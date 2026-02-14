L'oroscopo di domenica 15 febbraio si apre sotto un cielo vibrante, dove le energie planetarie si intrecciano per regalarci una giornata di profonda riflessione e dinamismo. La Luna, muovendosi velocemente tra i gradi dello zodiaco, influenzerà l'umore collettivo, spingendoci a cercare un equilibrio tra le ambizioni personali e il bisogno di calore domestico. In questa domenica di metà mese, il cosmo ci invita a non restare fermi: è il momento di agire con consapevolezza, ascoltando i segnali che arrivano dal corpo e dall'istinto.

In questa giornata così particolare, le stelle sorridono apertamente ad alcuni protagonisti dello zodiaco che riusciranno a distinguersi per carisma e intuito.

I segni più favoriti dalle stelle saranno l'Acquario, il Leone e il Toro, pronti a vivere ore di autentica ispirazione.

Oroscopo di domani, domenica 15 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo d’amore per l’Acquario, Gemelli sottotono

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5. Parola chiave: Luna e Mercurio ostili, evitate discussioni e cercate il relax per ritrovare l'autocontrollo.

Sentirete addosso il peso di una configurazione astrale decisamente complessa. Con Luna e Mercurio ostili, avrete la sensazione che il mondo intero parli una lingua diversa dalla vostra. Nel corso della giornata, vivrete momenti di forte incomprensione, specialmente con i familiari o il partner; ogni parola sembrerà un pretesto per accendere la miccia del conflitto.

Il consiglio degli astri è di fare un passo indietro: evitate discussioni sterili che non porterebbero a nulla se non a un inutile spreco di energie. Invece di intestardirvi nel voler avere ragione a tutti i costi, cercate il relax in solitudine: un buon libro o una passeggiata silenziosa saranno i vostri migliori alleati per ritrovare l'autocontrollo perduto. Non forzate la mano col destino, domani sarà un giorno migliore.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: mattinata di successo nel lavoro, poi staccate la spina per evitare fastidi alla salute.

La vostra domenica inizierà con un piglio deciso e molto produttivo. Nonostante sia un giorno festivo, molti di voi si ritroveranno a pianificare o a concludere affari iniziati in settimana, vivendo una mattinata di successo nel lavoro grazie a una lucidità invidiabile.

Tuttavia, le stelle vi avvertono che le batterie non sono infinite. Nel pomeriggio, la stanchezza si farà sentire improvvisamente: sarà fondamentale che voi stacchiate la spina per non sovraccaricare il sistema nervoso. Se continuerete a ignorare i segnali di spossatezza, potreste andare incontro a fastidi alla salute, come dolori cervicali o cali di pressione. Dedicate la serata al riposo assoluto e lasciate che gli altri si occupino delle incombenze domestiche.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: mattinata produttiva nel lavoro, ma nel pomeriggio prudenza nelle reazioni per la Luna opposta.

Inizierete la giornata con la solita grinta che vi contraddistingue, riuscendo a smarcare diverse pendenze burocratiche o domestiche.

Vivrete una mattinata produttiva nel lavoro o nei vostri progetti personali, sentendovi pieni di iniziativa. Attenzione però al cambio di guardia nel cielo: nel pomeriggio, dovrete esercitare molta prudenza nelle reazioni. Con la Luna opposta, il vostro proverbiale sangue freddo potrebbe venire meno di fronte a un commento fuori luogo o a un contrattempo banale. Non risponderete d'impulso e cercate di non trasformare un piccolo battibecco in una guerra di trincea. La serata richiederà diplomazia, soprattutto nei rapporti di coppia dove la tensione potrebbe farsi sentire.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: buone iniziative finanziarie e passioni travolgenti, ma non dite tutto in amore e seguite i consigli medici.

Il cielo vi regala una domenica stimolante sul fronte pratico. Sarete protagonisti di buone iniziative finanziarie, magari trovando il modo di ottimizzare un investimento o scovando un'occasione di acquisto irrinunciabile. Anche il cuore batterà forte grazie a passioni travolgenti che risveglieranno i vostri sensi. Tuttavia, l'astrologia vi suggerisce cautela comunicativa: non dite tutto in amore, mantenete un piccolo velo di mistero o semplicemente evitate di svelare piani che sono ancora in fase embrionale per non creare inutili aspettative. Sul piano del benessere fisico, non fate di testa vostra e seguite i consigli medici se state portando avanti una terapia o una dieta; la disciplina sarà la vostra salvezza.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: serata protetta dalla Luna, ideale per colmare i vuoti affettivi dedicandosi ai piaceri della vita.

La prima parte della giornata potrebbe scorrere via in modo un po' anonimo, forse con un pizzico di malinconia che vi accompagnerà durante il pranzo. Tuttavia, le cose cambieranno drasticamente con il calare del sole. Vivrete una serata protetta dalla Luna, che entrerà in una posizione amica, regalandovi un fascino irresistibile e una ritrovata pace interiore. Sarà il momento ideale per colmare i vuoti affettivi, cercando la compagnia di persone care o del partner. Non siate severi con voi stessi e concedetevi qualche lusso, dedicandovi ai piaceri della vita: una cena gourmet o un momento di relax esclusivo vi aiuteranno a rigenerare lo spirito.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: successi professionali e possibili entrate di denaro, ma occhio all'emicrania per i troppi pensieri.

Nonostante sia domenica, la vostra mente correrà veloce verso nuovi traguardi. Sarete gratificati da piccoli o grandi successi professionali che vi daranno la certezza di aver seminato bene. Le stelle segnalano anche possibili entrate di denaro, forse un rimborso inaspettato o un premio che arriverà proprio quando ne avrete più bisogno. Tutto questo fermento, però, ha un prezzo: dovrete fare occhio all'emicrania che potrebbe bussare alla vostra porta nel tardo pomeriggio. Il vostro difetto è rimuginare troppo; i troppi pensieri rischiano di appesantire la testa e rovinarvi la serata.

Imparate a delegare e a godervi il momento presente senza ansia per il domani.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: grandi ambizioni professionali, ma evitate scontri con l'autorità per non complicarvi la vita.

Il vostro sguardo è rivolto lontano, verso vette che intendete scalare a ogni costo. Sarete animati da grandi ambizioni professionali che vi spingeranno a studiare nuove strategie anche durante il tempo libero. Siete carichi di energia, ma dovete stare attenti a come la indirizzate. Il consiglio del cielo è chiaro: evitate scontri con l'autorità, che si tratti di un genitore anziano, di un capo o di un rappresentante delle forze dell'ordine. Mettervi contro chi detiene il potere, in questo momento, servirebbe solo a complicarvi la vita inutilmente.

Usate l'astuzia invece della forza bruta e otterrete molto di più.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: eccellenti affari finanziari e un tocco di sana follia che ringiovanisce l'amore.

Questa domenica vi vedrà particolarmente ispirati e fortunati. Sarete in grado di concludere eccellenti affari finanziari, forse grazie a un'intuizione avuta osservando il mercato o parlando con un conoscente esperto. Ma la vera sorpresa arriverà dal privato. Deciderete di mettere da parte la vostra solita prudenza per lasciare spazio a un tocco di sana follia che porterà una ventata d'aria fresca nel rapporto di coppia. Sarà proprio questa imprevedibilità che ringiovanisce l'amore, facendo riscoprire al partner lati del vostro carattere che credevate assopiti.

Osate e non ve ne pentirete: il piacere è a portata di mano.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: tris d'assi per il cuore in serata, cogliete l'attimo senza rimandare a domani.

Dopo una settimana un po' sottotono, finalmente il vento cambierà direzione. Vi sentirete pronti a conquistare il mondo, ma è nel settore dei sentimenti che darete il meglio di voi. Calerete un vero tris d'assi per il cuore in serata, quando una coincidenza fortunata o un invito improvviso vi metteranno in una posizione di grande vantaggio amoroso. Non perdete tempo in analisi superflue: cogliete l'attimo con l'entusiasmo che vi contraddistingue, senza rimandare a domani quello che potreste vivere ora.

La passione è pronta a divampare, sia per le coppie collaudate che per i cuori solitari a caccia di emozioni.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: preparatevi a un nuovo corso professionale e allontanate chi non vi merita.

Vi sentirete pervasi da una strana, ma piacevole, sensazione di rinnovamento. Le stelle vi suggeriscono che è giunto il momento di svoltare: preparatevi a un nuovo corso professionale, perché a breve riceverete proposte o avrete intuizioni che cambieranno radicalmente la vostra routine lavorativa. Questo processo di purificazione dovrà però coinvolgere anche la vostra cerchia sociale. È tempo di fare pulizia: allontanate chi non vi merita, quelle persone che prosciugano la vostra energia senza dare nulla in cambio.

Solo liberando spazio attorno a voi potrete accogliere le meravigliose novità che il destino ha in serbo.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: riscossa professionale e serata brillante, sfruttate il favore di Mercurio per trattative e accordi.

Sarete i dominatori della scena sociale in questa domenica ruggente. Dopo un periodo di attesa, vivrete una vera riscossa professionale: i vostri meriti verranno finalmente riconosciuti e la vostra autostima salirà alle stelle. Sarà una serata brillante, ideale per eventi mondani o per stare al centro dell'attenzione in un gruppo di amici. Non dimenticate di agire con intelligenza: sfruttate il favore di Mercurio per intavolare trattative e accordi che si riveleranno vincenti nelle prossime settimane.

La vostra capacità di persuasione sarà ai massimi livelli, usatela a vostro vantaggio.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 9. Parola chiave: stelle trionfali tra passione e fortuna finanziaria, serata magica per l'amore.

Siete i re incontrastati di questa domenica 15 febbraio. Avrete sopra la testa delle stelle trionfali che illumineranno ogni aspetto della vostra vita. Vi muoverete con una sicurezza invidiabile tra passione e fortuna finanziaria, riuscendo a gestire con successo sia gli investimenti che i sentimenti. La fortuna busserà alla vostra porta sotto diverse forme, portandovi buone notizie che aspettavate da tempo. Ma il culmine della giornata lo vivrete dopo il tramonto: vi aspetta una serata magica per l'amore, dove l'intesa con chi amate raggiungerà vette altissime. Se siete single, il vostro magnetismo non lascerà scampo a chi incontrerete sul vostro cammino.