L'oroscopo di lunedì 2 febbraio 2026 si apre sotto un cielo di grande introspezione, mentre ci addentriamo nel cuore della stagione dell'Acquario. La Luna, con i suoi transiti sottili ma determinanti, influenzerà l'andamento di questa prima giornata della settimana, portando con sé un invito a bilanciare le ambizioni concrete con i bisogni dell'anima. Sarà una giornata caratterizzata da una forte spinta verso il cambiamento per molti, ma che richiederà anche la capacità di fermarsi a riflettere prima di agire impulsivamente. I segni d'Aria e di Terra sembrano godere di una protezione speciale, riuscendo a canalizzare meglio le energie cosmiche per ottenere risultati tangibili.

In questo scenario astrale, la Vergine, i Gemelli e lo Scorpione si posizionano come i segni più favoriti dalle stelle, grazie a una combinazione di fortuna, intuito e resilienza. Per altri, invece, il lunedì richiederà un supplemento di pazienza per superare piccole divergenze o intoppi burocratici. Preparatevi a scoprire come i pianeti influenzeranno il vostro cammino, tra successi professionali e chiarimenti affettivi necessari.

Oroscopo di domani, lunedì 2 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per la Vergine, inizio in salita per l'Ariete

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 5. Parola chiave: delusione amorosa in agguato e nodi lavorativi che vengono al pettine.

Purtroppo, questo lunedì si presenterà per voi come un campo minato emotivo.

Le stelle suggeriscono prudenza: sentirete una delusione amorosa in agguato che potrebbe minare la vostra proverbiale sicurezza. Forse scoprirete che una persona non è stata del tutto sincera con voi o vi renderete conto che un legame non sta evolvendo come speravate. Parallelamente, vivrete ore intense in ufficio, dove i nodi lavorativi che vengono al pettine richiederanno la vostra massima attenzione. Non potrete più rimandare quelle decisioni scomode che avete evitato nelle ultime settimane. Affronterete le critiche con dignità e cercherete di non reagire con la solita irruenza, poiché il silenzio sarà oggi il vostro miglior alleato per non peggiorare le cose.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5,5.

Parola chiave: analisi necessaria nei rapporti e decisioni cruciali da preparare per la primavera.

Vi sentirete come se foste sospesi in un limbo, in attesa di una risposta che tarda ad arrivare. Questo lunedì richiederà un'analisi necessaria nei rapporti, specialmente quelli familiari o di lunga data che ultimamente hanno mostrato qualche crepa. Vi interrogherete profondamente su ciò che volete davvero e su chi merita di restare al vostro fianco. Sarà una giornata dedicata alla semina silenziosa: dovrete concentrarvi sulle decisioni cruciali da preparare per la primavera, senza avere la fretta di concludere tutto e subito. Sentirete la necessità di proteggere il vostro spazio vitale; non permetterete a nessuno di invadere la vostra privacy e userete queste ore per rafforzare le vostre difese emotive in vista dei cambiamenti futuri.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 6. Parola chiave: nervosismo da tenere a bada e perseveranza incrollabile nei propri progetti.

Il lunedì inizierà con una carica energetica un po' troppo elettrica, che rischierà di trasformarsi in conflitto se non starete attenti. Avrete un nervosismo da tenere a bada, causato probabilmente da collaboratori che non marciano al vostro stesso ritmo o da piccoli ritardi che non dipendono da voi. Nonostante le nuvole passeggere, dimostrerete una perseveranza incrollabile nei propri progetti, rifiutandovi di gettare la spugna davanti alle prime difficoltà. La vostra forza di volontà sarà ammirevole, ma dovrete imparare a delegare se non vorrete arrivare a sera completamente esausti.

In serata, cercherete il conforto di un ambiente familiare, preferendo la tranquillità di casa al caos della vita mondana.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6. Parola chiave: riflessione profonda sui desideri e necessità di sapersi valorizzare meglio.

Per voi il 2 febbraio sarà una giornata dedicata all'introspezione. Sentirete il bisogno di una riflessione profonda sui desideri, mettendo sulla bilancia ciò che avete ottenuto finora e ciò che ancora manca alla vostra felicità. Non sarete dell'umore adatto per le chiacchiere futili; cercherete invece risposte concrete ai vostri dubbi esistenziali. Emergerà con forza la necessità di sapersi valorizzare meglio, soprattutto in ambito professionale dove spesso date tanto ricevendo meno del dovuto.

Imparerete a dire di no senza sentirvi in colpa e inizierete a pianificare una strategia per chiedere quel riconoscimento che vi spetta. La serata porterà un raggio di luce: un piccolo gesto di affetto vi ricorderà che non siete soli nella vostra scalata verso il successo.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 6,5. Parola chiave: chiarimenti necessari in amore e pazienza strategica in attesa di tempi migliori.

Sarete nel pieno della vostra stagione, eppure questo lunedì sembrerà chiedervi di rallentare anziché accelerare. Vi troverete di fronte a dei chiarimenti necessari in amore; non potrete più fare finta di nulla di fronte a certi atteggiamenti del partner che vi infastidiscono. Parlerete con onestà, cercando di non ferire ma rimanendo fermi sulle vostre posizioni.

Sul lavoro, adotterete una pazienza strategica in attesa di tempi migliori, consapevoli che alcuni progetti hanno bisogno di tempo per maturare. Non sarà la giornata delle grandi conquiste, ma della gestione saggia del quotidiano. Vi sentirete più leggeri solo dopo aver espresso ciò che avete nel cuore, riscoprendo il valore della verità.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: via libera ai sentimenti, ma occhi aperti sulla gestione del portafogli.

Il cielo vi sorriderà dal punto di vista emotivo, regalandovi una giornata all'insegna della dolcezza. Darete il via libera ai sentimenti, lasciandovi andare a manifestazioni d'affetto che di solito tenete per voi. Sarà un lunedì ideale per recuperare un rapporto che si era raffreddato o per fare una promessa importante a chi amate.

Tuttavia, le stelle vi inviteranno alla prudenza economica: terrete gli occhi aperti sulla gestione del portafogli, evitando spese impulsive o investimenti rischiosi che potrebbero destabilizzare il vostro bilancio. La vostra capacità di godere delle piccole cose vi renderà sereni, a patto di non lasciarvi trascinare in discussioni sterili che riguardano il denaro.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7. Parola chiave: stelle favorevoli ai nuovi incontri, ma evitate la fretta sul lavoro.

Il vostro spirito d'avventura riceverà una sferzata di energia positiva. Avrete le stelle favorevoli ai nuovi incontri, dunque non dovrete restare chiusi in casa: una conoscenza casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto interessante, sia a livello personale che professionale.

Tuttavia, il cielo vi manderà un monito: evitate la fretta sul lavoro. La vostra voglia di arrivare subito al traguardo potrebbe portarvi a commettere errori di distrazione che paghereste nei giorni successivi. Imparerete l'arte della pazienza, godendovi il viaggio oltre che la meta. La vostra simpatia sarà contagiosa e riuscirete a risolvere una piccola controversia tra amici con una battuta azzeccata.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: mattinata sottotono ma riscossa pomeridiana, mostrate il vostro valore senza paura.

Inizierete la giornata con una sensazione di stanchezza, quasi come se il lunedì fosse un ostacolo insormontabile. Vivrete una mattinata sottotono, in cui vi sentirete poco compresi e un po' malinconici.

Tuttavia, con il passare delle ore, la musica cambierà drasticamente: assisterete a una vera riscossa pomeridiana, con un'improvvisa iniezione di fiducia in voi stessi. Sarà il momento perfetto per agire: mostrate il vostro valore senza paura, proponendo le vostre idee originali in una riunione o parlando chiaramente con un superiore. La vostra sensibilità diventerà la vostra forza, permettendovi di intuire mosse altrui prima che vengano compiute.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: comunicate di più e trasformate con ottimismo gli ostacoli in opportunità.

Per voi la chiave di volta di questo lunedì sarà il dialogo. Sentirete il bisogno di esprimere i vostri pensieri con maggiore chiarezza e il consiglio degli astri è proprio questo: comunicate di più.

Non tenetevi tutto dentro per paura di rompere l'equilibrio, perché solo attraverso il confronto potrete crescere. Sarete incredibilmente abili nel mediare e riuscirete a trasformare con ottimismo gli ostacoli in opportunità, vedendo soluzioni dove gli altri vedono solo problemi. La vostra naturale eleganza vi aiuterà a gestire una situazione sociale complicata, uscendone vincitori. Un complimento inaspettato vi ridarà il sorriso nel tardo pomeriggio.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: ritrovata serenità nel cuore e successi lavorativi ormai imminenti.

Finalmente le nubi si diradano. Dopo un periodo di turbolenza, assaporerete una ritrovata serenità nel cuore, riuscendo a fare pace con voi stessi e con un passato che ogni tanto torna a bussare.

Sarete magnetici e affascinanti, capaci di attirare l'attenzione di chiunque vi circondi. Sul piano pratico, sentirete che i successi lavorativi sono ormai imminenti: i vostri sforzi degli ultimi mesi stanno per dare i frutti sperati e riceverete segnali incoraggianti in tal senso. Sarete decisi, focalizzati e non permetterete a nessuno di distogliervi dai vostri obiettivi. È il momento di osare e di reclamare ciò che vi spetta di diritto.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: protezione lunare e forte spinta verso il rinnovamento professionale.

Un lunedì scoppiettante vi attende. Godrete di una splendida protezione lunare che esalterà la vostra creatività e la vostra capacità di socializzare.

Vi sentirete in grado di convincere chiunque della validità delle vostre idee e userete questa dote per dare una forte spinta verso il rinnovamento professionale. Se avete intenzione di cambiare rotta o di proporre un progetto innovativo, fatelo ora: il vento soffia a vostro favore. Sarete agili mentalmente, capaci di gestire più compiti contemporaneamente senza perdere il filo. In amore, la complicità con il partner sarà alle stelle, mentre per i single si prevedono messaggi intriganti che solleticheranno la curiosità.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: fortuna professionale e cuore pronto a nuove e interessanti conoscenze.

Siete i vincitori assoluti di questo lunedì 2 febbraio. Le stelle vi hanno riservato una fortuna professionale fuori dal comune: potrebbe trattarsi di una promozione, di un nuovo incarico prestigioso o semplicemente di una giornata in cui tutto filerà liscio come l'olio. Avrete la mente lucida e saprete organizzare il lavoro in modo impeccabile, attirando l'ammirazione di colleghi e capi. Anche il lato privato brillerà di luce propria: avrete il cuore pronto a nuove e interessanti conoscenze, abbandonando per una volta la vostra eccessiva timidezza. Lasciatevi andare e non analizzate troppo ogni dettaglio; la felicità oggi passerà per l'istinto e la spontaneità.