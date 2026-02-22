L'oroscopo di lunedì 23 febbraio premia l'audacia del Leone che conquista un bel dieci in pagella. Mercurio manda in totale confusione la Vergine che chiude la graduatoria con il punteggio più basso in classifica.
L'oroscopo di lunedì 23 febbraio: Leone e capricorno volano, la Vergine deve riordinare le idee
Ariete: avvertirete una spinta virale che vi porterà a raggiungere ogni singolo obiettivo con il minimo sforzo. Voto: 9.
Toro: la pazienza sarà il vostro punto di forza. Avvertirete il bisogno di mettere in ordine le vostre finanze. È il momento ideale per pianificare nuovi obiettivi da raggiungere.
Voto: 8.
Gemelli: vi sentirete i veri padroni della comunicazione. Il dialogo sarà fondamentale anche nelle relazioni sentimentali. Voto: 7,5
Cancro: le stelle vi invitano a fidarvi in modo incondizionato del vostro istinto. Qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro supporto. Voto: 8,5.
Leone: Il Sole vi guida in ogni comparto. La determinazione vi permetterà di raggiungere grandi obiettivi in ambito lavorativo. Con il partner l'intesa sarà speciale. Voto: 10.
Vergine: Mercurio vi metterà di fronte a delle scelte e voi andrete in confusione totale. In questa fase occorre mantenere la calma e riordinare le idee. Voto: 5
Bilancia: l'ambizione di raggiungere nuovi obiettivi vi porterà ad essere irrequieti.
Il nervosismo potrebbe incidere in modo negativo sul vostro umore.
Scorpione: riuscirete ad attirare l'attenzione dell'anima gemella con il vostro fascino. Nel lavoro l'ottimismo avrà un ruolo chiave per portare a compimento gli obiettivi. Voto: 8.
Sagittario: single avete modo di fare nuovi incontri interessanti. Il lavoro verrà messo momentaneamente in standby. Nel complesso giornata positiva. Voto: 7.
Capricorno: Urano vi guida in ogni ambito. In coppia sarete romantici, in campo professionale concentrati e determinati. Voto: 9,5.
Acquario: riuscirete a dosare al meglio le energie. I colleghi apprezzeranno il vostro contributo. In ambito sentimentale sarete disponibili ad ascoltare i consigli del partner. Voto: 8.
Pesci: uscirete da un periodo piuttosto turbolento. La giornata odierna vi regalerà delle belle emozioni, soprattutto sul fronte sentimentale. Voto: 6,5