il massimo punteggio.

Male, invece, l'Ariete.

Classifica e oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo

⭐⭐Ariete. Il periodo non parte con il piede giusto. Vi attende una settimana piuttosto fiacca, in cui mente e corpo potrebbero accusare piccoli squilibri. Sonno irregolare, allergie o variazioni dell’appetito vi renderanno meno reattivi del solito. Non forzate i ritmi e cercate di non sovraccaricarvi. In amore si respira un’aria incerta: qualcuno sta mettendo in discussione la relazione. Davanti a un’opportunità interessante non tiratevi indietro, ma evitate situazioni rischiose o poco chiare.

⭐⭐⭐Capricorno. Dopo un periodo favorevole, ora vi sentite meno sostenuti. In famiglia o in coppia potreste percepire distanza e incomprensione, con il rischio di discussioni accese.

Anche sul lavoro emergono alcune crepe che vi mettono in allerta. Le entrate non mancano, ma le spese aumentano e il bilancio richiede maggiore attenzione. Evitate acquisti impulsivi. Gli amici rappresentano un punto fermo su cui contare, ma serve più dialogo nelle relazioni strette.

⭐⭐⭐Acquario. Nell’ambito scolastico o professionale si respira un clima che non vi soddisfa. Forse avete scelto un percorso che non vi rappresenta più oppure vi sentite poco valorizzati. È una settimana utile per fermarvi e riflettere, senza giudicarvi troppo severamente. In amore, chi vive una relazione stabile desidera maggiore coinvolgimento e romanticismo. Attenzione alla salute: piccoli disturbi trascurati potrebbero diventare più fastidiosi.

⭐⭐⭐Vergine. Vi sentite come su un’altalena emotiva, con giornate brillanti alternate ad altre più pesanti. Gli imprevisti non mancheranno e la stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire. Provate ad allentare il controllo e a non lasciarvi sommergere dalle preoccupazioni. In amore serve iniziativa: fate il primo passo e riaccendete la complicità. I single coltivano un interesse segreto che forse è arrivato il momento di ammettere.

⭐⭐⭐⭐Toro. L’inizio di marzo appare rallentato, come se vi muoveste con il freno tirato. Potreste sentirvi privi di stimoli o ancora alle prese con una delusione da elaborare. Non frequentate persone troppo negative, perché assorbite facilmente le loro energie. Avete bisogno di novità e di uno scopo che vi faccia alzare dal letto con entusiasmo.

Tra le amicizie potrebbero emergere piccole ambiguità: osservate con attenzione prima di confidare tutto.

⭐⭐⭐⭐Cancro. Vi siete sentiti insoddisfatti e forse un po’ troppo esigenti verso voi stessi. Alcuni hanno affrontato questioni di salute o momenti delicati che hanno richiesto forza interiore. La settimana, però, apre a cambiamenti positivi anche nella vita personale. Cresce la voglia di movimento, di aria aperta, di esperienze nuove. Riducete la sedentarietà e curate l’alimentazione. Un viaggio o un progetto stimolante potrebbe prendere forma nei prossimi mesi.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Ultimamente lo sconforto ha preso il sopravvento, complici questioni economiche o sentimentali. Ora, però, avete l’occasione di rimettere ordine.

Procedete per piccoli obiettivi concreti, senza pretendere risultati immediati. Chiarimenti importanti sono in arrivo, così come un miglioramento sul piano finanziario. È il momento di ricostruire con pazienza ciò che sembrava frammentato.

⭐⭐⭐⭐Leone. Avete attraversato settimane impegnative tra esami, verifiche o spese consistenti. Ora potete alleggerire il passo e affrontare la quotidianità con più serenità. Non abbassate troppo la guardia, ma concedetevi anche qualche momento di svago. Attenzione alle allergie e agli sbalzi di temperatura. Evitate diete drastiche: il vostro corpo ha bisogno di equilibrio, non di privazioni.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. La settimana scorre intensa e richiede partecipazione attiva.

Se vi siete chiusi in voi stessi, è tempo di uscire dal guscio. In amore cresce la passione e il coinvolgimento, elemento fondamentale per le coppie in cerca di stabilità o di un nuovo progetto comune. Un compromesso sarà decisivo per sanare una situazione delicata. Possibili spese per piacere personale, ma puntate sulla qualità.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Dopo un periodo opaco, torna finalmente una fase più luminosa. Vi sentirete più sicuri e determinati. Fate attenzione alle parole e alle scelte, perché ogni passo ora può avere conseguenze importanti. È una settimana favorevole per concludere un accordo o ottenere risposte attese da tempo. Piccole incombenze pratiche vi terranno impegnati, ma con soddisfazione.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Marzo vi trova energici e intraprendenti. Avete voglia di movimento, di contatti, di novità. Chi è single si sente pronto a rimettersi in gioco, ma evitate entusiasmi troppo rapidi: all’inizio qualcuno potrebbe mostrarsi diverso da ciò che è. Sul lavoro gli impegni aumentano, ma avete la possibilità di rinegoziare responsabilità. In famiglia una persona cara ha bisogno del vostro sostegno: siate presenti con leggerezza e positività.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. La settimana si preannuncia brillante. Vi sentite in forma, lucidi e apprezzati sia nello studio sia nel lavoro. Arrivano consensi che rafforzano la vostra autostima. Non accontentatevi di situazioni tiepide, soprattutto in amore: se manca il coinvolgimento, fate chiarezza. Possibili acquisti in vista, ma gestite con prudenza il budget perché presto potrebbe presentarsi una spesa importante. In famiglia regna serenità e questo vi dà ulteriore equilibrio.