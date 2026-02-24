L'oroscopo dell'amore di mercoledì 25 febbraio 2026 riserva nuove emozioni ai nativi Capricorno, che dopo un periodo altalenante, tornano ad essere passionali e romantici. I Gemelli tenderanno a chiudersi in sé stessi, lasciando poco spazio al dialogo.

L'oroscopo dei sentimenti di mercoledì 25 febbraio: Pesci sensibili, Sagittario affascinante

Ariete: avrete voglia di tenerezza. Un semplice abbraccio potrebbe scaldarvi letteralmente il cuore. Il partner riuscirà a dimostrarvi quanto ci tiene realmente a voi. Voto: 6,5.

Toro: le stelle vi consigliano di non essere testardi.

In coppia c'è bisogno d'intesa. Il vostro essere dolci sarà l'arma vincente. Voto: 6,5.

Gemelli: lo stress lavorativo potrebbe ripercuotersi nel rapporto di coppia. Vi chiuderete in voi stessi, lasciando poco spazio al dialogo e questo non vi sarà affatto d'aiuto. Un consiglio? Se c'è un problema parlatene con il partner. Voto: 5.

Cancro: il vostro intuito è alla stelle. In questa fase sarete in grado di percepire i desideri del partner, ancor prima che vengano espressi. Godetevi questa sintonia magica, il cuore vi ringrazierà. Voto: 8,5.

Leone: riuscirete a splendere di luce propria. Il vostro essere carismatici vi permetterà di conquistare l'attenzione della persona amata. L'intesa è al top.

Voto: 8.

Vergine: il vostro obiettivo sarà quello di mettere ordine nei vostri sentimenti. Cercate di non essere troppo severi, l'amore è fatto anche di imperfezioni. Lasciatevi guidare dalle emozioni. Voto: 6,5.

Bilancia: giornata di piccoli gesti romantici ed inaspettati. Riuscirete a sorprendere il partner. La vostra galanteria e bontà d'animo di certo non passerà inosservata. Voto: 9.

Scorpione: sarete molto amorevoli, avrete voglia di avventura e dei nuovi orizzonti da esplorare insieme. Per i cuori solitari è previsto un nuovo incontro inaspettato. Voto: 9,5.

Sagittario: il vostro essere passionali vi renderà particolarmente affascinanti. Avrete più fiducia di voi stessi e della persona che avete accanto.

Voto: 8.

Capricorno: tornerete ad essere romantici passionali, romantici e affettuosi. In cambio non chiederete nulla. L'anima gemella resterà ammaliata dalla vostra galanteria. Voto: 10.

Acquario: avvertirete il bisogno di essere liberi, ma questo non vuol dire stare da soli. Cercherete qualcuno che sappia gestire i vostri spazi e riesca a volare con la fantasia insieme a voi. Voto: 8.

Pesci: il vostro essere sensibili è ai massimi livelli, rendendovi capaci di una profondità d'animo rara. Un consiglio? Lasciatevi guidare a pieno dalle emozioni. Voto: 9,5.