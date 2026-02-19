L'oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026 si apre sotto un cielo di transizione, dove l'energia sognante dei Pesci inizia a mescolarsi con la concretezza richiesta dai pianeti veloci. È una giornata che invita all'introspezione ma che non permette di restare con le mani in mano, specialmente per chi ha progetti in sospeso. Le configurazioni astrali odierne suggeriscono un equilibrio sottile tra la logica e l'intuizione, spingendoci a cercare risposte non solo nei fatti, ma anche nelle sensazioni profonde che avvertirete nel corso delle ore.

In questo scenario cosmico, la grinta non mancherà, ma dovrà essere canalizzata con estrema saggezza.

I segni che beneficeranno maggiormente del favore delle stelle sono il Leone, il Sagittario e il Toro, che riusciranno a trasformare le intuizioni in azioni concrete e vincenti. Per gli altri, sarà fondamentale mantenere la calma e non forzare la mano, specialmente nei rapporti interpersonali.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno la vostra chiusura di settimana e quali sorprese il destino ha riservato per questa giornata di fine febbraio.

Oroscopo di domani, venerdì 20 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: carisma per il Leone, Sagittario in ascesa e Cancro un po' sottotono

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: sfide familiari da affrontare con calma; evitate la possessività in amore.

Le stelle di questo venerdì vi metteranno davanti a uno specchio, costringendovi a guardare in faccia alcune dinamiche domestiche che trascinate da tempo. Vivrete ore caratterizzate da piccole ma snervanti sfide familiari da affrontare con calma, senza lasciarvi sopraffare dall'emotività tipica del vostro segno. Nel corso della giornata, potreste sentire il bisogno di ricevere più conferme del solito dalle persone care, ma fate attenzione: evitate la possessività in amore. Il partner o i figli potrebbero percepire il vostro eccessivo attaccamento come una limitazione alla loro libertà, innescando malumori evitabili. Cercherete rifugio nei vostri ricordi, ma il presente vi richiederà prontezza.

Verso sera, sentirete il bisogno di staccare la spina: fatelo senza sensi di colpa, perché solo ritrovando il vostro centro potrete gestire le richieste altrui senza esplodere.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: decisioni importanti sul lavoro; affidatevi all'intuizione e scaricate lo stress con l'attività fisica.

Il clima astrale per voi si presenta denso di responsabilità e chiamate all'azione. Vi troverete di fronte a decisioni importanti sul lavoro che richiederanno una visione a lungo termine e una fermezza fuori dal comune. Nonostante le analisi razionali, il consiglio del cielo è chiaro: affidatevi all'intuizione, quella voce interiore che raramente vi tradisce nei momenti cruciali.

Tuttavia, questo carico mentale accumulato durante la settimana peserà sulle vostre spalle; per questo motivo, scaricate lo stress con l'attività fisica. Una corsa o una sessione intensa in palestra saranno fondamentali per non riversare il nervosismo in ambito domestico. Gestirete bene le finanze, ma evitate di essere troppo critici con chi non viaggia alla vostra stessa velocità.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: forte impegno lavorativo; organizzate bene il tempo senza caricarvi di troppe responsabilità.

Sarete immersi in un flusso di compiti che sembrerà non finire mai. Le stelle prevedono per voi un forte impegno lavorativo, tipico della vostra natura instancabile, ma oggi rischierete il burnout se non porrete dei limiti chiari.

Sarà vitale che organizziate bene il tempo senza caricarvi di troppe responsabilità che non vi competono direttamente. Imparerete che delegare non è un segno di debolezza, ma di intelligenza strategica. In serata, potreste sentirvi svuotati; cercate di non chiudervi nel silenzio, ma permettete a chi vi ama di starvi vicino. La vostra solidità sarà messa alla prova da un imprevisto burocratico, ma la vostra proverbiale pazienza vi permetterà di risolvere tutto entro la fine della giornata.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: giornata di riflessione ed emotività; agite con prudenza sul lavoro e coccolate il partner.

Entrate nel vivo del vostro mese con una sensibilità amplificata ai massimi livelli.

Sarà per voi una giornata di riflessione ed emotività, dove ogni parola e ogni gesto avranno un peso specifico enorme. Sentirete il bisogno di sognare ad occhi aperti, ma la realtà busserà alla porta: agite con prudenza sul lavoro, evitando di firmare documenti importanti se non siete certi al cento per cento di ogni clausola. In ambito sentimentale, le stelle vi invitano alla tenerezza: coccolate il partner e create un'atmosfera intima che possa proteggervi dal caos esterno. La vostra forza oggi risiederà nella dolcezza, non nella competizione. Ascolterete i problemi degli amici con grande empatia, ma ricordatevi di proteggere la vostra energia vitale.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5.

Parola chiave: nuovi inizi professionali da valutare con calma, evitate l'impulsività e gli sforzi eccessivi.

Il cielo di domani vi spingerà a scalpitare, ma la prudenza dovrà essere la vostra bussola. Vi verranno proposti dei nuovi inizi professionali da valutare con calma, senza farvi abbagliare dalla fretta di arrivare primi. La vostra natura guerriera vorrebbe buttarsi subito nella mischia, ma gli astri vi suggeriscono: evitate l'impulsività e gli sforzi eccessivi. Fisicamente potreste non essere al top, quindi non esagerate con i carichi di lavoro o gli allenamenti intensi. Sarete chiamati a dare una risposta entro breve, ma prendetevi tutto il tempo necessario per analizzare i pro e i contro.

In serata, una conversazione chiarificatrice vi aiuterà a vedere le cose sotto una luce diversa, portando una ventata di serenità nel vostro ambiente domestico.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: grande creatività e ispirazione, ma attenzione a non cedere alle spese impulsive.

La vostra mente galoppa veloce e le idee non mancheranno di certo. Vivrete ore caratterizzate da una grande creatività e ispirazione, perfette per chi lavora nel mondo della comunicazione o dell'arte. Riuscirete a trovare soluzioni brillanti a problemi che sembravano insormontabili, attirando l'ammirazione di colleghi e superiori. Tuttavia, l'entusiasmo potrebbe giocare brutti scherzi al vostro portafoglio: attenzione a non cedere alle spese impulsive.

La tentazione di regalarvi qualcosa di costoso per celebrare un successo sarà forte, ma cercate di resistere. Socializzerete con facilità e riceverete un invito interessante per il weekend; accettatelo, ma non caricate troppo la vostra agenda.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: pragmatismo nelle finanze e precisione sul lavoro; non trascurate il riposo.

La vostra proverbiale efficienza sarà il motore di questo venerdì. Dimostrerete un eccezionale pragmatismo nelle finanze e precisione sul lavoro, sistemando pendenze che altri avevano trascurato. Sarete il punto di riferimento per chi cerca risposte concrete e affidabili. Tuttavia, la tendenza al perfezionismo potrebbe costarvi cara in termini di energie nervose: non trascurate il riposo.

Se continuerete a tirare la corda, il corpo vi manderà segnali inequivocabili nel fine settimana. Imparate a dire di no a qualche richiesta extra e dedicate la serata a un hobby rilassante che non richieda l'uso della logica. La vostra salute ringrazierà.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: diplomazia preziosa per mediare i conflitti; puntate su una comunicazione sincera e cibo leggero.

Il vostro ruolo in questa giornata sarà quello di pacieri universali. La vostra diplomazia preziosa per mediare i conflitti sarà richiesta sia in ufficio che tra le mura domestiche, dove qualche tensione latente rischierà di esplodere. Non abbiate paura di dire ciò che pensate, ma fatelo con la grazia che vi contraddistingue: puntate su una comunicazione sincera per evitare malintesi futuri.

Per quanto riguarda il benessere fisico, il vostro stomaco potrebbe risentire delle tensioni accumulate, quindi optate per del cibo leggero ed evitate gli eccessi a tavola. La bellezza e l'armonia saranno le vostre priorità; circondatevi di cose belle e la vostra anima si rigenererà in fretta.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7. Parola chiave: ispirazione e innovazione professionale; cercate di essere più presenti e comprensivi in amore.

Sarete un vulcano di idee, proiettati costantemente verso il futuro. Il cielo vi regalerà ispirazione e innovazione professionale, permettendovi di distinguervi per il vostro approccio originale e fuori dagli schemi. Sarete i pionieri di nuovi progetti che prenderanno piede nei prossimi mesi.

Sul piano personale, però, le stelle vi chiedono un piccolo sforzo in più: cercate di essere più presenti e comprensivi in amore. Il partner potrebbe sentirsi trascurato dalle vostre continue distrazioni mentali o dai vostri discorsi troppo astratti. Dimostrate il vostro affetto con gesti concreti e meno teoria. Una notizia inaspettata da un vecchio amico vi porterà il sorriso in serata.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: giornata favorevole per consolidare il lavoro e i rapporti; cercate armonia ed evitate discussioni inutili.

Vi sentirete finalmente in una botte di ferro, protetti da una configurazione astrale che premia la vostra costanza. Sarà una giornata favorevole per consolidare il lavoro e i rapporti, permettendovi di costruire basi solide per i vostri progetti futuri.

Sarete avvolti da un'aura di stabilità che attirerà persone fidate al vostro fianco. Per mantenere questo stato di grazia, cercate armonia ed evitate discussioni inutili con chi ha solo voglia di provocare. Non vale la pena sprecare il vostro prezioso equilibrio per divergenze di opinione banali. Godetevi i piaceri della vita, magari una cena raffinata con le persone che amate di più, perché il vostro benessere passa anche attraverso i sensi.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: carisma al centro dell'attenzione; aprite il cuore al partner e curate la postura.

Brillerete come non mai, catturando ogni sguardo che incrocerete. Il vostro carisma al centro dell'attenzione vi permetterà di ottenere ciò che desiderate con il minimo sforzo, sia in ambito professionale che sociale. Sarete i leader naturali di ogni gruppo, capaci di trascinare gli altri con il vostro entusiasmo contagioso. In amore, le stelle vi invitano alla vulnerabilità: aprite il cuore al partner mostrando anche le vostre fragilità, poiché questo rafforzerà il legame molto più di quanto farebbe la vostra solita maschera di forza. Un piccolo consiglio per la salute: curate la postura, specialmente se passate molte ore seduti, per evitare fastidiosi dolori alla schiena nei prossimi giorni.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: desiderio di esplorazione e armonia affettiva; ricaricate le energie all'aria aperta.

Il primo posto in classifica è tutto vostro grazie a un cielo che urla libertà e gioia di vivere. Avvertirete un forte desiderio di esplorazione e armonia affettiva, che vi spingerà a pianificare viaggi o semplici gite fuori porta per il prossimo futuro. La vostra energia sarà al top e riuscirete a trasmettere ottimismo a chiunque vi circondi. È il momento ideale per risolvere vecchi dissapori o per iniziare una nuova conoscenza che promette molto bene. Per massimizzare questi influssi positivi, ricaricate le energie all'aria aperta: una passeggiata in un parco o un contatto diretto con la natura saranno il carburante ideale per la vostra anima indomita. Siete pronti a conquistare il mondo con il vostro sorriso.