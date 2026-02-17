L'oroscopo di mercoledì 18 febbraio 2026 evidenzia una giornata fortunata per molti, ma non per tutti i segni. Il migliore in assoluto questo mercoledì è lo Scorpione, indicato al top del giorno. Benissimo Pesci che entra nel ristretto gruppo dei veri campioni, con il Sole che arriva nel loro segno portando una carica di energia e di voglia di fare che non si vedeva da tempo. Anche la Vergine se la cava bene, riuscendo a mettere in ordine tutte le sue cose senza troppa fatica e con molta precisione. Invece per il Sagittario le cose si fanno difficili: la stanchezza si fa sentire e il rischio di litigare con tutti per un nonnulla è davvero alto.

Mercoledì 18 febbraio, l'oroscopo con la classifica a stelline del giorno

Scorpione ⭐⭐⭐⭐⭐. Mercoledì è una giornata magnifica per voi, dove tutto sembra girare nel verso giusto senza troppa fatica. Vi sentite forti e sicuri delle vostre capacità, e questa grinta vi permette di affrontare ogni impegno con successo. In ambito lavorativo potreste ricevere una bella notizia o riuscire a chiudere un affare che vi stava a cuore. Le persone che vi circondano vi guardano con ammirazione e sono pronte a darvi ascolto. Anche in amore le cose vanno a gonfie vele: c'è molta intesa e chi è solo potrebbe fare un incontro molto interessante. Godetevi questo momento di grande fortuna e non abbiate paura di osare, perché oggi avete la stoffa per vincere ogni sfida.

La vostra energia è contagiosa e vi aiuta a stare bene con voi stessi e con gli altri.

Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐. Con l'arrivo del Sole nel vostro segno proprio oggi, inizia ufficialmente un periodo di rinascita e grande forza. Vi sentite come se vi foste svegliati da un lungo sonno e siete pronti a riprendere in mano la vostra vita con gioia. Questa giornata vi porta una carica incredibile che vi spinge a realizzare i vostri sogni più belli. Tutto ciò che iniziate oggi ha ottime probabilità di riuscire bene. Siete magnetici e attirate la simpatia di chiunque incontrate. È il momento ideale per chiarire situazioni in sospeso o per proporre nuove idee, perché nessuno saprà dirvi di no. Approfittate di questa luce speciale che vi illumina per volervi più bene e per circondarvi solo di persone positive che vi facciano sentire importanti e apprezzati come meritate.

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐. Per voi mercoledì è una giornata piena di belle sorprese e di scoperte interessanti. La vostra mente è sveglia e vi vengono in soccorso idee brillanti per risolvere piccoli intoppi quotidiani. Vi sentite liberi di esprimere ciò che pensate e questo vi fa sentire molto sollevati. Negli affari o nel lavoro ci sono ottime occasioni per migliorare la vostra posizione o per guadagnare qualcosa in più. Anche i rapporti con gli amici sono molto piacevoli e potreste passare una serata divertente in compagnia. È il momento giusto per fare progetti per il futuro o per cambiare qualcosa che non vi piace più nella vostra casa. Avete una marcia in più e si vede: continuate così e non lasciate che nessuno spenga il vostro entusiasmo e la vostra voglia di novità.

Cancro ⭐⭐⭐⭐⭐. Questa è una giornata davvero dolce e fortunata, ottima per stare insieme alle persone che amate di più. Vi sentite sereni e in pace con il mondo, e questa calma vi aiuta a vedere le cose sotto la luce giusta. Se c'erano stati dei piccoli litigi in famiglia, oggi è il momento perfetto per fare pace e tornare a sorridere insieme. Nel lavoro tutto procede liscio e i vostri superiori potrebbero farvi un complimento sincero per l'impegno che ci mettete. La vostra sensibilità è un punto di forza che vi permette di capire al volo di cosa hanno bisogno gli altri. Lasciatevi guidare dalle vostre sensazioni positive e non abbiate paura di mostrare il vostro affetto. È un mercoledì rigenerante che vi regala tanta gioia nel cuore e tranquillità.

Ariete ⭐⭐⭐⭐⭐. Mercoledì siete delle vere macchine da guerra, pronti a spaccare il mondo con la vostra energia. Avete una voglia incredibile di fare e non vi fermate davanti a nulla. Se avete degli obiettivi importanti, oggi è il giorno giusto per darci dentro perché i risultati non tarderanno ad arrivare. Anche fisicamente vi sentite in gran forma e avete bisogno di muovervi o di fare sport per sfogare tutta questa carica. In amore siete passionali e diretti, e questo piace molto a chi vi sta vicino. Non perdete tempo dietro a chiacchiere inutili e puntate dritto al sodo. La fortuna vi assiste in ogni vostra iniziativa, quindi approfittatene per concludere tutto quello che avete iniziato nei giorni scorsi.

Siete i leader della giornata e nessuno può fermare la vostra corsa.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐. La giornata di mercoledì si presenta abbastanza bene, con un buon equilibrio tra lavoro e riposo. Vi sentite abbastanza tranquilli e riuscite a gestire i vostri impegni senza correre troppo. È un momento buono per curare le pubbliche relazioni e per fare nuove conoscenze che potrebbero tornare utili in futuro. Anche se non ci sono colpi di scena eclatanti, la routine scorre piacevolmente e non ci sono intoppi fastidiosi. In amore c'è stabilità e potete godervi dei momenti di tenerezza con il partner. Cercate di non pensare troppo ai problemi del passato e concentratevi sul presente. Una piccola spesa per qualcosa che vi piace potrebbe tirarvi su il morale e farvi sentire più gratificati.

Nel complesso è una giornata positiva che vi permette di ricaricare le pile con calma.

Vergine ⭐⭐⭐⭐. Questo mercoledì le cose vanno bene, soprattutto se vi mettete d'impegno a sistemare le scartoffie o le faccende di casa. Siete precisi e non vi sfugge nulla, quindi è il momento giusto per rimettere ordine dove c'è confusione. Al lavoro nessuno può dirvi niente perché fate il vostro dovere alla grande. Anche se non ci sono grandi novità, vi sentite tranquilli e questo è quello che conta. In amore non ci sono scossoni: se siete in coppia state bene, se siete soli non ne fate un dramma. Cercate solo di non essere troppo pignoli con chi vi sta vicino, altrimenti rischiate di sembrare dei brontoloni.

Prendetevi un momento per riposare le gambe e godetevi la serata in santa pace davanti alla tv.

Leone ⭐⭐⭐⭐. La giornata scorre via liscia senza troppi intoppi. Vi sentite abbastanza sicuri di voi stessi e avete voglia di farvi vedere in giro. Al lavoro le cose procedono come al solito, ma potreste ricevere un piccolo complimento che vi fa gonfiare il petto d'orgoglio. In amore c'è un bel clima e avete voglia di coccole, quindi approfittatene per stare con chi vi vuole bene. Non è la giornata per fare grandi rivoluzioni, ma va bene così perché ogni tanto serve anche un po' di calma. Cercate di non spendere troppi soldi in cose inutili solo per apparire, meglio metterli da parte per quando serviranno davvero.

Tutto sommato è un mercoledì piacevole che vi lascia col sorriso sulle labbra e tanta voglia di stare insieme agli altri.

Toro ⭐⭐⭐⭐. Mercoledì è una giornata solida, proprio come piace a voi. Non ci sono grandi sorprese e questo vi fa stare sereni perché sapete bene cosa dovete fare. Al lavoro procedete a passo lento ma sicuro, e i risultati si vedono. Anche i soldi non dovrebbero darvi troppi pensieri oggi, magari riuscite pure a mettere da parte qualcosina. In amore c'è stabilità e il partner vi dà la sicurezza di cui avete bisogno. Se c'è qualcosa da aggiustare in casa, oggi avete la pazienza giusta per farlo senza arrabbiarvi. Mangiate bene ma non esagerate, e cercate di fare una passeggiata per non sentirvi troppo pesanti.

È un buon momento per godersi le piccole cose della vita, come un buon caffè o una chiacchierata con un vecchio amico.

Capricorno ⭐⭐⭐. Questa giornata è un po' così, tra alti e bassi, quindi non pretendete troppo da voi stessi. Al lavoro ci sono tante cose da fare e potreste sentirvi un po' stanchi o sotto pressione. Non correte e cercate di finire quello che avete iniziato senza stressarvi troppo. In amore c'è un po' di freddezza, forse perché siete troppo concentrati sui vostri doveri e trascurate chi vi sta vicino. Cercate di sciogliervi un po' e di regalare un sorriso in più, non costa nulla e fa stare meglio tutti. Non è il momento di fare investimenti rischiosi o di cambiare lavoro, meglio aspettare tempi migliori.

Stasera andate a letto presto per recuperare le energie, perché domani avrete bisogno di tutta la vostra forza per ripartire.

Gemelli ⭐⭐⭐. Mercoledì vi sentite un po' confusi e con la testa che gira tra mille pensieri. Avreste voglia di fare tante cose ma vi manca la spinta giusta per cominciare. Al lavoro state attenti a non fare pasticci con le date o con i messaggi, perché la distrazione è tanta. In amore ci sono dei dubbi che vi ronzano in testa: invece di farvi i film da soli, parlate chiaramente con il partner per chiarire le cose. Non date retta a tutto quello che sentite in giro, perché molta gente parla solo per dare aria alla bocca. Cercate di stare tranquilli e di non agitarvi per niente.

Una camomilla o un po' di musica leggera stasera vi aiuteranno a dormire meglio e a non pensare troppo ai problemi che, alla fine, non sono così gravi.

Sagittario ⭐⭐. Questa giornata di mercoledì è un po' pesante e vi sentite con le pile scariche. Avreste voglia di scappare via lontano, ma i doveri vi tengono bloccati e questo vi rende nervosi. Al lavoro l'oroscopo invita a stare attenti a non rispondere male ai capi o ai colleghi, perché potreste passare dalla parte del torto anche se avete ragione. In amore c'è aria di tempesta e basta una parola sbagliata per far scoppiare un litigio. Il consiglio è di stare calmi e di mordersi la lingua prima di parlare. Non fate sforzi fisici eccessivi perché oggi il corpo vi chiede di rallentare. State un po' per conto vostro se vedete che gli altri vi danno fastidio, e cercate di far passare questa giornata senza combinare guai. Domani andrà sicuramente meglio, quindi non disperate.