L'oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026 mette in luce una classifica dinamica, piena di sorprese. A guidare la fila oggi è il Sagittario, che si prende la scena grazie a una grinta incredibile che permette di ottenere grandi soddisfazioni in poco tempo. Seguono a ruota Pesci, Bilancia e Leone, favoriti da situazioni fortunate che rendono la giornata leggera e produttiva sia nel lavoro che nei sentimenti. Al contrario, a dover fare i conti con un po' di stanchezza, quelli della Vergine, che dovranno armarsi di molta pazienza per non farsi rovinare l'umore dalle seccature quotidiane.

Venerdì 20 febbraio, l'oroscopo con la classifica a stelline del giorno

Sagittario ⭐⭐⭐⭐⭐. La giornata di venerdì si presenta sotto i migliori auspici per chi desidera cambiare marcia. Sentite dentro di voi una forza nuova che vi spinge a guardare oltre l’orizzonte solito. Nel lavoro, le idee che proporrete verranno accolte con grande entusiasmo, permettendovi di scalare posizioni o di chiudere accordi vantaggiosi. Anche la sfera privata brilla di una luce speciale. Se siete in coppia, vivrete momenti di profonda intesa e passione, ritrovando quella complicità che forse era venuta meno negli ultimi tempi. Chi è solo dovrebbe uscire e frequentare posti nuovi, perché l'incontro del destino è dietro l'angolo.

La salute è ottima e l'energia non vi mancherà affatto. Approfittate di questo momento magico per seminare progetti futuri, poiché ogni azione intrapresa oggi porterà frutti dolci e duraturi nel tempo.

Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐. Il fine settimana inizia con una marcia in più e vi sentirete finalmente al centro dell'attenzione in modo positivo. Le intuizioni che avrete oggi saranno la vostra carta vincente, specialmente in ambito professionale dove riuscirete a risolvere un problema che sembrava impossibile. È il momento giusto per avanzare richieste o per presentare un progetto a cui tenete molto. In amore, la dolcezza sarà la parola chiave: saprete ascoltare il partner e rassicurarlo, creando un clima di pace e armonia in casa.

Se siete alla ricerca dell'anima gemella, mostratevi per come siete senza paura, perché la vostra autenticità attirerà persone speciali. Il corpo risponde bene e vi sentite leggeri, pronti a godervi ogni istante di questa giornata fortunata. Non abbiate timore di sognare in grande, perché oggi tutto appare possibile.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐⭐. Un venerdì davvero splendido vi attende, caratterizzato da un equilibrio perfetto tra dovere e piacere. Sarete capaci di gestire ogni impegno con estrema calma e precisione, guadagnandovi la stima di colleghi e superiori. Se ci sono state tensioni nei giorni scorsi, oggi troverete le parole giuste per riportare il sereno e chiarire ogni malinteso. La fortuna vi sorride anche per quanto riguarda i guadagni: possibili entrate extra o occasioni di risparmio molto interessanti.

Nel cuore regna la serenità; chi ama si sentirà protetto e coccolato, mentre chi è single farà strage di cuori grazie a un fascino irresistibile. Curate il vostro aspetto e dedicate del tempo al relax, magari un bel bagno caldo o una passeggiata. La vostra mente è lucida e il cuore è pronto a ricevere solo cose belle.

Leone ⭐⭐⭐⭐⭐. Vi sentite come i veri protagonisti della scena e la giornata di oggi confermerà questa sensazione di potenza. Ogni ostacolo che si parerà davanti a voi verrà superato con una facilità disarmante, grazie alla vostra grinta e alla vostra sicurezza. Nel lavoro, riceverete conferme importanti e forse anche un premio per il vostro impegno costante. La vitalità è ai massimi livelli, spingendovi a praticare sport o a dedicarvi a hobby dinamici.

In ambito affettivo, sarete capaci di gesti generosi che lasceranno il segno nel cuore di chi vi sta accanto. Le amicizie sono solide e una serata in compagnia si rivelerà la scelta migliore per concludere in bellezza questo venerdì. Brillerete come stelle e nessuno potrà ignorare la vostra presenza. Godetevi questo successo meritatissimo con il sorriso sulle labbra e la testa alta.

Capricorno ⭐⭐⭐⭐. La giornata procede in modo molto costruttivo e vi permette di mettere ordine in alcuni settori della vostra vita che apparivano confusi. Sarete molto concreti e determinati, qualità che vi aiuteranno a concludere compiti faticosi entro la serata. Anche se il lavoro richiede impegno, non sentirete troppo la stanchezza perché i risultati iniziano a vedersi chiaramente.

Nei rapporti con gli altri, sarete un punto di riferimento solido; molte persone cercheranno il vostro consiglio e voi saprete darlo con saggezza. In amore, è preferibile agire con prudenza e non forzare la mano: lasciate che le cose evolvano naturalmente. Un piccolo guadagno o una buona notizia legata ai soldi potrebbe arrivare nel pomeriggio. La salute è buona, ma ricordatevi di non trascurare il riposo notturno per ricaricare le pile in vista del weekend.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐. Sentite crescere dentro di voi una forte determinazione che vi spinge a raggiungere obiettivi ambiziosi. Questo venerdì è ideale per concentrarsi su questioni pratiche e burocratiche che avevate rimandato troppo a lungo. La vostra mente è acuta e riuscite a leggere tra le righe di ogni situazione, evitando così possibili inganni.

Nel settore lavorativo, il vostro fiuto per gli affari sarà imbattibile. Per quanto riguarda i sentimenti, c'è una bella intensità nell'aria; potreste vivere emozioni profonde con una persona appena conosciuta o riscoprire un lato inedito del vostro partner. Cercate di non essere troppo critici con voi stessi e godetevi i successi che state ottenendo. Un po' di attività fisica vi aiuterà a scaricare la tensione nervosa accumulata durante la settimana, regalandovi un benessere generale molto piacevole.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐. Questo venerdì vi regala una bella parlantina e tanta voglia di stare in mezzo alla gente. Nel lavoro sarete molto svegli e riuscirete a convincere chiunque della bontà delle vostre idee, portando a casa piccoli ma significativi successi.

È il momento ideale per fare telefonate importanti o per inviare proposte che avevate nel cassetto. In amore c’è aria di novità: se siete soli, un incontro casuale durante una commissione potrebbe accendere una scintilla inaspettata. Chi vive in coppia passerà una serata serena, magari organizzando qualcosa di divertente per il fine settimana. Nonostante qualche piccola corsa contro il tempo, la vostra energia resterà alta e l'umore sarà dei migliori. Cercate solo di non mangiare troppo in fretta e di godervi ogni boccone con calma.

Toro ⭐⭐⭐⭐. La giornata si apre con una sensazione di stabilità che vi farà sentire molto sicuri di voi stessi. Sul posto di lavoro procederete con passo lento ma costante, completando ogni compito con la solita precisione che vi contraddistingue.

I colleghi vi vedranno come un porto sicuro a cui chiedere aiuto e questo aumenterà il vostro prestigio. Per quanto riguarda i soldi, potreste ricevere una buona notizia o trovare finalmente l'occasione giusta per un acquisto che sognavate da tempo. In amore c'è molta tenerezza: il partner saprà come farvi sentire amati e apprezzati con piccoli gesti quotidiani. Se siete single, non chiudetevi in casa perché il destino ha in serbo una piacevole sorpresa proprio dietro l'angolo. La salute è solida, ma un po' di relax sul divano stasera ci vuole.

Ariete ⭐⭐⭐⭐. Il venerdì parte con la grinta giusta e avrete voglia di "spaccare il mondo" sin dalle prime ore del mattino. Nel lavoro sarete molto veloci e riuscirete a togliervi di torno diverse scocciature che si trascinavano da giorni.

Anche se qualcuno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, voi tirerete dritto per la vostra strada con grande coraggio. La sfera delle amicizie è molto attiva: riceverete inviti interessanti per la serata e fareste bene ad accettare per staccare la spina. In amore serve un briciolo di pazienza in più; non siate troppo irruenti nei discorsi e ascoltate cosa ha da dire l'altra persona. La forma fisica è buona, ma evitate di fare sforzi eccessivi se non siete allenati. Un po' di ottimismo vi aiuterà a chiudere la settimana in bellezza.

Acquario ⭐⭐⭐. Questa giornata richiede un po' di attenzione in più, specialmente per quanto riguarda le spese e i conti di casa. Potreste sentirvi un po' stanchi o svogliati nel fare le solite cose, ma cercate di non mollare proprio adesso che il weekend è vicino.

Nel lavoro è meglio volare bassi e non alimentare polemiche inutili con i superiori; fate il vostro dovere e rimandate i chiarimenti a momenti più tranquilli. In amore c'è un po' di freddezza, forse dovuta ai troppi pensieri che avete per la testa. Provate a parlare apertamente dei vostri dubbi con chi vi sta vicino, troverete comprensione. Dedicate del tempo a un hobby che vi rilassa, come leggere o guardare un film, per ritrovare il vostro equilibrio interiore. Presto le cose torneranno a girare per il verso giusto.

Cancro ⭐⭐⭐. Il venerdì sembra procedere un po' a rilento e potreste sentirvi un po' giù di corda senza un motivo preciso. Nel lavoro ci sono piccoli intoppi che richiedono pazienza, quindi non perdete le staffe se qualcosa non va come previsto al primo colpo.

È una giornata in cui è meglio riflettere bene prima di parlare, per evitare malintesi con le persone che vi circondano. In amore regna un po' di confusione: potreste sentirvi poco capiti dal partner o avere nostalgia del passato. Non lasciatevi trascinare dalla malinconia e cercate di guardare avanti con speranza. Curate di più l'alimentazione e cercate di riposare un po' di più, perché il vostro corpo vi sta inviando segnali di stanchezza. Domani andrà sicuramente meglio, oggi cercate solo di mantenere la calma.

Vergine ⭐⭐. Vi attende una giornata piuttosto faticosa dove ogni minima cosa sembrerà pesare il doppio del normale. Sul lavoro potreste incontrare qualche persona poco collaborativa che vi farà perdere tempo prezioso, ma cercate di non prendervela troppo.

È importante non pretendere troppo da voi stessi e accettare che non tutto può essere perfetto come vorreste. In famiglia, secondo l'oroscopo, potrebbero esserci delle piccole discussioni per questioni di soldi o di gestione della casa; cercate di essere elastici e di non impuntarti sulle vostre posizioni. Anche in amore la situazione è un po' tesa, quindi evitate di tirare troppo la corda con polemiche inutili. Una tisana calda e una buona dormita saranno le vostre migliori alleate per ricaricarvi. Domani il sole tornerà a splendere anche per voi, abbiate fede.