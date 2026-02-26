L'oroscopo dell'amore di domani venerdì 27 febbraio 2026 è pronto a riservare diverse sorprese, sia agli innamorati che ai cuori solitari. Grazie alla Luna i Pesci ritroveranno grande complicità nelle relazioni. Lo Scorpione sarà aperto al dialogo.

L'oroscopo dei sentimenti del 27 febbraio 2026: Toro orgoglioso, Leone dolce e passionale

Ariete - Il vostro essere carismatici finirà per conquistare il partner, che non potrà fare a meno di voi. Sarete magnetici, ma fate attenzione a non trascurare il dialogo. Voto: 7,5.

Toro - In coppia tenderete ad essere un po' troppo orgogliosi e poco inclini ad ascoltare l'opinione del partner.

Un consiglio? Ascoltate di più la persona che avete accanto. Voto: 5,5.

Gemelli - Questo è il momento giusto per poter fare dei progetti importanti. Potreste avviare una convivenza, oppure fare al partner una proposta di matrimonio. Godetevi la bellezza delle piccole cose. Voto: 7.

Cancro - Parlerete apertamente alla vostra anima gemella. L'essere sinceri vi eviterà tensioni inutili. L'intesa con il partner sarà ottima. Voto: 7,5.

Leone - La vostra dolcezza verrà fuori. Sorprenderete chi vi sta accanto con un gesto estremamente romantico. Voto: 8.

Vergine - Sarete particolarmente analitici. Non tutto deve essere perfetto per essere meraviglioso. Un consiglio? Lasciatevi guidare dalle emozioni.

Voto: 6,5.

Bilancia - Cercherete conferme da parte del partner che non tarderanno ad arrivare. Vi sentirete amati e desiderati. I cuori solitari potrebbero fare nuove conoscenze. Voto: 8.

Scorpione - La comunicazione sarà del tutto fluida. La giornata si prospetta perfetta per chiarire vecchi malintesi. Voto: 8.

Sagittario - Sarete più sensibili del solito. Riuscirete a valorizzare le relazioni sentimentali nel migliore dei modi. Voto: 8,5.

Capricorno - La noia è l'unica vostra nemica. Cercherete nuovi stimoli, con il partner potreste prendere in considerazione l'idea di fare un bel viaggio romantico Voto: 6,5.

Acquario - Siete in grado di sognare ad occhi aperti. Tornerete ad essere passionali e romantici, l'anima gemella si sentirà amata e desiderata. Voto: 9,5.

Pesci - La Luna torna in congiunzione e voi ne trarrete beneficio. Riuscirete a sorprendere il partner con un gesto romantico, dimostrandole tutto il vostro amore. Voto: 10.