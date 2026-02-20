L'oroscopo di sabato 21 febbraio 2025 si apre sotto un cielo di grande fermento energetico, dove il passaggio della Luna e le geometrie planetarie attuali spingono verso una profonda revisione dei nostri obiettivi a lungo termine. In questo fine settimana di fine febbraio, le stelle non si limiteranno a suggerire percorsi, ma pretenderanno da noi una presa di posizione netta tra ciò che desideriamo e ciò che siamo disposti a costruire concretamente. La giornata sarà caratterizzata da un dinamismo che premierà soprattutto chi saprà guardare oltre l'orizzonte del quotidiano, abbracciando il cambiamento con coraggio e una punta di audacia.

In questo scenario astrologico così vibrante, i segni che godranno della maggiore benevolenza celeste saranno l'Acquario, il Leone e il Toro, capaci di catalizzare le frequenze positive per trasformarle in successi tangibili. È un sabato che invita alla riflessione ma anche all'azione mirata, dove il silenzio dei pensieri lascerà spazio alla voce tonante delle ambizioni. Preparatevi a vivere ore intense, in cui ogni incontro e ogni intuizione potrebbero rappresentare il tassello mancante di un mosaico molto più grande.

Oroscopo di domani, sabato 21 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: Leone e Acquario al top, qualche nube per i Gemelli

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5,5. Parola chiave: giornata di ostacoli e ritardi, meglio rimandare accordi e affari alla prossima settimana.

Incontrerete qualche turbolenza di troppo in questo sabato che si preannunciava decisamente più calmo. Le stelle vi metteranno di fronte a una giornata di ostacoli e ritardi che mineranno la vostra proverbiale pazienza. Sentirete che il mondo corre a una velocità diversa dalla vostra o che, paradossalmente, tutto cospiri per rallentare i vostri piani più urgenti. Nel lavoro o nella gestione burocratica, sarà meglio rimandare accordi e affari alla prossima settimana, poiché la lucidità necessaria per firmare contratti o stringere alleanze sarà offuscata da un transito dissonante. Non forzate la mano: se una porta non si apre oggi, non significa che sia chiusa per sempre, ma solo che la chiave giusta arriverà con il lunedì.

Dedicherete il pomeriggio al riposo, evitando discussioni sterili che servirebbero solo a scaricare i nervi.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: sensibilità alle stelle, evitate le provocazioni e puntate tutto sul dialogo sincero in amore.

Vi muoverete su un terreno emotivo piuttosto fragile, dove ogni parola sembrerà pesare il doppio del normale. Avrete la sensibilità alle stelle e questo vi renderà incredibilmente ricettivi, ma anche vulnerabili agli umori altrui. Durante le ore centrali della giornata, evitate le provocazioni che potrebbero giungere da un ambiente familiare o da conoscenti poco delicati; reagire d’impulso non vi aiuterà a ristabilire l’armonia. Al contrario, puntate tutto sul dialogo sincero in amore: se c’è qualcosa che vi turba, parlarne con dolcezza al partner aprirà canali di comunicazione che credevate ostruiti.

Sarete chiamati a gestire un piccolo conflitto interiore tra il bisogno di protezione e la voglia di aprirvi al mondo, ma troverete la vostra sintesi nel calore domestico.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: non lasciatevi schiacciare dai sensi di colpa o dai pensieri legati al passato.

Questo sabato richiederà un notevole sforzo psicologico per non cadere nel labirinto della malinconia. Le configurazioni astrali suggeriscono di guardare avanti: non lasciatevi schiacciare dai sensi di colpa o dai pensieri legati al passato che potrebbero riaffiorare proprio mentre cercate di rilassarvi. Sarete tentati di analizzare ogni errore commesso negli ultimi mesi, ma questo processo di "autopsia degli eventi" non porterà a nulla di costruttivo.

Accetterete che la perfezione non esiste e che ogni passo falso è stato necessario per la vostra crescita. Vi concentrerete su attività pratiche che richiedono precisione, così da distogliere la mente dalle elucubrazioni negative. Verso sera, una notizia inaspettata vi aiuterà a ritrovare il sorriso e a guardare alla domenica con occhi diversi.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: recupero della socialità e voglia di cambiare, non ponetevi limiti per il futuro.

Inizierete a sentire una nuova linfa scorrere nelle vene dopo un periodo di relativo isolamento o stanchezza mentale. Sperimenterete un deciso recupero della socialità e voglia di cambiare aria, forse organizzando un’uscita last-minute o contattando persone che non sentivate da tempo.

Le stelle vi sproneranno a guardare lontano: non ponetevi limiti per il futuro, specialmente se state accarezzando l’idea di un trasferimento o di un nuovo percorso di studi. Tuttavia, dovrete ancora fare i conti con qualche piccola limitazione economica o logistica che non vi permetterà di spiccare il volo immediatamente. Userete questa giornata per seminare idee e raccogliere informazioni; la vostra curiosità sarà la bussola che vi guiderà verso nuove ed entusiasmanti avventure.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: intraprendenza e ambizione, ma siate prudenti con le parole per non tirare troppo la corda.

Sentirete un fuoco interiore spingervi verso nuovi traguardi. Sarete animati da una intraprendenza e ambizione fuori dal comune, tipica del vostro segno quando decide di prendersi ciò che gli spetta.

Sul piano professionale, potreste avere l'intuizione giusta per sbloccare una situazione stagnante, ma gli astri vi lanciano un monito: siate prudenti con le parole per non tirare troppo la corda con i vostri superiori o con i collaboratori. La vostra schiettezza, se non dosata, rischierà di passare per arroganza, creando attriti inutili in una giornata altrimenti produttiva. In serata, canalizzerete questa energia nel benessere fisico, magari con una corsa o un'attività sportiva che vi aiuti a scaricare l'adrenalina accumulata.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: grande forza nel lavoro e voglia di riscatto, ma scacciate la monotonia nel rapporto di coppia.

Il cielo vi regalerà una determinazione che raramente mostrate con tanta chiarezza.

Dimostrerete una grande forza nel lavoro e voglia di riscatto, deciderete di chiudere conti in sospeso e di pretendere il riconoscimento che meritate. Sarete instancabili nel perseguire i vostri obiettivi quotidiani, ma dovrete prestare attenzione alla sfera affettiva: il consiglio delle stelle è che scacciate la monotonia nel rapporto di coppia. Il rischio è che, presi dai vostri doveri, trascuriate il partner rendendo il legame troppo prevedibile. Un piccolo gesto fuori dagli schemi, una sorpresa o un invito inaspettato saranno gli ingredienti necessari per riaccendere la scintilla. La vostra eleganza naturale farà il resto, rendendovi magnetici in ogni contesto sociale.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7.

Parola chiave: ventata di novità nel lavoro, ma cercate di non trascurare i sentimenti per la carriera.

Le stelle di questo sabato porteranno una piacevole ventata di novità nel lavoro, con proposte o feedback positivi che confermeranno la bontà delle vostre scelte recenti. Sarete focalizzati sui risultati e sulla costruzione del vostro impero personale, ma attenzione a non cadere nella trappola del "troppo fare". Dovrete impegnarvi affinché cerchiate di non trascurare i sentimenti per la carriera; chi vi ama ha bisogno della vostra presenza mentale, non solo fisica. La serata sarà il momento ideale per staccare il telefono e dedicarvi totalmente agli affetti più cari. Un confronto onesto sulle vostre aspirazioni aiuterà chi vi sta accanto a comprendere meglio i vostri ritmi e a sostenervi senza risentimenti.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: quadro favorevole e idee vincenti, ma nel weekend gestite con cura la stanchezza fisica.

Vi troverete immersi in un quadro favorevole e idee vincenti che sembreranno piovere dal cielo come intuizioni magiche. La vostra creatività sarà al massimo storico, permettendovi di trovare soluzioni brillanti a problemi che vi assillavano da tempo. Tuttavia, il corpo vi invierà segnali che non potrete ignorare: nel weekend gestite con cura la stanchezza fisica. Avrete speso molte energie nelle ultime settimane e ora il serbatoio segna riserva. Non strafate con gli impegni mondani e concedetevi il lusso del dolce far niente. Ascoltare della buona musica o immergervi in un libro sarà la medicina migliore per ricaricare le batterie in vista di una settimana che vi vedrà ancora protagonisti assoluti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: ottime energie e voglia di fare, ma attendete i tempi maturi per cause o rivincite.

Il vostro sabato sarà pervaso da ottime energie e voglia di fare, rendendovi tra i segni più operativi e propositivi dello zodiaco. Sentirete una spinta vitale che vi porterà a sistemare questioni domestiche o a pianificare investimenti futuri con grande ottimismo. Nonostante questo slancio, la saggezza astrale vi suggerisce cautela: attendete i tempi maturi per cause o rivincite. Se avete dei contenziosi aperti o state aspettando che qualcuno vi chieda scusa, non forzate la mano oggi. La pazienza sarà la vostra alleata più preziosa; lasciare che le cose facciano il loro corso vi permetterà di ottenere risultati migliori rispetto a un'azione d'impeto.

L'amore brillerà di una luce calda e rassicurante, regalandovi momenti di profonda intesa.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: fine settimana di buone idee e dispute risolte, con l’attrazione mentale protagonista.

Vi aspetta un fine settimana di buone idee e dispute risolte, dove finalmente riuscirete a mettere la parola "fine" a un malinteso che vi trascinavate da giorni. La vostra capacità di introspezione si unirà a una dialettica tagliente ma efficace, permettendovi di chiarire le vostre posizioni senza ferire nessuno. In ambito relazionale, vedrete l’attrazione mentale protagonista assoluta: sarete affascinati da persone capaci di stimolare il vostro intelletto e di sfidarvi in conversazioni profonde.

Non cercherete solo la passione fisica, ma una connessione d'anime che vi faccia sentire compresi. Sarà il momento ideale per pianificare un viaggio o una fuga romantica in un luogo che nutra la vostra sete di mistero.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: sentimenti in primo piano e progetti vincenti, è il momento di ripartire da trionfatori.

Ruggirete di gioia in questa giornata che vi vede dominare la scena astrologica con maestosità. Avrete i sentimenti in primo piano e progetti vincenti tra le mani, pronti per essere lanciati con successo. Gli astri indicano che è il momento di ripartire da trionfatori, lasciandovi alle spalle le insicurezze che vi hanno frenato nei mesi scorsi. La vostra autostima sarà ai massimi livelli, attirando opportunità e sguardi ammirati. In amore, vivrete momenti di grande intensità, dove la vostra generosità d'animo verrà ricambiata con altrettanto calore. Non abbiate paura di osare: il cielo sostiene ogni vostra mossa, purché sia fatta con il cuore sincero che vi contraddistingue. La fortuna vi sorriderà anche nelle piccole cose quotidiane.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: voglia di evadere e nuove prospettive nelle relazioni, gestite con attenzione i nuovi incontri.

Sarete i veri beniamini delle stelle in questo sabato 21 febbraio. Sperimenterete una travolgente voglia di evadere e nuove prospettive nelle relazioni, rompendo gli schemi della routine che vi stavano stretti. Il vostro spirito libero troverà pane per i suoi denti, portandovi a esplorare percorsi alternativi o a frequentare ambienti diversi dal solito. Dovrete essere bravi a fare una cernita: gestite con attenzione i nuovi incontri, perché tra tante facce nuove potrebbe nascondersi qualcuno di davvero speciale per il vostro futuro, sia professionale che personale. La vostra mente sarà un laboratorio di idee innovative che attireranno l'interesse di persone influenti. Vivrete ore di pura euforia intellettuale, sentendovi finalmente in sintonia con l'universo.