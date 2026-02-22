L'oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026 ci proietta in una settimana di transizione, dove le energie celesti iniziano a preparare il terreno per i grandi sommovimenti astrologici della prossima primavera. La Luna, con il suo passo argenteo, influenzerà profondamente l'umore collettivo, spingendoci a cercare un equilibrio tra le ambizioni personali e la necessità di armonia interiore. In questa giornata, il firmamento suggerisce una particolare attenzione alle comunicazioni: Mercurio invita alla prudenza, mentre Venere sorride a chi saprà aprire il proprio cuore con onestà.

In questo scenario astrale così dinamico, tre segni brilleranno più degli altri per carisma e fortuna: l'Acquario, il Toro e il Capricorno saranno i veri protagonisti, capaci di trasformare le intuizioni in successi concreti. Per gli altri, la giornata richiederà una gestione oculata delle energie, evitando di disperderle in sterili polemiche o in una fretta che spesso si rivela cattiva consigliera.

Preparatevi a scoprire come le stelle influenzeranno il vostro lunedì e quali strategie adottare per volgere a vostro favore anche i transiti più complessi.

L'oroscopo per ogni segno, elaborato in base alle influenze planetarie e presentato in ordine di voto crescente

CANCRO (21 giugno – 22 luglio) Voto 5,5.

Parola chiave: agitati e arrabbiati, non riversate il nervosismo nel privato.

Vi sentirete come se il mondo intero stesse remando contro i vostri desideri. La Luna in quadratura vi renderà particolarmente agitati e arrabbiati, portando a galla vecchi rancori che credevate ormai sopiti. In ambito lavorativo, sentirete il peso di responsabilità che non vi appartengono, ma il rischio reale riguarda la sfera affettiva: il consiglio degli astri è di fare estrema attenzione, poiché potreste essere tentati di non riversate il nervosismo nel privato. Il partner o i familiari non hanno colpe per le vostre frustrazioni esterne; eviterete scontri spiacevoli se riuscirete a isolare le tensioni professionali.

Chiuderete la giornata con una tisana rilassante, cercando di ritrovare il vostro centro prima di dormire.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno) Voto 6. Parola chiave: confusione in amore, preparatevi ai grandi cambiamenti di marzo.

Il vostro cielo di oggi appare un po' annebbiato, come se una coltre di incertezza avvolgesse i vostri pensieri più intimi. Avvertirete una sottile confusione in amore, chiedendovi se la strada che state percorrendo sia quella giusta o se stiate solo seguendo l'inerzia. Non prendete decisioni drastiche proprio ora; piuttosto, preparatevi ai grandi cambiamenti di marzo, quando i pianeti lenti inizieranno a muoversi a vostro favore. Nel lavoro, manterrete un profilo basso, evitando di esporvi troppo in riunioni o discussioni collettive.

Sarà un lunedì di attesa e di riflessione, utile per seminare idee che germoglieranno solo tra qualche settimana.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 6. Parola chiave: meno decisi del solito, mettete da parte l'orgoglio e ascoltate i consigli.

Voi, che solitamente siete il re della foresta e dello zodiaco, oggi vi ritroverete a camminare con passo incerto. Vi sentirete decisamente meno decisi del solito, quasi smarriti di fronte a scelte che normalmente compireste a occhi chiusi. Le stelle vi suggeriscono un bagno di umiltà necessario per la vostra crescita: mettete da parte l'orgoglio e ascoltate i consigli di chi vi sta accanto con sincerità. Non è un segno di debolezza ammettere di non avere tutte le risposte.

Nel pomeriggio, una notizia dall'ambiente professionale vi costringerà a rivedere un piano d'azione, ma con l'aiuto di un collaboratore fidato riuscirete a cavarvela senza troppi danni.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6. Parola chiave: non siate frettolosi, evitate di forzare troppo la mano.

L'istinto vi spingerebbe a chiudere ogni questione in sospeso con un colpo netto, ma il cielo di questo lunedì vi invita alla massima cautela. Non siate frettolosi nel giudicare una situazione lavorativa che sta ancora evolvendo; il rischio di commettere un errore di valutazione è molto alto. Anche nei rapporti interpersonali, evitate di forzare troppo la mano per ottenere ciò che volete: l'insistenza oggi verrebbe percepita come aggressività gratuita.

Imparerete che l'arte dell'attesa è potente quanto quella dell'azione. Verso sera, il clima si farà più disteso, permettendovi di analizzare i fatti con la freddezza e la lucidità che vi contraddistinguono.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: attenzione alle critiche, allontanate le persone negative.

Il vostro entusiasmo naturale potrebbe subire un brusco rallentamento a causa di qualche commento poco felice ricevuto dall'esterno. Dovrete prestare molta attenzione alle critiche, distinguendo quelle costruttive dalle cattiverie gratuite nate dall'invidia. Il vostro compito per oggi è chiaro: allontanate le persone negative che prosciugano la vostra energia vitale e minano la vostra autostima.

Non permettete a nessuno di spegnere il vostro sorriso. Nel lavoro, concentratevi sui compiti di routine senza cercare di strafare, poiché la concentrazione non sarà al top. La serata richiederà relax assoluto, magari in compagnia di un buon libro o di un film che vi faccia viaggiare con la mente.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: siate cauti in amore e recuperate il tempo tolto al partner.

Il periodo è intenso e vi vede proiettati verso mille impegni, ma il cuore reclama la sua parte. Gli astri vi suggeriscono: siate cauti in amore, non date nulla per scontato e cercate di non essere troppo evasivi nei discorsi importanti. È fondamentale che oggi decidiate di recuperate il tempo tolto al partner nelle ultime settimane a causa dello stress o della stanchezza.

Una piccola sorpresa o semplicemente un ascolto più attento faranno miracoli. Sul fronte lavorativo, sarete chiamati a risolvere un piccolo dilemma etico; seguite la vostra intuizione e non sbaglierete. La vostra sensibilità sarà la vostra bussola in una giornata altrimenti piatta.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: divisi tra voglia di fare e agitazione, ma il lavoro promette bene.

Inizierete la settimana con un'energia a tratti incontenibile, ma che faticherete a incanalare nel verso giusto. Vi sentirete letteralmente divisi tra voglia di fare e agitazione, una dualità che potrebbe rendervi un po' bruschi nei modi. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli intoppi mattutini, perché il lavoro promette bene nel lungo periodo.

I semi che getterete oggi, nonostante la stanchezza, porteranno frutti concreti entro la fine del mese. Cercate di non strafare fisicamente: il vostro corpo vi chiederà una pausa strategica intorno alle ore pomeridiane. Usate la serata per pianificare la settimana con ordine, mettendo nero su bianco le vostre priorità.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: voglia di cambiare in amore, cercate la radice dei problemi.

Una strana inquietudine vi accompagnerà per tutta la giornata, spingendovi a guardare alla vostra vita privata con occhi nuovi e forse più critici. Avvertirete una forte voglia di cambiare in amore, stanchi di dinamiche che sembrano ripetersi all'infinito senza mai evolversi.

Invece di agire d'impulso, cercate la radice dei problemi: spesso ciò che vi infastidisce nell'altro è solo il riflesso di un vostro disagio interiore. Nel lavoro sarete impeccabili come sempre, ma la vostra mente sarà altrove. È un ottimo momento per iniziare un percorso di introspezione o per parlare apertamente con una persona di fiducia che sappia offrirvi un punto di vista neutrale.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: momento giusto per l'amicizia, staccate la spina dal lavoro.

Il cielo di oggi vi regala una splendida capacità di connessione con gli altri. Questo è il momento giusto per l'amicizia: vecchi legami torneranno a farsi vivi e nuove conoscenze potrebbero rivelarsi sorprendentemente affini al vostro modo di essere.

Per godere appieno di questa energia, dovrete imporvi un limite netto: staccate la spina dal lavoro non appena l'orologio segnerà la fine del turno. Non portate i faldoni o le preoccupazioni dell'ufficio tra le mura domestiche. La vostra diplomazia sarà premiata in una disputa familiare che riuscirete a sedare con estrema grazia. Sarete i mediatori perfetti, capaci di riportare il sorriso anche nei cuori più ostinati.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: grinta e progetti in corso, rivedete solo i dettagli dei contratti.

Sarete tra i favoriti del periodo grazie a una determinazione che lascerà poco spazio ai dubbi. Metterete in campo una grinta e progetti in corso che attireranno l'attenzione di superiori o potenziali partner d'affari.

Il successo è a portata di mano, ma la vostra proverbiale prudenza non deve venire meno: rivedete solo i dettagli dei contratti o degli accordi verbali presi in fretta. Un piccolo vizio di forma potrebbe rallentarvi in futuro se non lo correggerete subito. In amore, la stabilità regna sovrana, regalandoci momenti di piacevole complicità domestica. Sarete il pilastro su cui molti cercheranno di appoggiarsi; siate generosi ma non dimenticate i vostri bisogni.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: belle emozioni e regali, ma pesate bene le parole sul lavoro.

Una giornata luminosa vi attende, capace di riscaldare anche il vostro cuore solitamente così controllato. Vivrete belle emozioni e regali, non necessariamente materiali, ma fatti di gesti e attenzioni che vi faranno sentire apprezzati come meritate.

La sfera privata brilla di una luce intensa, rendendovi più dolci e comunicativi del solito. Tuttavia, l'astrologia vi mette in guardia per quanto riguarda l'ambito professionale: pesate bene le parole sul lavoro, poiché un commento troppo schietto o una critica non richiesta potrebbero essere interpretati male da chi ha potere decisionale. Mantenete la vostra efficienza, ma conditela con un pizzico di diplomazia in più.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 8. Parola chiave: giornata ottima per i sentimenti e soddisfazioni professionali.

Siete i campioni assoluti di questo lunedì 23 febbraio. Il cielo vi sorride apertamente, regalandovi una giornata ottima per i sentimenti: se siete single, un incontro folgorante potrebbe cambiare i vostri piani, mentre se siete in coppia, ritroverete un'intesa magica e profonda. Non mancheranno nemmeno le soddisfazioni professionali: un'idea originale che avete proposto tempo fa riceverà finalmente il via libera o il plauso che aspettavate. Vi sentirete invincibili, capaci di gestire ogni impegno con un sorriso e una leggerezza invidiabile. Approfittate di questo stato di grazia per osare e per chiedere ciò che desiderate; le stelle sono dalla vostra parte.