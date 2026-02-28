L'oroscopo di domenica 1° marzo 2026 evidenzia una giornata ricca di cambiamenti e di emozioni diverse per ogni protagonista dello zodiaco. Il Leone vive un momento magico e brilla come una vera stella, attirando l'attenzione di tutti e risolvendo con grinta ogni vecchia noia. Per il Toro la situazione appare più tranquilla e solida, con una domenica dedicata alla famiglia e alla gestione dei risparmi con molta saggezza. Al contrario, i Pesci affrontano qualche piccola difficoltà e devono restare con i piedi per terra per non scivolare in inutili malintesi amorosi.

La calma sarà necessaria per superare indenni le ore più faticose.

Domenica 1° marzo, l'oroscopo con la classifica a stelline del giorno

Ariete ⭐⭐⭐⭐⭐. Questa domenica di inizio marzo si presenta davvero bene per voi. Sentirete una grande forza interiore che vi spingerà a fare molte cose nuove e stimolanti. Se avete dei progetti messi da parte, oggi è il momento giusto per tirarli fuori dal cassetto e iniziare a lavorarci sul serio. In amore le cose vanno a gonfie vele e chi è solo potrebbe fare un incontro molto simpatico durante una semplice passeggiata in centro. Non abbiate paura di mostrare quello che provate, perché le persone che vi stanno vicino apprezzeranno molto la vostra sincerità e il vostro calore.

Sul lavoro riceverete delle notizie positive che vi faranno stare sereni per il futuro professionale. La fortuna vi sorride e potreste ricevere anche una piccola sorpresa inaspettata che vi renderà felici.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐⭐. Oggi vi sentirete pieni di iniziativa e avrete molta voglia di stare insieme agli altri per condividere momenti speciali. È una giornata perfetta per organizzare un pranzo allegro con i parenti o un’uscita divertente con gli amici più cari. In famiglia ci sarà molta armonia e riuscirete a chiarire qualche piccolo malinteso nato nei giorni scorsi con molta facilità. Chi vive una storia d’amore sentirà un legame ancora più forte e solido con il proprio partner abituale. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, potreste ricevere una chiamata interessante proprio quando meno ve lo aspettate.

Cercate di non pensare troppo ai problemi del passato e godetevi questo momento di pace sociale. Tutto sembra procedere nel verso giusto per i vostri affari personali.

Vergine ⭐⭐⭐⭐⭐. Per voi si prospetta una domenica molto fortunata e ricca di belle emozioni da vivere intensamente. Sarete molto precisi e organizzati, riuscendo a finire tutti quei piccoli lavori pratici in casa che avevate rimandato per troppo tempo. In amore c’è una grande intesa mentale e potreste decidere di fare un passo importante per il vostro futuro di coppia. Le amicizie saranno molto importanti oggi, qualcuno vi chiederà un consiglio sincero e voi saprete rispondere nel modo migliore possibile. Anche le finanze sono in netto miglioramento e potreste decidere di farvi un piccolo regalo personale che desideravate da molto tempo.

Il vostro umore sarà alto per tutto il giorno e trasmetterete allegria e ottimismo a chiunque incontrerete sul vostro cammino quotidiano.

Leone ⭐⭐⭐⭐⭐. Sarete i veri protagonisti assoluti di questa giornata e tutti cercheranno la vostra preziosa compagnia. La vostra grinta sarà contagiosa per gli altri e riuscirete a risolvere una situazione burocratica che vi preoccupava da un po’ di tempo. In amore la passione sarà ai massimi livelli e vivrete dei momenti indimenticabili con la persona amata. Chi è single farebbe bene a guardarsi intorno con attenzione, perché l’anima gemella potrebbe essere più vicina di quanto si pensi inizialmente. Per quanto riguarda i soldi, non ci sono preoccupazioni all’orizzonte e potrete spendere qualcosa per il vostro divertimento personale.

Dedicate del tempo a un hobby che vi appassiona molto, come la cucina o il giardinaggio creativo. Vi sentirete pronti a conquistare nuovi traguardi importanti.

Cancro ⭐⭐⭐⭐⭐. Oggi la dolcezza sarà la vostra arma vincente in ogni situazione che dovrete affrontare. Riuscirete a farvi volere bene da tutti grazie ai vostri modi gentili e alla vostra grande sensibilità d'animo. È una giornata ideale per stare con i bambini o con gli animali domestici, che vi regaleranno tanta gioia spontanea. In amore vivrete momenti di grande tenerezza e il dialogo con il partner sarà molto profondo, sincero e costruttivo. Se avete avuto dei dubbi ultimamente, oggi troverete le risposte che cercavate e vi sentirete molto più sicuri.

Approfittate di questa domenica per stare con chi amate e non pensare ai doveri noiosi del lunedì mattina. Potrebbe arrivare una telefonata da una persona lontana e questo vi farà molto piacere.

Capricorno ⭐⭐⭐⭐. La giornata sarà abbastanza positiva, anche se dovrete impegnarvi un pochino per ottenere tutto quello che volete veramente. Sarete molto seri e concentrati sui vostri obiettivi materiali, ma non dimenticate di dedicare del tempo prezioso anche agli affetti familiari. In amore serve un po’ più di pazienza del solito, cercate di ascoltare meglio le esigenze di chi vi sta accanto senza scattare subito. Sul lavoro le cose procedono bene e i vostri superiori apprezzano molto il vostro impegno costante e la vostra puntualità.

Cercate di non spendere troppi soldi in cose inutili e mettete qualcosa da parte per i vostri progetti futuri. Una breve gita fuori porta potrebbe aiutarvi a scoprire posti nuovi e interessanti. Gestite le spese con la solita saggezza.

Sagittario ⭐⭐⭐⭐. Questa domenica vi invita a cercare nuove avventure, anche vicino a casa. Avrete una gran voglia di libertà e di scoprire posti nuovi che non conoscete ancora. Se vi sentite un po' bloccati, provate a fare una passeggiata in un parco o nel centro storico della vostra città. In amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione, ma basterà parlare con calma per risolvere tutto in poco tempo. Non siate troppo orgogliosi e imparate ad ammettere i vostri errori quando serve.

Sul piano lavorativo state costruendo solide basi per il futuro, quindi continuate a impegnarvi con costanza. La salute è discreta, ma fate attenzione a non esagerare con i dolci. Una serata tra amici vi aiuterà a dimenticare le fatiche della settimana passata.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐. La giornata si annuncia equilibrata e piacevole, perfetta per ritrovare la calma interiore dopo giorni frenetici. Sarete molto diplomatici e riuscirete a mettere d'accordo persone che solitamente litigano spesso. In amore, cercate di non essere troppo critici con il partner e cercate di apprezzare di più le piccole attenzioni che ricevete. Se siete single, è un buon momento per uscire e conoscere nuove persone, magari partecipando a un evento culturale o a una cena tra conoscenti.

Le finanze vi chiedono un po' di attenzione, quindi evitate spese azzardate in questo periodo. Dedicatevi alla cura del vostro corpo con una bella doccia calda o una maschera di bellezza. Il relax sarà la vostra parola d'ordine per affrontare la prossima settimana con rinnovata carica.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐. Sarete pieni di idee brillanti in questa domenica di inizio marzo. La vostra mente sarà un vero vulcano e avrete voglia di dedicarvi a mille attività diverse. Cercate però di non disperdere troppe energie e finite quello che avete iniziato prima di passare ad altro. In amore ci sarà una bella intesa con il partner, magari programmando un viaggio o una gita per i prossimi mesi. Chi è solo potrebbe fare un incontro interessante mentre svolge una commissione quotidiana.

La salute va bene, ma ricordate di bere molta acqua e di mangiare frutta fresca. Sul lavoro, la vostra creatività sarà premiata dai vostri superiori, quindi non abbiate paura di proporre le vostre intuizioni. La serata si prospetta molto divertente e conviviale.

Toro ⭐⭐⭐⭐. Oggi la stabilità sarà il vostro punto di forza. Vi sentirete sicuri di voi stessi e pronti a gestire qualsiasi piccola difficoltà domestica con calma e pazienza. In famiglia ci sarà un'atmosfera serena, ideale per godersi un buon pranzo preparato con cura. In amore il rapporto con il partner sarà solido, ma non dimenticate di aggiungere un po' di pepe con qualche gesto romantico. Se avete qualche dubbio su una scelta da fare, oggi è il giorno adatto per riflettere con tranquillità.

Le finanze sono sotto controllo, ma non cedete alla tentazione di fare acquisti impulsivi solo per noia. Prendetevi un momento per curare le vostre piante o il vostro giardino, vi aiuterà a ritrovare il contatto con la natura e con voi stessi.

Acquario ⭐⭐⭐. La giornata si presenta un po' più confusa del solito, ma non lasciatevi scoraggiare. Potreste sentirvi un po' stanchi o poco ispirati, quindi evitate di prendere decisioni troppo importanti proprio oggi. In amore cercate di essere più comprensivi verso le esigenze di chi vi sta accanto, evitando discussioni inutili che non portano a nulla. Se vi sentite soli, dedicatevi a un hobby che vi piace, come leggere un libro o guardare un film d'azione.

La salute richiede attenzione: dormite qualche ora in più e cercate di evitare il caffè nel tardo pomeriggio. Sul lavoro, mantenete un profilo basso e cercate di portare a termine i compiti già avviati senza voler strafare. Domani la situazione migliorerà sicuramente, portando maggiore chiarezza e serenità.

Pesci ⭐⭐. Questa domenica vi chiede di essere più pratici e meno sognatori. A volte la vostra fantasia vi porta lontano, ma oggi è necessario stare con i piedi per terra per evitare piccoli disguidi. In amore potrebbero esserci dei piccoli malintesi dovuti alla mancanza di comunicazione, quindi cercate di esprimere chiaramente quello che pensate senza girarci troppo intorno. Sul lavoro l'oroscopo vi invita a cercare di essere più organizzati e non a rimandare eventuali incombenze, specialmente quelle più urgenti.

La salute è un po' ballerina, cercate di riposare e di non stressarvi per cose che non potete controllare. Concedetevi una serata tranquilla, magari ascoltando un po' di musica rilassante per sciogliere le tensioni della giornata. Ricordate che dopo ogni momento di difficoltà, arriva sempre il sereno.