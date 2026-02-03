L'oroscopo di mercoledì 4 febbraio 2026 si apre sotto un cielo di metà inverno che promette di scuotere le coscienze e accendere nuove ambizioni. La configurazione astrale odierna vede una Luna riflessiva che dialoga con pianeti veloci, creando un mix di intuito e pragmatismo. Sarà una giornata in cui il silenzio varrà più di mille parole, specialmente per chi sta cercando di consolidare la propria posizione professionale o sentimentale. Gli astri suggeriscono di non forzare la mano: il destino ha i suoi tempi e oggi, più che mai, la pazienza sarà la virtù dei forti.

In questo scenario cosmico, i segni di Fuoco e d'Aria sembrano godere di una protezione speciale, riuscendo a trasformare anche i piccoli ostacoli in trampolini di lancio verso il successo. I tre segni più favoriti dalle stelle per questa giornata sono il Leone, il Sagittario e l'Acquario, pronti a brillare e a raccogliere i frutti di quanto seminato nelle scorse settimane. Preparatevi a scoprire come le energie planetarie influenzeranno il vostro cammino e quali suggerimenti seguire per volgere la fortuna a vostro favore.

L'oroscopo di domani, mercoledì 4 febbraio, con la classifica dei 12 segni zodiacali in ordine crescente di voto

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: tensioni professionali e incomprensioni, usate diplomazia ed evitate reazioni impulsive.

Per voi, nati sotto il segno del rigore, questa giornata si presenterà purtroppo in salita. Avvertirete pesanti tensioni professionali e incomprensioni che mineranno la vostra proverbiale calma. Vi sentirete probabilmente messi in discussione da un superiore o da un collega che non sembra comprendere il valore del vostro impegno costante. Le stelle vi metteranno alla prova: il rischio di sbottare è altissimo, ma dovrete fare appello a tutta la vostra riserva di autocontrollo. Usate diplomazia ed evitate reazioni impulsive che potrebbero compromettere i risultati raggiunti finora. Non sarà alzando la voce che otterrete ragione, bensì dimostrando la solidità dei vostri fatti. In serata, cercate di staccare la spina: il lavoro non deve invadere la sfera privata, specialmente quando il clima è così elettrico.

Vi servirà un momento di isolamento per ricaricare le batterie e guardare a domani con una prospettiva più lucida e meno fatalista.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: comunicate apertamente per superare la diffidenza e non fatevi sopraffare dalle emozioni.

Vi troverete immersi in una nebbia emotiva che renderà difficile distinguere la realtà dalle vostre paure interiori. Le stelle suggeriscono che è arrivato il momento di uscire dal guscio: comunicate apertamente per superare la diffidenza che state nutrendo verso una persona a voi cara o un collaboratore. Tenersi tutto dentro non farà che alimentare sospetti infondati, creando barriere laddove dovrebbero esserci ponti. Durante la giornata, avvertirete una fragilità diffusa; il segreto per non soccombere sarà restare ancorati al presente.

Non fatevi sopraffare dalle emozioni negative o dai ricordi del passato che potrebbero riaffiorare senza preavviso. Se riuscirete a gestire questo flusso sentimentale con un pizzico di razionalità, la serata vi regalerà una pacificazione inaspettata. Ricordate che la vostra sensibilità è un dono, non lasciate che si trasformi in una zavorra che vi impedisce di agire con decisione.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: grande sensibilità emotiva, affrontate le responsabilità con realismo e cercate l'equilibrio.

Le stelle di questo mercoledì vi vedranno navigare in acque agitate dal punto di vista interiore. Vivrete una grande sensibilità emotiva che vi renderà come spugne, pronti ad assorbire umori e tensioni dell'ambiente circostante.

Questo stato d'animo, seppur poetico, rischierà di distogliervi dai doveri quotidiani che premono alla porta. Il consiglio degli astri è netto: affrontate le responsabilità con realismo e non rifugiatevi nei vostri sogni per sfuggire a un compito gravoso. Sarà fondamentale stabilire delle priorità chiare per non disperdere il vostro prezioso tempo in attività inconcludenti. Cercate l'equilibrio tra il bisogno di introspezione e le richieste del mondo esterno. Se vi sentirete stanchi, non forzate la mano; concedetevi una pausa rigenerante, magari vicino all'acqua o ascoltando della buona musica, per ritrovare quel centro di gravità permanente che oggi sembra vacillare sotto il peso della routine.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: abbiate pazienza di fronte ai ritardi, il cielo sostiene i progetti a lungo termine.

Voi che amate la precisione e i tempi certi, dovrete fare i conti con qualche intoppo burocratico o logistico che rallenterà la vostra marcia. Gli astri vi invitano alla calma: abbiate pazienza di fronte ai ritardi che si presenteranno durante la mattinata. Non sarà colpa vostra, ma di una congiuntura astrale che chiede una revisione dei dettagli. Tuttavia, non tutto il male vien per nuocere; questo rallentamento vi permetterà di correggere un errore che vi era sfuggito. Ricordate che il cielo sostiene i progetti a lungo termine, quindi non scoraggiatevi se i risultati immediati non dovessero arrivare oggi.

State costruendo su basi solide e la fretta sarebbe la vostra peggiore nemica. In amore, la situazione è stabile, ma cercate di essere meno critici verso il partner: un po' di flessibilità renderà la serata molto più piacevole di quanto possiate immaginare.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: focus sui rapporti interpersonali e collaborazione, ma attenzione a non accumulare stress.

Il vostro mercoledì sarà interamente dedicato alla gestione del prossimo. Sentirete la necessità di porre il focus sui rapporti interpersonali e collaborazione, cercando di appianare eventuali divergenze all'interno del vostro team di lavoro o in famiglia. Sarete degli ottimi mediatori, capaci di ascoltare tutti e trovare il giusto compromesso.

Tuttavia, questo ruolo di "paciere" richiederà un dispendio energetico notevole. Fate attenzione a non accumulare stress eccessivo cercando di accontentare tutti a scapito delle vostre esigenze personali. Imparate a dire di no quando sentite che il carico diventa troppo pesante. Le stelle vi suggeriscono di ritagliare uno spazio per il benessere fisico a fine giornata: un bagno caldo o una breve passeggiata vi aiuteranno a scaricare le tossine mentali accumulate. La vostra bellezza interiore splenderà di più se vi permetterete di essere, per una volta, un po' egoisti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: gestione oculata delle risorse e momenti speciali in amore.

Vi attende una giornata concreta e rassicurante, proprio come piace a voi.

Il cielo di oggi vi spinge verso una gestione oculata delle risorse, invitandovi a fare il punto della situazione finanziaria o a pianificare un investimento importante per la casa. Sarete molto lucidi e difficilmente vi farete ingannare da proposte poco chiare. Ma la vera sorpresa arriverà dal cuore: vivrete momenti speciali in amore che vi faranno dimenticare le fatiche della giornata. Per chi è in coppia, si prospetta un'intesa profonda, fatta di sguardi e gesti complici; per i single, un incontro fortuito potrebbe accendere una scintilla interessante. Le stelle vi sorridono, premiando la vostra costanza. Non abbiate paura di godervi i piaceri della vita, ma mantenete sempre quel buonsenso che vi contraddistingue e che vi renderà invincibili di fronte a qualsiasi imprevisto.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: creatività in evidenza e relazioni sociali positive, ma niente decisioni impulsive.

Il vostro spirito vivace troverà pane per i suoi denti in questo mercoledì frizzante. Avrete la creatività in evidenza e sarete in grado di trovare soluzioni originali a problemi che sembravano insormontabili. Il vostro carisma attirerà relazioni sociali positive: sarete l'anima del gruppo, capaci di intrattenere e affascinare chiunque vi circondi. Tuttavia, l'entusiasmo del momento potrebbe giocarvi brutti scherzi sul piano della lungimiranza. Gli astri vi avvisano: niente decisioni impulsive, specialmente se riguardano contratti o cambiamenti radicali di vita.

Prendetevi il tempo di analizzare ogni clausola e non lasciatevi trascinare dalla fretta di chiudere un affare. La vostra mente è veloce, ma oggi ha bisogno di essere frenata da un pizzico di prudenza. Sfruttate la serata per divertirvi, ma mantenete i piedi ben piantati a terra quando si tratterà di firmare documenti importanti.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: tenacia e determinazione nel lavoro, evitate però atteggiamenti possessivi in amore.

Sarete delle vere macchine da guerra sul piano professionale. La vostra tenacia e determinazione nel lavoro vi permetteranno di superare un ostacolo che i colleghi avevano giudicato impossibile. Non vi fermerete davanti a nulla e la vostra capacità di analisi sarà al top, permettendovi di scovare opportunità dove gli altri vedono solo problemi.

Tuttavia, questa intensità potrebbe riversarsi negativamente nella vita privata. Le stelle vi ammoniscono: evitate però atteggiamenti possessivi in amore. Il partner potrebbe sentirsi soffocato dalle vostre richieste di conferme o dai vostri sospetti ingiustificati. Cercate di allentare la presa e di fidarvi di chi vi sta accanto. La forza che dimostrate nel mondo esterno dovrebbe trasformarsi in dolcezza e accoglienza quando varcate la soglia di casa. Se riuscirete a scindere i due ambiti, vivrete una giornata di grandi successi e di profonda gratificazione personale.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: sentimenti favoriti da Venere, ma evitate di imporre le vostre idee.

Una bella energia vi accompagnerà per tutto il giorno, rendendovi particolarmente magnetici.

Avrete i sentimenti favoriti da Venere, il che significa che il dialogo con il partner sarà fluido e la passione non mancherà di riscaldavi il cuore. È il momento ideale per pianificare un futuro insieme o per dichiararvi se siete ancora single. Anche sul lavoro le cose procederanno per il verso giusto, ma dovrete fare attenzione al vostro temperamento dominante. Evitate di imporre le vostre idee a tutti i costi; anche se siete convinti di avere ragione, ascoltare il parere altrui vi renderà leader più stimati e seguiti. La collaborazione sarà la vostra carta vincente: se saprete giocare in squadra, i risultati saranno raddoppiati. Una serata all'insegna del relax e dello sport vi aiuterà a canalizzare l'esuberanza fisica residua, regalandovi un sonno profondo e ristoratore.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: nuovi orizzonti e opportunità, cercate di non disperdere le vostre energie.

Il cielo si apre finalmente davanti a voi, offrendovi una visuale mozzafiato sul vostro futuro. Si intravedono nuovi orizzonti e opportunità che solleticheranno la vostra voglia di avventura e di crescita personale. Potrebbe arrivare una proposta di viaggio, un corso di aggiornamento stimolante o un'occasione di carriera che richiede un cambio di mentalità. Sarete pieni di entusiasmo, ma proprio qui risiede il rischio: cercate di non disperdere le vostre energie in mille rivoli. Scegliete un obiettivo primario e concentratevi su quello, senza lasciarvi distrarre da mille altre curiosità secondarie. La vostra forza oggi risiede nella focalizzazione. Se saprete convogliare la vostra carica vitale verso una meta precisa, sarete inarrestabili. In amore, la vostra gioia di vivere sarà contagiosa e trascinerà il partner in una spirale di ottimismo e divertimento che non provavate da tempo.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: originalità premiata e relazioni favorite, ma serve cautela nelle spese.

Siete nel pieno della vostra stagione e si vede! La vostra originalità premiata vi porterà al centro dell'attenzione in ogni ambito. Che si tratti di un'idea rivoluzionaria in ufficio o di un nuovo look, riceverete complimenti e consensi da ogni parte. Avrete le relazioni favorite e sarà un piacere per gli altri stare in vostra compagnia; la vostra capacità di guardare al futuro con speranza sarà un faro per molti. C'è però una piccola nuvola in questo cielo terso: gli astri suggeriscono che serve cautela nelle spese. L'euforia del momento potrebbe spingervi a fare acquisti impulsivi o investimenti azzardati di cui potreste pentirvi tra qualche settimana. Tenete d'occhio il portafoglio e concentratevi invece sul capitale umano, che oggi vi regalerà le soddisfazioni più grandi. Una notizia inaspettata da un amico lontano renderà la vostra serata luminosa e piena di ispirazione.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: progetti sostenuti dalle stelle e ottime notizie in arrivo, siate meno esigenti.

Siete voi i dominatori assoluti di questo mercoledì 4 febbraio. Il cielo vi regala una marcia trionfale con progetti sostenuti dalle stelle che iniziano a decollare con una facilità disarmante. Sarete circondati da un'aura di successo e carisma che non passerà inosservata. Preparatevi perché ci sono ottime notizie in arrivo, probabilmente legate alla sfera economica o a un riconoscimento professionale che aspettavate da tempo. Tutto sembra girare per il verso giusto, ma c'è un piccolo monito per il vostro ego: siate meno esigenti con chi vi circonda. Non tutti hanno la vostra stessa velocità o la vostra stessa energia; mostrare comprensione verso le debolezze altrui vi renderà non solo vincenti, ma anche amati. Celebrare i vostri successi insieme agli altri, piuttosto che da soli sul trono, moltiplicherà la vostra felicità. La serata sarà magica, perfetta per un evento sociale dove sarete le star indiscusse.