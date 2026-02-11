L'oroscopo di giovedì 12 febbraio 2026 si preannuncia come un crocevia astrologico di rara intensità, dove le energie planetarie richiederanno equilibrio e lungimiranza. In questa giornata di metà febbraio, il cielo sembra voler testare la nostra capacità di separare la sfera privata da quella professionale, spingendoci a cercare un'armonia che non sia solo apparente. Le configurazioni astrali odierne mettono l'accento sulla comunicazione: le parole peseranno come macigni e la capacità di ascolto diventerà il vero spartiacque tra il successo e l'incomprensione.

In questo scenario cosmico così vibrante, alcuni segni riusciranno a cavalcare l'onda con una grazia naturale, mentre altri dovranno faticare un po' di più per non lasciarsi travolgere dalle piccole beghe quotidiane. I segni che oggi godranno del favore incondizionato delle stelle sono la Vergine, il Leone e l'Ariete, pronti a vivere momenti di grande intensità.

Oroscopo di domani, giovedì 12 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per la Vergine, Sagittario in coda

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5. Parola chiave: malcontento di coppia e rischio di litigi sul lavoro per troppa schiettezza.

Domani vi sentirete come un leone in gabbia, pronti a ruggire alla minima provocazione.

Il cielo di giovedì 12 febbraio caricherà il vostro animo di un sottile ma persistente malcontento di coppia. Avrete l'impressione che il partner non comprenda i vostri bisogni di libertà o che, al contrario, sia troppo distante. Attenzione però, perché la vostra proverbiale onestà rischierà di trasformarsi in un'arma a doppio taglio: il rischio di litigi sul lavoro sarà altissimo proprio a causa della vostra troppa schiettezza. Non tutti i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre critiche senza filtri. Agirete d'impulso e direte verità scomode che potrebbero gelare l'ambiente intorno a voi. Cercherete di giustificarvi dicendo di essere solo "sinceri", ma le stelle vi suggeriscono di contare fino a cento.

In serata, preferirete la solitudine per evitare ulteriori attriti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5,5. Parola chiave: umore ballerino, ignorate le polemiche e le critiche sul lavoro.

Vi sveglierete con la sensazione che il mondo stia girando troppo velocemente per i vostri ritmi pacati. Vivrete una giornata caratterizzata da un umore ballerino, passando dall'entusiasmo alla malinconia nel giro di poche ore. Le stelle vi metteranno alla prova soprattutto nell'ambiente professionale: il consiglio del cielo è quello di ignorare le polemiche sterili che nasceranno davanti alla macchinetta del caffè. Riceverete forse delle critiche sul lavoro che vi sembreranno ingiuste o troppo severe; non lasciate che queste intacchino la vostra autostima.

Vi sentirete vulnerabili, ma dovrete mostrare la vostra solida corazza taurina. Eviterete di rispondere alle provocazioni e vi concentrerete solo sui compiti pratici, trovando conforto nelle piccole routine domestiche una volta tornati a casa.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: tensioni sentimentali da chiarire subito e necessità di accettare compromessi.

Solitamente siete i maestri dell'autocontrollo, ma domani le vostre certezze potrebbero vacillare. Avvertirete delle tensioni sentimentali che non potrete più ignorare sotto il tappeto del dovere; i pianeti vi spingeranno verso la necessità di un chiarire subito ciò che non va. Non sarà una giornata per i soliti silenzi punitivi o per le chiusure ermetiche.

Vi scontrerete con la necessità di accettare compromessi, qualcosa che spesso mal digerite quando siete convinti di avere ragione. Sul lavoro, la fatica si farà sentire e avrete l'impressione di dover faticare il doppio per ottenere la metà dei risultati soliti. Arriverete a sera piuttosto spossati, con la consapevolezza che per far funzionare le cose dovrete cedere una parte della vostra rigidità.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: giornata nervosetta in amore, ma è previsto un recupero lavorativo.

Il vostro giovedì sarà un mix di luci e ombre, tipico della vostra natura duale. Vivrete una giornata nervosetta per quanto riguarda i sentimenti: piccoli malintesi, messaggi letti male o ritardi del partner vi faranno saltare i nervi più del dovuto.

Tuttavia, non tutto sarà complicato. Le stelle prevedono infatti un netto recupero lavorativo che vi permetterà di mettere a segno un colpo interessante o di risolvere una questione che si trascinava da tempo. Sarete rapidi nei pensieri e brillanti nelle soluzioni, compensando con i successi professionali il malumore privato. Userete la vostra ironia per smorzare i toni accesi, ma dovrete fare attenzione a non sembrare superficiali agli occhi di chi amate. Sarà una giornata dinamica, in cui correrete da una parte all'altra cercando di tenere tutto sotto controllo.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 6. Parola chiave: siate pazienti con le tensioni del cuore, la routine lavorativa vi affatica.

Vi sentirete un po' soffocati dalle responsabilità e dalle richieste altrui. Il cielo vi chiederà di essere estremamente pazienti con le tensioni del cuore: non sarà il momento di prendere decisioni drastiche o di lanciare ultimatum, anche se vi sentirete incompresi. Sentirete che la solita routine lavorativa vi affatica più del previsto, togliendovi quello spazio mentale di cui avete bisogno per creare e sognare. Cercherete una via di fuga, magari rifugiandovi nei vostri hobby o nel mondo digitale, ma i doveri vi richiameranno all'ordine. Nonostante la stanchezza, riuscirete a portare a termine i vostri compiti, ma con lo sguardo rivolto al fine settimana. Imparerete a dare meno importanza alle piccole frizioni quotidiane, puntando tutto sulla vostra visione a lungo termine.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: l’amore spicca il volo, ma cercate nuovi stimoli professionali per uscire dallo stallo.

Domani l'eros e i sentimenti saranno i vostri migliori alleati. Sentirete che l’amore spicca il volo, regalandovi momenti di complicità intensa e sguardi che valgono più di mille parole. Chi è in coppia ritroverà un'intesa profonda, mentre i single potrebbero fare incontri magnetici. Tuttavia, mentre il cuore brilla, la mente reclama attenzione per la carriera. Vi sentirete in una fase di stasi e per questo dovrete cercare nuovi stimoli professionali per uscire da un'impasse che vi annoia. Non vi accontenterete più del solito tran-tran e inizierete a progettare qualcosa di più ambizioso.

Le stelle favoriranno la vostra capacità di introspezione: capirete esattamente cosa vi manca per sentirvi realizzati. Sarà un giovedì di crescita interiore e di grandi passioni.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: scelte necessarie in amore, tenete duro sul lavoro perché la svolta è vicina.

Vi sentirete pronti a prendere in mano le redini della vostra vita sentimentale. Sarà una giornata dedicata a delle scelte necessarie in amore: chiuderete con il passato o deciderete di fare un passo importante verso il futuro. Non avrete più paura di mostrare la vostra fragilità, trasformandola nella vostra forza. Sul fronte della carriera, il messaggio degli astri è chiaro: tenete duro sul lavoro anche se vi sentite stanchi e poco valorizzati.

La svolta è vicina, molto più di quanto possiate immaginare in questo momento. Riceverete dei segnali incoraggianti che vi sproneranno a non mollare proprio ora. La vostra sensibilità vi permetterà di intuire le mosse degli altri, dandovi un vantaggio tattico non indifferente.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: bellissime emozioni, ma evitate le discussioni con i colleghi.

Il Sole e i pianeti veloci vi caricheranno di un entusiasmo contagioso. Sperimenterete delle bellissime emozioni che vi faranno sentire vivi e pronti a conquistare il mondo, specialmente sul piano personale e familiare. Avrete voglia di fare, di muovervi e di trasmettere la vostra energia a chi vi circonda.

L'unico neo della giornata potrebbe essere l'ambiente professionale: dovrete fare uno sforzo consapevole per evitare le discussioni con i colleghi. La vostra natura competitiva e un po' irruenta potrebbe portarvi a scontrarvi con chi ha ritmi più lenti dei vostri. Se riuscirete a mordervi la lingua in ufficio, la serata sarà trionfale. Vivrete momenti di pura gioia che vi ripagheranno di ogni sforzo compiuto negli ultimi giorni.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: aprite il cuore ai sentimenti, grandi successi nonostante la stanchezza.

Nonostante arriviate a metà settimana con le batterie un po' scariche, il cielo di domani vi sorriderà con benevolenza. Il consiglio principale è quello di non chiudervi in voi stessi: aprite il cuore ai sentimenti e lasciate che gli altri si prendano cura di voi.

Scoprirete che la vulnerabilità non è un difetto, ma un ponte verso gli altri. Raggiungerete dei grandi successi in ambito pratico o creativo, nonostante una stanchezza fisica che cercherà di frenarvi. Sarete eleganti e diplomatici come sempre, risolvendo situazioni intricate con un semplice sorriso. La vostra capacità di mediazione sarà molto apprezzata e riceverete i complimenti di chi non vi aspettavate. In serata, dedicatevi a un bagno rilassante o a una lettura ispiratrice.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: parlate chiaro per scuotere la coppia, in arrivo un momento d'oro nel lavoro.

Vi sentirete attraversati da una corrente di pragmatismo insolita per il vostro segno, ma estremamente utile.

Deciderete che è arrivato il momento di smetterla di sognare a occhi aperti: parlate chiaro per scuotere la coppia da un torpore che rischia di diventare noia. Il partner apprezzerà la vostra onestà intellettuale. Sul fronte professionale, le notizie sono eccellenti: è in arrivo un vero e proprio momento d'oro nel lavoro. Proposte, promozioni o nuovi incarichi di prestigio busseranno alla vostra porta. Vi sentirete finalmente apprezzati per il vostro talento unico e la vostra intuizione quasi magica. Sarà un giovedì di riscossa, in cui vi riprenderete ciò che vi spetta di diritto.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: amore rinvigorito, gestite con attenzione i piccoli problemi finanziari.

Domani sarete i veri protagonisti della scena sentimentale. Sentirete il vostro amore rinvigorito da un nuovo slancio passionale che spazzerà via i dubbi delle settimane scorse. Vi sentirete ammirati, desiderati e al centro dell'attenzione, proprio come piace a voi. La vostra generosità d'animo sarà ai massimi livelli, spingendovi a fare gesti importanti per chi amate. L'unica raccomandazione degli astri riguarda il portafoglio: dovrete gestire con attenzione alcuni piccoli problemi finanziari o spese impreviste che potrebbero spuntare all'improvviso. Non fate il passo più lungo della gamba con gli acquisti impulsivi. Se manterrete la testa sulle spalle per quanto riguarda i conti, la giornata sarà assolutamente splendida e piena di gratificazioni.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: ottime stelle per i single e successi lavorativi, occhio alle spese.

Siete voi i dominatori assoluti di questo giovedì 12 febbraio. Il cielo si schiera compatto dalla vostra parte, regalandovi una lucidità mentale e un fascino irresistibile. Ci saranno ottime stelle per i single del segno, che potrebbero fare un incontro destinato a cambiare molte prospettive; la vostra precisione lascerà spazio a un pizzico di sana follia. Anche sul fronte professionale non ci saranno ostacoli: otterrete dei successi lavorativi significativi grazie alla vostra meticolosità e alla capacità di prevedere i problemi prima che si presentino. L'unico avvertimento è quello di tenere d'occhio alle spese: la tentazione di regalarvi qualcosa di lussuoso sarà forte, ma la prudenza non è mai troppa. Godetevi questo momento di gloria, perché ve lo siete meritato con il duro lavoro degli ultimi mesi.