L'oroscopo di giovedì 5 febbraio 2026 si delinea sotto un cielo di grande fermento intellettuale e determinazione pratica. La Luna prosegue il suo transito influenzando i ritmi quotidiani, mentre i pianeti veloci suggeriscono un approccio dinamico ma riflessivo alle questioni di cuore e di lavoro. In questa giornata, l'energia astrale spingerà molti di voi a cercare un punto di incontro tra le ambizioni personali e le necessità altrui. Sarà un giovedì in cui la coerenza tra pensiero e azione farà la differenza, premiando chi saprà muoversi con lungimiranza senza farsi trascinare dall'impulsività del momento.

In questo scenario astrologico così variegato, i segni che godranno di una marcia in più grazie al favore degli astri sono il Leone, il Sagittario e il Toro, che sapranno capitalizzare al meglio le occasioni offerte dal destino. Al contrario, altri segni dovranno prestare maggiore attenzione alla comunicazione e alla gestione dello stress per non disperdere i preziosi influssi planetari.

Oroscopo di domani, giovedì 5 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: grande carisma per il Leone, prudenza necessaria per l'Ariete

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: passionali ma troppo diretti, moderate i toni ed evitate tensioni.

In questa giornata di metà settimana, vi sentirete pervadere da un'energia vitale fuori dal comune.

Sarete estremamente passionali ma troppo diretti nelle vostre esternazioni, rischiando di travolgere chi vi sta accanto con una sincerità che potrebbe essere scambiata per aggressività. Le stelle vi suggeriscono di agire con prudenza: moderate i toni ed evitate tensioni inutili, specialmente in ambito lavorativo dove un superiore potrebbe non gradire la vostra schiettezza disarmante. In amore, la carica erotica sarà altissima, ma dovrete essere bravi a non trasformare un confronto vivace in un litigio logorante. Camminerete su un filo sottile; cercate di ascoltare anche le ragioni degli altri prima di imporre le vostre.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: bisogno di conferme, lavorate con efficienza dietro le quinte.

Sentirete un forte bisogno di conferme sia dai partner che dai colleghi. Nonostante la vostra consueta sensibilità, avvertirete il desiderio di sentirvi dire che state facendo bene. Tuttavia, il cielo vi consiglia di non espormi troppo: lavorate con efficienza dietro le quinte e lasciate che siano i risultati a parlare per voi. Non sarà la giornata ideale per i grandi annunci o per le scenate emotive; preferirete la sicurezza delle vostre mura domestiche o di una postazione di lavoro isolata. Verso sera, cercate di rilassarvi e di non rimuginare su piccoli silenzi che interpreterete, probabilmente a torto, come segni di indifferenza. La vostra forza risiederà nella costanza silenziosa.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7.

Parola chiave: comunicazione brillante, evitate la superficialità e non disperdete energie.

Le stelle vi regaleranno una comunicazione brillante, rendendovi i protagonisti assoluti di ogni conversazione o riunione. Sarete capaci di affascinare chiunque con la vostra parlantina, ma fate attenzione alle insidie nascoste nei dettagli: evitate la superficialità e non disperdete energie in troppi progetti contemporaneamente. Rischiate di iniziare mille cose senza portarne a termine alcuna, lasciando un'immagine di voi poco affidabile. Concentratevi su un obiettivo principale e portatelo avanti con rigore. In amore, il dialogo sarà fluido, ma assicuratevi che alle parole seguano fatti concreti, altrimenti il partner potrebbe stancarsi delle vostre promesse troppo colorate.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: precisione ed efficienza, non tollerate la mancanza di rispetto.

La vostra giornata sarà caratterizzata da una precisione ed efficienza invidiabili, che vi permetteranno di sbrigare pratiche arretrate con una velocità sorprendente. Sarete dei veri chirurghi del dovere, ma questo vi renderà anche molto severi verso gli altri: non tollerate la mancanza di rispetto o la pigrizia altrui, reagendo con freddezza se qualcuno dovesse ostacolare il vostro ritmo. Cercate di essere meno critici con chi non possiede i vostri stessi standard qualitativi. Nel tardo pomeriggio, concedetevi un momento di pausa per scaricare la tensione nervosa, magari con una lettura stimolante o un'attività manuale che plachi il vostro perfezionamento incessante.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: intuito altissimo e selettività, pronti a voltare pagina se delusi.

Avrete un intuito altissimo e selettività nelle relazioni, quasi come se aveste un radar per captare le bugie e le ipocrisie. Questo giovedì vi vedrà osservatori silenziosi, capaci di comprendere le reali intenzioni di chi vi circonda prima ancora che aprano bocca. Sarete pronti a voltare pagina se delusi, tagliando rami secchi senza troppi rimpianti. Non avrete tempo da perdere con chi non dimostra lealtà assoluta. Sul lavoro, questa fermezza vi premierà, permettendovi di evitare collaborazioni rischiose. In serata, l'intimità con la persona amata sarà profonda e magnetica, a patto che regni la massima trasparenza reciproca.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7. Parola chiave: dialogo e libertà, cambiate le vecchie strategie con idee innovative.

Cercherete costantemente il dialogo e libertà, rifiutando ogni tipo di vincolo che sentite troppo stretto per la vostra indole visionaria. Sarà il momento perfetto per agire: cambiate le vecchie strategie con idee innovative, sia nel gestire le finanze che nel rapporto di coppia. Non avrete paura di sperimentare percorsi mai battuti, e questo vostro coraggio attirerà l'attenzione di persone stimolanti. Le stelle vi invitano però a non scappare dalle responsabilità quotidiane nel nome di un'indipendenza astratta. Trovate un compromesso tra il vostro desiderio di volare alto e la necessità di tenere i piedi per terra per consolidare ciò che avete costruito finora.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: stabilità e costanza portano riconoscimenti, curate il sonno.

Per voi si prospetta una giornata solida, dove la vostra stabilità e costanza portano riconoscimenti meritati. I vostri sforzi passati inizieranno a dare i frutti sperati, specialmente in ambito economico o professionale, dove riceverete apprezzamenti per la vostra affidabilità. Sarete il pilastro su cui molti si appoggeranno. Tuttavia, la fatica inizierà a farsi sentire, quindi le stelle vi avvertono: curate il sonno e non sottovalutate i segnali di stanchezza che il corpo vi invia. Una serata di relax totale sarà fondamentale per ricaricare le pile. In amore, la concretezza dei vostri gesti varrà più di mille dichiarazioni d'amore, regalando serenità al partner.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: equilibrio e diplomazia, momento ideale per riavvicinamenti e accordi.

Vi sentirete in armonia con il mondo, pronti a usare il vostro equilibrio e diplomazia per appianare ogni divergenza. Questo sarà il momento ideale per riavvicinamenti e accordi che sembravano difficili da raggiungere nei giorni scorsi. Sarete dei mediatori nati, capaci di far ragionare anche le persone più ostinate con un sorriso e una parola gentile. Approfittate di questo stato di grazia per chiarire situazioni in sospeso in famiglia o con un socio. La bellezza e l'arte avranno un ruolo centrale nella vostra giornata, influenzando positivamente il vostro umore.

La serata promette incontri piacevoli in contesti raffinati che appagheranno il vostro senso estetico.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: amore protettivo e basi solide per il futuro professionale.

Dimostrerete un amore protettivo e profondo verso i vostri cari, agendo come una roccia indistruttibile su cui la famiglia può contare. Non sarete molto loquaci, ma i vostri fatti parleranno per voi. Contemporaneamente, getterete basi solide per il futuro professionale, pianificando con saggezza i prossimi passi della vostra carriera. Sarete determinati a costruire qualcosa di duraturo, ignorando le distrazioni superficiali. Le stelle favoriscono gli investimenti a lungo termine e le decisioni prese con la testa.

Non abbiate fretta di vedere i risultati immediati; la vostra forza è la lungimiranza e il tempo sarà un vostro prezioso alleato.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: sensibilità e ispirazione, aperti a ricevere gesti profondi.

Vivrete una giornata immersi in una nuvola di sensibilità e ispirazione, che vi permetterà di connettervi con il mondo su un piano quasi spirituale. Sarete particolarmente aperti a ricevere gesti profondi e a commuovervi per le piccole cose. La creatività sarà ai massimi livelli, rendendo questo giovedì perfetto per chi si occupa di arte, scrittura o assistenza agli altri. Seguite il vostro cuore senza paura di apparire troppo vulnerabili, perché sarà proprio la vostra dolcezza a conquistarvi il favore di chi vi sta intorno.

In serata, potreste ricevere una sorpresa o un messaggio inaspettato che scalderà l'anima e vi farà sentire amati come desiderate.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: intensità e gesti sentiti, dimostrate il vostro valore con eleganza.

Sarete i sovrani assoluti di questo giovedì, emanando un'aura di intensità e gesti sentiti che lascerà il segno. Non avrete bisogno di ruggire per farvi notare: la vostra sola presenza basterà a catalizzare l'attenzione. Le stelle vi esortano a brillare: dimostrate il vostro valore con eleganza, evitando l'arroganza ma non nascondendo i vostri successi. In amore, saprete stupire il partner con una generosità d'animo fuori dal comune, rendendo la serata indimenticabile.

Sul lavoro, i vostri progetti riceveranno una spinta decisiva grazie al carisma che metterete in ogni trattativa. È il momento di osare e di puntare in alto con classe.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: vivacità e nuovi stimoli, fate girare le vostre idee.

Il vostro entusiasmo sarà contagioso, portando vivacità e nuovi stimoli in ogni ambiente che frequenterete. Avrete voglia di espandere i vostri orizzonti, sia fisici che mentali, e non vi fermerete davanti a nessun ostacolo. Il consiglio delle stelle è chiaro: fate girare le vostre idee, parlate dei vostri progetti e cercate alleati, perché questo è il momento della semina fortunata. Sarete pronti a cogliere al volo ogni opportunità di crescita e di svago. In amore, la voglia di avventura si tradurrà in una complicità elettrizzante con il partner. Sarete instancabili e la fortuna vi sorriderà, premiando il vostro coraggio e la vostra voglia di vivere al massimo.