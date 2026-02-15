Secondo l'oroscopo dello Scorpione dal 16 al 22 febbraio 2026 da ora in poi i nati sotto questo segno investiranno le loro energie solo dove si sente verità. Inoltre, per loro sarà possibile un chiarimento domestico, familiare o legato a una convivenza pratica.

Lo Scorpione dal 16 al 22 febbraio 2026: presa di coscienza

Fase dello Scorpione

Entrate in una settimana di passaggio interiore molto netto. Fino al 18 febbraio il Sole percorre gli ultimi gradi dell’Acquario, attivando per voi il settore delle radici emotive, della casa interiore e delle questioni familiari o personali irrisolte.

Quando il Sole conclude un segno, porta sempre consapevolezza: non crea eventi improvvisi, ma rende impossibile ignorare ciò che già esiste. Questa prima parte della settimana è quindi una presa di coscienza, non un’azione.

Primi giorni

Nei primi giorni avvertite un bisogno forte di protezione psicologica. Non avete voglia di spiegare ciò che provate, preferite osservare e capire prima di esporvi. Piccoli comportamenti degli altri vi risultano chiarissimi, quasi amplificati. Potreste accorgervi che una dinamica si ripete da tempo e solo ora decidete interiormente di non accettarla più. Non è ribellione, è definizione dei confini.

Verso il giovedì

Tra martedì e giovedì Mercurio favorisce conversazioni dirette ma essenziali: poche parole, molto significato.

È possibile un chiarimento domestico, familiare o legato a una convivenza pratica. Non cercate lo scontro, cercate precisione. Il vostro tono diventa più asciutto del solito perché non volete più lasciare spazio a interpretazioni ambigue. Proprio questa chiarezza riduce la tensione accumulata. Dal 18/19 febbraio, con l’ingresso del Sole in Pesci, il clima cambia sensibilmente. Dopo una fase di introspezione entrate in un periodo più creativo ed emotivamente fluido. L’energia si sposta dalla difesa alla partecipazione: tornate a provare interesse, desiderio, coinvolgimento spontaneo. Qualcosa che prima vivevate come peso ora torna a essere scelta. Questo passaggio è fondamentale perché riapre il vostro entusiasmo.

Nel lavoro

Nel lavoro la settimana non è fatta di avanzamenti rumorosi ma di aggiustamenti decisivi. Vi rendete conto di dove state investendo energia senza ritorno e ridimensionate quell’impegno. Non tagliate in modo brusco, ma smettete di alimentarlo. Da venerdì in poi recuperate concentrazione e trovate soluzioni più efficaci, spesso semplificando procedure o modalità operative.

Entrate e uscite

Sul piano economico evitate mosse impulsive. La prima metà della settimana è di valutazione: comprendete meglio entrate, uscite e dipendenze materiali. La seconda metà diventa più serena perché sapete esattamente dove intervenire. Non è una questione di guadagno immediato ma di controllo.

In amore

In amore il cambiamento è evidente.

All’inizio della settimana siete selettivi e poco disponibili a compromessi emotivi; avete bisogno di capire cosa è autentico. Se siete in coppia cercate gesti concreti più che dichiarazioni. Se siete single osservate senza esporvi. Dopo il 19 febbraio il tono cambia: torna il desiderio di partecipare e condividere, ma con maggiore lucidità. Non idealizzate più, scegliete.

Domenica

Domenica 22 vi sentite più leggeri. Non perché tutto sia risolto, ma perché avete deciso dentro di voi come posizionarvi. Avete chiuso una fase di tolleranza silenziosa e aperto una fase di presenza consapevole.

Conclusioni

Questa settimana segna il passaggio dalla protezione alla scelta. Prima avete capito cosa non volete più sostenere, poi avete ricominciato a investire solo dove sentite verità. Ed è proprio questa selezione che nelle settimane successive cambierà concretamente le vostre relazioni e le vostre priorità.