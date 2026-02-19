L'oroscopo di venerdì 20 febbraio vede al primo posto della graduatoria l'Ariete, che potrà beneficiare del supporto della Luna. Il Toro sarà particolarmente riflessivo, il Cancro invece avvertirà il peso delle responsabilità professionali.

L'oroscopo di venerdì 20 febbraio con pagelle: Ariete voto 10, Cancro sottotono

Ariete: l'energia sarà incontenibile. La Luna vi guiderà in ogni ambito, sia sul fronte professionale che sentimentale. La vostra determinazione si rivelerà fondamentale per affrontare al meglio la giornata. Voto: 10.

Toro: Fase di riflessione.

La giornata per voi nativi del segno si rivelerà complessa. Il vostro essere riflessivi vi porterà a chiudervi in voi stessi e di conseguenza a vivere la giornata in maniera poco ottimale. Voto: 5,5

Gemelli: le vostre doti comunicative verranno a galla. È un ottimo giorno per stipulare accordi in ambito lavorativo e chiarire alcune incomprensioni rimaste in sospeso. Voto: 8

Cancro: avvertirete il peso delle vostre responsabilità professionali. Affrontare la giornata con spensieratezza si rivelerà impresa ardua. Voto: 5,5.

Leone: il cielo vi spalanca le porte verso nuovi orizzonti. La vostra generosità d'animo verrà premiata, soprattutto in ambito sentimentale. Voto: 8,5

Vergine: Mercurio vi metterà alla prova.

Nel lavoro il fisico potrebbe richiedere una tregua. Un po' di relax potrebbe aiutarvi a riordinare le idee e ritrovare quel briciolo di energia mancante. Voto: 5

Bilancia: le relazioni saranno al centro dei vostri pensieri. Riscoprirete il desiderio di sentirvi davvero amati non solo in coppia, ma anche nel contesto familiare. Il lavoro verrà messo momentaneamente in standby. Voto 7,5.

Scorpione: l'entusiasmo vi pervade. Vi sentirete creativi e ambiziosi, occhio però: ogni iniziativa dovrà essere presa con la massima consapevolezza. Voto 8.

Sagittario: in ambito sentimentale farete passi da gigante. Con il partner avrete modo di pianificare un bel viaggio romantico. Nel lavoro l'ottimismo vi premierà.

Voto 9,5.

Capricorno: avvertirete il desiderio rendere il vostro nido d'amore più accogliente. Avrete modo di riallacciare rapporti con un familiare. Voto: 8.

Acquario: avrete idee geniali. In ambito lavorativo avrete modo di far valere tutto il vostro potenziale. I colleghi saranno entusiasti di voi. Momento proficuo, molto bene. Voto: 9.

Pesci: Saturno entra finalmente nel vostro segno portando una bella ventata di spensieratezza. Uscirete da un momento complicato con saggezza ed eleganza. Voto 6.