L'oroscopo di martedì 10 febbraio 2026 si delinea sotto un cielo di grande fermento, dove le energie planetarie iniziano a scuotere gli animi in vista della metà del mese. Le configurazioni celesti di oggi spingono verso un'analisi profonda delle relazioni, chiedendo a molti segni di bilanciare l'istinto con la ragione. La Luna, in una posizione strategica, favorisce chi saprà ascoltare il proprio intuito senza però perdere di vista la concretezza della realtà quotidiana. Sarà una giornata in cui la comunicazione giocherà un ruolo cruciale: le parole dette e quelle taciute avranno un peso specifico enorme sul destino dei prossimi giorni.

In questo martedì di febbraio, l'universo sembra voler premiare l'audacia misurata e la capacità di rigenerazione emotiva. I segni che beneficeranno maggiormente di questa benevolenza astrale sono lo Scorpione, i Gemelli e l'Acquario, che cavalcheranno l'onda del successo con estrema naturalezza. Per gli altri, sarà necessario navigare con un po' più di prudenza, cercando di non farsi travolgere da piccoli intoppi burocratici o da qualche malinteso sentimentale che potrebbe turbare la quiete domestica.

Oroscopo di domani, martedì 10 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo dei sensi per lo Scorpione, Leone ancora in cerca di equilibrio

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 5,5. Parola chiave: settimana tesa, riflettete sugli errori e limitate le spese eccessive.

Purtroppo, la vostra marcia trionfale sembra aver subito una battuta d'arresto. Vi troverete immersi in una settimana tesa, dove ogni piccola discrepanza sembrerà ingigantirsi sotto i vostri occhi. Gli astri vi suggeriscono di non cercare colpevoli all'esterno, ma di fare un sano bagno di umiltà: riflettete sugli errori commessi di recente, specialmente quelli dettati dall'orgoglio. Sul fronte finanziario, la prudenza dovrà essere la vostra bussola: limitate le spese eccessive, poiché la tentazione di dar fondo ai risparmi per gratificazioni momentanee sarà forte, ma potrebbe lasciarvi scoperti in futuro. Guarderete al domani con un pizzico di stanchezza, ma la consapevolezza sarà la vostra arma per risalire la china.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6. Parola chiave: tutto è sotto esame, potreste sentire il desiderio di fare piazza pulita.

Sentirete addosso il peso di una responsabilità che non sempre vi appartiene. In questa giornata, avrete la netta sensazione che tutto sia sotto esame, dal vostro rendimento professionale alla tenuta dei vostri rapporti affettivi. Le stelle provocano una sorta di insofferenza verso ciò che è diventato statico o inutile: potreste sentire il desiderio di fare piazza pulita di rami secchi e situazioni che non vi danno più stimoli. Agirete con la solita determinazione, ma attenzione a non essere troppo drastici; il rischio è di eliminare anche ciò che, con un po' di manutenzione, potrebbe ancora fiorire.

Valuterete ogni mossa con estrema cura prima di procedere.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: siate chiari per evitare polemiche d'amore; il lavoro promette bene.

La vostra proverbiale sensibilità oggi potrebbe trasformarsi in una lama a doppio taglio se non saprete gestirla con pragmatismo. In ambito sentimentale, le stelle vi consigliano vivamente: siate chiari per evitare polemiche d'amore. Spesso vi aspettate che gli altri leggano nel vostro pensiero, ma questo martedì i malintesi saranno dietro l'angolo se non userete parole esplicite. Fortunatamente, la sfera professionale vi regalerà maggiori soddisfazioni: il lavoro promette bene, con nuove opportunità di crescita o piccoli riconoscimenti che arriveranno proprio quando meno ve lo aspetterete.

Canalizzerete le vostre energie verso obiettivi concreti, lasciando da parte i musi lunghi.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: dichiarate i vostri sentimenti ma armatevi di pazienza per il lavoro.

Vi sentirete pervasi da un'insolita voglia di tenerezza e autenticità che vi spingerà a espormi più del solito. Il consiglio degli astri è di non frenare questo impulso: dichiarate i vostri sentimenti a chi fa battere il vostro cuore, perché l'onestà emotiva sarà premiata. Tuttavia, non tutto scorrerà liscio come l'olio; dovrete scontrarvi con una realtà lavorativa piuttosto lenta e burocratica. Per questo motivo, armatevi di pazienza per il lavoro, evitando di forzare i tempi di progetti che necessitano ancora di maturazione.

Saprete trovare conforto negli affetti, che diventeranno il vostro porto sicuro contro le frustrazioni esterne.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: riflettete prima di parlare ed evitate i colpi di testa la sera.

La vostra energia è debordante, tipica del segno, ma oggi richiederà un controllo rigoroso per non trasformarsi in aggressività gratuita. Vivrete una giornata dinamica, ma nel rapporto con i colleghi e con il partner sarà fondamentale che riflettiate prima di parlare. Una parola di troppo, detta nell'impeto del momento, potrebbe generare tensioni difficili da sanare. La serata presenterà qualche insidia: evitate i colpi di testa la sera, preferendo una cena tranquilla a decisioni impulsive o uscite azzardate.

Riuscirete a chiudere la giornata in attivo solo se saprete domare il vostro fuoco interiore con un pizzico di saggezza in più.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: non chiudetevi in casa e cercate nuove emozioni per compensare il passato.

Dopo un periodo di riflessione quasi eremitica, è giunto il momento di riaprirvi al mondo esterno con fiducia. Gli astri vi invitano a una rinascita sociale: non chiudetevi in casa e accettate quegli inviti che normalmente declinereste per pigrizia o timidezza. È fondamentale che cerchiate nuove emozioni per compensare il passato, lasciando che i ricordi meno piacevoli sbiadiscano di fronte a nuove stimolanti conoscenze. La vostra precisione sarà utile sul lavoro, ma è nel tempo libero che troverete la vera gratificazione.

Vi accorgerete che il mondo ha ancora molto da offrirvi, se solo deciderete di spalancare le finestre della vostra anima.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: focus totale sul lavoro e voglia di riscatto, anche se l'amore è in ombra.

La vostra attenzione sarà quasi interamente assorbita dalle questioni pratiche e dalla carriera. Sentirete un forte focus totale sul lavoro e voglia di riscatto, spinti dal desiderio di dimostrare a tutti, e soprattutto a voi stessi, il vostro reale valore professionale. Sarete instancabili nel perseguire i vostri obiettivi, ottenendo risultati tangibili che aumenteranno la vostra autostima. Di contro, questa dedizione assoluta potrebbe farvi trascurare la sfera privata; sentirete che l'amore è in ombra o che il partner reclama una presenza che faticate a garantire.

Programmerete meglio i vostri impegni per non creare solchi troppo profondi con chi amate.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: parlate subito e sfruttate il romanticismo per risolvere i grattacapi.

State attraversando una fase di grande consapevolezza che vi permetterà di gestire al meglio le relazioni interpersonali. Se c'è qualcosa che non vi quadra, non covate rancore: parlate subito e chiarite ogni dubbio sul nascere. La vostra forza risiederà nella dolcezza e nella capacità di ascolto, quindi sfruttate il romanticismo per risolvere i grattacapi che potrebbero sorgere nella vita di coppia. Sarete in grado di trasformare una discussione in un momento di intimità profonda.

La stabilità che tanto cercate è a portata di mano, a patto che non vi ostiniate su posizioni troppo rigide. Godrete di una serata all'insegna del benessere e dei piaceri dei sensi.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: cielo vigoroso, non stancatevi di dare ma attendete il 14 per il successo professionale.

Vi sentirete avvolti da un'aura di positività grazie a un cielo vigoroso che sostiene ogni vostra iniziativa. La vostra natura generosa emergerà con forza: non stancatevi di dare il vostro supporto agli amici o ai familiari, perché questo altruismo vi tornerà indietro sotto forma di gratitudine e gioia. Per quanto riguarda le ambizioni di carriera, dovrete avere ancora un briciolo di pazienza: attendete il 14 per il successo professionale, giorno in cui i transiti diventeranno ancora più favorevoli per firme di contratti o promozioni.

Vi muoverete con grazia in ogni contesto, certi che il vento stia finalmente soffiando nella direzione giusta.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: non giocate in difesa e mettete in gioco le vostre idee entro il 13.

Siete in una fase di grande espansione mentale e creativa. Le stelle vi esortano a osare: non giocate in difesa aspettando che le occasioni arrivino da sole, ma andatevele a prendere con quella parlantina che vi contraddistingue. Questo è il momento perfetto per l'azione: mettete in gioco le vostre idee entro il 13, sfruttando una finestra temporale di estrema lucidità che vi permetterà di convincere anche gli interlocutori più scettici. Sarete brillanti, veloci e pronti a cogliere al volo ogni suggerimento del destino.

Vivrete ore di grande fermento intellettuale che porteranno ottimi frutti sia nel portafogli che nel prestigio personale.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: abbandonate la pigrizia e tirate fuori la creatività per fare nuovi progetti.

Il Sole nel vostro segno vi regala una marcia in più, ma sta a voi inserire la marcia giusta. Il primo passo è fondamentale: abbandonate la pigrizia che ogni tanto vi frena e scuotetevi dal torpore invernale. È il momento di guardare al futuro con occhi nuovi, quindi tirate fuori la creatività per fare nuovi progetti che siano fuori dagli schemi convenzionali. Sarete dei veri pionieri in questo martedì, capaci di anticipare le tendenze e di trovare soluzioni originali a problemi vecchi.

La vostra originalità attirerà persone stimolanti che vorranno far parte della vostra visione. Non ponetevi limiti, perché l'infinito è la vostra unica meta.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: Luna favorevole e grande forza in amore; lasciatevi andare senza remore.

Siete i re incontrastati di questo cielo, grazie a una Luna favorevole che illumina il vostro settore emotivo con una luce magica. Avrete una grande forza in amore, capace di travolgere qualsiasi ostacolo e di riaccendere passioni sopite o far nascere nuovi, intensi legami. Il consiglio degli astri è semplice ma potente: lasciatevi andare senza remore, abbandonando quelle difese che spesso innalzate per paura di soffrire. Oggi la vulnerabilità sarà il vostro punto di forza. Sarete magnetici, irresistibili e in grado di ottenere tutto ciò che desiderate con un semplice sguardo. È il momento di prendervi ciò che vi spetta di diritto: la felicità assoluta.