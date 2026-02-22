L'oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026 evidenzia una giornata ricca di sfumature per ogni protagonista dello zodiaco. Il Sagittario vive un momento magico, sentendosi invincibile e pronto a tagliare traguardi importanti. Al contrario, la Bilancia si muove in un contesto più equilibrato e tranquillo, dove la diplomazia diventa lo strumento principale per risolvere vecchie questioni. Situazione opposta per l’Ariete, che invece deve fare i conti con un forte nervosismo e la necessità di gestire l’impulsività.

Lunedì 23 febbraio, l'oroscopo con la classifica a stelline del giorno

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐. Questa giornata si presenta carica di promesse e di occasioni da non sprecare. Avvertite un forte desiderio di cambiare le cose che non vi piacciono più e avrete finalmente l’energia giusta per farlo. Nel lavoro, le vostre idee originali troveranno ascolto e potreste ricevere un complimento inaspettato da una persona che stimate molto. Chi vi sta vicino noterà il vostro buon umore e la voglia di stare insieme in modo sereno. È un momento perfetto per fare programmi a lungo termine o per sistemare una questione pratica che trascinate da tempo. Cercate di ascoltare il vostro istinto perché non vi deluderà. Il destino sembra sorridervi e vi sentite pronti a raccogliere i frutti di ciò che avete seminato con fatica negli ultimi mesi.

Godetevi ogni istante.

Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐. La fortuna bussa alla vostra porta e vi regala una marcia in più in ogni settore della vita quotidiana. Vi sentite molto bene con voi stessi e questa sicurezza si riflette nei rapporti con gli altri. Se avete dei progetti chiusi nel cassetto, questo è il momento ideale per tirarli fuori e mostrarli al mondo. Le persone che incontrerete oggi saranno ben disposte ad aiutarvi e a sostenere le vostre iniziative. Anche in amore c’è una bellissima armonia che permette di superare ogni piccola incomprensione del passato. La vostra sensibilità vi guida verso scelte giuste e molto vantaggiose per il futuro. Dedicate del tempo a ciò che vi fa stare bene davvero, come un hobby o una passeggiata.

Siete al primo posto del benessere e della serenità.

Sagittario ⭐⭐⭐⭐⭐. Oggi vi sentite invincibili e pronti a conquistare nuovi traguardi con il vostro solito entusiasmo contagioso. La giornata scorre veloce e senza intoppi, permettendovi di portare a termine tutti i vostri impegni con grande facilità. Nel settore professionale ci sono novità interessanti che potrebbero portare presto a un miglioramento della vostra posizione o delle vostre entrate. Siete comunicativi e simpatici, qualità che vi rendono i protagonisti assoluti di ogni incontro sociale o riunione. Non abbiate paura di osare perché la strada è spianata verso il successo. Anche la forma fisica è al massimo e vi permette di affrontare ogni sfida senza mai stancarvi troppo.

È un lunedì che somiglia a un giorno di festa, da vivere intensamente con le persone che amate di più nel cuore.

Vergine ⭐⭐⭐⭐⭐. Tutto sembra incastrarsi alla perfezione in questa giornata luminosa e piena di soddisfazioni concrete. Siete molto precisi e organizzati, riuscendo a risolvere problemi che agli altri sembravano insuperabili. Questo vostro impegno verrà notato e premiato da chi ha potere decisionale. In famiglia regna un clima di grande collaborazione e pace, che vi permette di rilassarvi dopo le fatiche del lavoro. Se dovete fare acquisti o firmare documenti importanti, potete procedere con estrema fiducia. La vostra mente è lucida e non vi sfugge alcun dettaglio importante. È anche un ottimo periodo per prendervi cura della vostra salute con nuove abitudini sane.

Sentite che state riprendendo in mano il comando della vostra vita con forza e determinazione. Siete in una posizione di assoluto vantaggio rispetto agli altri.

Toro ⭐⭐⭐⭐⭐. Vi attende un lunedì davvero speciale in cui potrete finalmente rilassarvi e godervi i piaceri della vita. Le tensioni dei giorni scorsi sono ormai un ricordo lontano e ora vedete tutto sotto una luce molto più positiva. Siete molto concreti e riuscirete a concludere degli affari vantaggiosi o a ricevere delle buone notizie riguardanti i soldi. In amore c’è una grande complicità che vi fa sentire protetti e amati come non succedeva da tempo. È la giornata ideale per stare all'aria aperta o per circondarvi di bellezza e arte.

La vostra pazienza è stata premiata e ora potete guardare al domani con molta speranza. Non permettete a nessuno di rovinarvi questo stato di grazia. Siete tra i segni più fortunati del momento e tutto ciò che toccate sembra fiorire.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐. Il lunedì inizia sotto buoni auspici e vi regala una discreta dose di energia per affrontare le solite faccende. Anche se non tutto è perfetto, avete la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità con la vostra grande intelligenza. Nel lavoro è meglio non correre troppo e riflettere bene prima di parlare per evitare piccoli malintesi con i colleghi. I rapporti sociali sono stimolanti e potreste fare una conoscenza interessante che si rivelerà utile in futuro.

Cercate di ritagliarvi un momento tutto per voi la sera, magari leggendo un libro o ascoltando musica per ricaricare le pile. La vostra forza di volontà è ammirevole e vi permette di superare ogni ostacolo con classe. Continuate su questa strada perché i risultati che aspettate non tarderanno ad arrivare nei prossimi giorni.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐. La giornata inizia con una buona dose di equilibrio che vi permette di gestire al meglio ogni impegno. Nel lavoro non ci sono scossoni e potete procedere con il vostro ritmo abituale senza troppa fatica. Se avete delle discussioni in sospeso con un amico o un parente, questo è il momento giusto per chiarire le cose con calma. Siete molto diplomatici e riuscirete a trovare un punto di incontro che soddisfa tutti quanti.

Anche la forma fisica sembra in netto miglioramento e avvertite meno stanchezza rispetto ai giorni scorsi. Cercate di non dare troppa importanza alle piccole critiche di chi non vi conosce bene. Dedicate la serata al relax assoluto per preparare la mente alle sfide future che arriveranno presto. Tutto scorre in modo piacevole.

Cancro ⭐⭐⭐⭐. Le vostre emozioni oggi sono molto forti ma positive e vi spingono a prendervi cura delle persone care. Avete voglia di stare nel calore della vostra casa e di organizzare qualcosa di carino con chi amate. Nel settore professionale le cose procedono senza intoppi e potreste ricevere una conferma che aspettavate da tempo. Non lasciatevi influenzare dai dubbi degli altri perché la vostra strada è quella giusta e i risultati arriveranno.

È un lunedì che vi regala una bella sensazione di protezione e di sicurezza interiore molto profonda. Approfittate di questi momenti per pianificare un piccolo viaggio o una gita fuori porta per il prossimo fine settimana. La fortuna è dalla vostra parte se agite con il cuore e con la solita gentilezza.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐. La vostra mente è molto attiva e vivace, pronta a cogliere ogni stimolo che arriva dall'esterno in modo rapido. Nel lavoro siete pronti a collaborare con gli altri e questo spirito di squadra vi porterà dei vantaggi immediati. Anche se ci sono molte cose da fare, riuscite a non perdere la calma e a sorridere anche nelle situazioni più stressanti. In amore c'è una bella intesa e potreste vivere dei momenti di grande allegria con il partner o con gli amici più stretti.

Siete molto simpatici e la vostra compagnia è ricercata da tutti in questo particolare periodo. Non trascurate però il riposo notturno perché avete bisogno di recuperare le energie mentali spese durante il giorno. Continuate così e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Leone ⭐⭐⭐. Questo lunedì richiede un pizzico di pazienza in più del solito per non cadere in inutili nervosismi passeggeri. Nel lavoro potreste incontrare qualche piccolo ostacolo o una persona che cerca di mettervi i bastoni tra le ruote senza motivo. Non reagite con rabbia ma usate la vostra solita nobiltà d'animo per superare la questione con eleganza. In amore c'è qualche piccola tensione dovuta alla stanchezza accumulata ma nulla che non si possa risolvere con un abbraccio.

Cercate di non pretendere troppo da voi stessi e accettate anche i momenti di pausa necessari per riflettere. Presto le cose cambieranno in meglio e tornerete a ruggire come sempre. Per ora limitatevi a svolgere il vostro dovere quotidiano senza fare passi troppo azzardati o rischiosi.

Capricorno ⭐⭐. La giornata si presenta un po' faticosa e potreste sentirvi un po' giù di corda senza una ragione precisa. Nel lavoro le responsabilità pesano più del solito e avete l'impressione che tutto dipenda solo dalle vostre spalle robuste. Cercate di delegare qualche compito se potete e non caricatevi di troppi impegni che non riuscite a portare a termine bene. Anche in famiglia potrebbe esserci qualche piccola discussione per motivi banali o legati a spese impreviste del passato.

Non scoraggiatevi perché si tratta solo di una fase passeggera che serve a farvi capire cosa dovete cambiare. Curate di più l'alimentazione e cercate di dormire qualche ora in più per ritrovare la grinta necessaria. Domani sarà sicuramente una giornata migliore di questa che state vivendo ora.

Ariete ⭐⭐. In questo lunedì vi sentite un po' nervosi e poco inclini al dialogo con le persone che vi circondano. Avete fretta di ottenere dei risultati che però richiedono ancora del tempo e questo vi crea una certa agitazione interiore. Nel lavoro l'oroscopo è convinto che (forse) sarebbe opportuno evitare scontri diretti con i superiori o con i colleghi più testardi del solito gruppo. Cercate di contare fino a dieci prima di rispondere a una provocazione che ritenete ingiusta nei vostri confronti.

Anche in amore serve più dolcezza e meno impulsività per evitare di ferire i sentimenti di chi vi vuole bene davvero. Prendetevi del tempo per stare da soli e riflettere sulle vostre priorità per il futuro prossimo. Un po' di sport potrebbe aiutarvi a scaricare la tensione nervosa accumulata.