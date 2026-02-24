L'oroscopo delle sorprese di mercoledì 25 febbraio prevede interessanti cambiamenti nel quadro astrale dei nativi Cancro. I nati Gemelli avranno modo di fare nuove conoscenze, mentre i Pesci potrebbero valutare nuove proposte lavorative. Di seguito le previsioni zodiacali segno per segno.

L'oroscopo delle sorprese di mercoledì 25 febbraio: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci

Ariete - le stelle vi riserveranno delle sorprese romantiche e voi saprete accoglierle nel migliore dei modi. Dal partner potreste ricevere una proposta che attendevate da tempo.

Voto: 7,5.

Toro - alcuni imprevisti potrebbero mandarvi in totale confusione. Sarà opportuno non prendere decisioni affrettate e valutare ogni decisione con la dovuta calma. Voto 5,5.

Gemelli - la Luna in occasione della giornata di mercoledì vi riserverà diverse novità. I cuori solitari avranno modo di fare nuove conoscenze, gli innamorati potrebbero invece ricevere una sorpresa inaspettata da parte della persona amata. Voto: 9.

Cancro - Vi lascerete trasportare dalle emozioni. Una persona a voi cara potrebbe sorprendervi con un gesto significativo. In coppia sarete romantici e premurosi. Per quanto concerne il lavoro, avrete modo di poter valutare nuove opportunità. Voto 10.

Leone - Le sorprese non si faranno attendere.

Un vostro ex collega potrebbe bussare alla vostra porta, sarete voi a decidere se darle o meno ascolto. La Luna vi supporterà in ogni vostra decisione. Voto: 8,5.

Vergine - Attendevate da tempo delle conferme, è giunto il momento di riceverle. Il partner vi dimostrerà quanto amore nutre nei vostri confronti e voi tornerete a spalancare le porte del vostro cuore. Voto 9.

Bilancia - Un vostro collega chiederà il vostro supporto e voi risponderete presente. Le novità positive non si faranno attendere, soprattutto sul fronte sentimentale: avrete modo di programmare un weekend romantico insieme alla persona amata. Voto: 8.

Scorpione - Saturno vi spronerà ad essere più determinati in campo professionale.

L'energia potrebbe venire meno pertanto sarà opportuno dosare bene le energie. Voto: 5,5.

Sagittario - Sorprese in vista. Un vostro ex potrebbe tornare nella vostra vita. Alcuni di voi potrebbero avvertire un senso di nostalgia e dare una seconda chance alla relazione precedentemente interrotta. Voto: 6,5.

Capricorno - Alcuni imprevisti del giorno vi metteranno a dura prova, ma voi riuscirete a trovare una soluzione immediata. Bene in ogni comparto. Voto: 7,5.

Acquario - Per voi nativi del segno non sono previsti grandi cambiamenti all'orizzonte. Trascorrerete una giornata tranquilla in compagnia dei vostri affetti più cari: voto: 6.

Pesci - Vivrete nuove emozioni sentimentali. Il partner vi riserverà tutte le attenzioni di cui avrete bisogno. Novità interessante sul fronte professionale. Voto: 8.