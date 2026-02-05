L'oroscopo di venerdì 6 febbraio 2026 si preannuncia come un mosaico di energie vibranti e riflessioni profonde, ideale per chiudere la settimana lavorativa con consapevolezza. Il cielo di oggi vede una Luna dinamica che stimola la sensibilità collettiva, mentre il Sole in Acquario continua a spingere verso l'innovazione e il superamento dei vecchi schemi mentali. Sarà un venerdì che non ammetterà distrazioni: le stelle vi chiederanno di essere presenti a voi stessi, pronti a cogliere al volo le occasioni di crescita o a parare i colpi di qualche imprevisto passeggero.

In questa giornata così densa di significati, la fortuna bacerà soprattutto i segni d'Acqua e di Terra: il Cancro, il Toro e i Pesci sono i tre segni favoriti dalle stelle, capaci di sintonizzarsi perfettamente con le frequenze positive del cosmo. Per altri, invece, sarà necessario un pizzico di prudenza in più per non scivolare in sterili polemiche.

Oroscopo di domani, venerdì 6 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: dominio per il Cancro, Scorpione e Gemelli devono tenere duro

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5. Parola chiave: piccole sfide che richiederanno ingegno e introspezione.

Il vostro venerdì inizierà in salita, con un cielo che sembrerà volervi mettere i bastoni tra le ruote proprio sul più bello.

Affronterete piccole sfide che richiederanno ingegno e introspezione, poiché le soluzioni superficiali oggi non funzioneranno. Vi sentirete forse un po' svuotati o poco compresi da chi vi circonda; invece di cercare distrazioni esterne, guarderete dentro di voi per capire l'origine di questo disagio. Non forzerete la mano negli affari: le stelle vi suggeriscono di attendere tempi migliori. In amore, eviterete i chiarimenti troppo accesi; meglio rimandare a quando avrete le idee più chiare. Sarà una giornata faticosa, ma preziosa per la vostra crescita personale.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 5. Parola chiave: accettate gli imprevisti senza abbattervi, trovando la forza di reagire.

Le configurazioni astrali odierne vi metteranno alla prova, portando qualche turbolenza nel vostro quotidiano. Il consiglio è di non irrigidirvi: accettate gli imprevisti senza abbattervi, trovando la forza di reagire con la tipica grinta che vi contraddistingue. Qualcosa potrebbe non andare come previsto in ambito logistico o professionale, causando un po' di frustrazione. Non lascerete che un intoppo rovini il vostro umore; userete la vostra proverbiale resilienza per aggirare l'ostacolo. In serata, staccherete la spina ed eviterete i luoghi troppo affollati: avrete bisogno di silenzio e di ricaricare le batterie lontano dalle polemiche.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: gestione attenta delle energie e una buona dose di pazienza.

Sentirete la stanchezza della settimana accumularsi tutta in una volta. Sarà necessaria una gestione attenta delle energie e una buona dose di pazienza per non arrivare a sera completamente esausti. Le stelle vi vedranno alle prese con richieste pressanti che potrebbero farvi perdere la calma: non reagirete d'impulso, ma respirerete profondamente prima di parlare. Sul lavoro, procederete con cautela, evitando di prendervi carico di responsabilità altrui. In amore, cercherete il supporto del partner senza pretendere che vi legga nel pensiero. Moderando i ritmi, riuscirete a traghettarvi verso il weekend senza danni.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: giornata altalenante ma non insormontabile, siate pazienti.

Vi attenderà una giornata altalenante ma non insormontabile, caratterizzata da momenti di grande efficienza seguiti da improvvisi cali di concentrazione. Il segreto per uscirne indenni sarà semplice: siate pazienti con voi stessi e con i collaboratori. Non tutto filerà liscio come vorrebbe il vostro spirito perfezionista, ma imparerete a sorridere anche delle piccole imperfezioni. Qualche spesa imprevista per la casa potrebbe infastidirvi, ma saprete far quadrare i conti con la solita maestria. In serata, troverete conforto nelle abitudini care e nel calore domestico, recuperando quell'equilibrio che durante il giorno è parso vacillare.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 6. Parola chiave: calma e razionalità essenziali per evitare inutili tensioni.

Con il Sole nel vostro segno, l'energia non vi mancherà, ma il rischio sarà quello di disperderla in mille rivoli. La calma e razionalità saranno essenziali per evitare inutili tensioni con chi non condivide le vostre visioni innovative. Vi sentirete pronti a rivoluzionare tutto, ma potreste scontrarvi con la resistenza di chi preferisce lo status quo. Non vi scalderete inutilmente: userete la logica per esporre le vostre ragioni. In amore, eviterete di essere troppo distaccati; il partner avrà bisogno di certezze concrete, non solo di discorsi teorici sulla libertà. Un approccio più pragmatico vi aiuterà a gestire meglio la giornata.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: sfide da fronteggiare con determinazione per prevalere.

Venerdì vi chiederà di tirare fuori le unghie. Vi troverete davanti a sfide da fronteggiare con determinazione per prevalere, specialmente in ambito competitivo o professionale. Non vi spaventeranno i confronti, anzi, saprete sfruttarli per mettere in luce il vostro valore e la vostra capacità di leadership. Le stelle vi invitano però a non eccedere nel desiderio di supremazia: l'eleganza nel vincere sarà fondamentale per mantenere buoni rapporti in futuro. In amore, la passione sarà intensa, ma richiederà anche una certa capacità di ascolto. Dimostrerete di essere non solo forti, ma anche generosi verso chi amate.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7. Parola chiave: momento di trasformazione positiva, sfruttate le possibilità con saggezza.

Vivrete un momento di trasformazione positiva che vi spingerà a rivedere alcuni vostri obiettivi a lungo termine. Sarete meno rigidi del solito e più inclini ad accogliere il cambiamento, purché sia costruttivo: sfruttate le possibilità con saggezza, analizzando i pro e i contro con il vostro occhio clinico. Sul lavoro, si presenterà l'occasione per consolidare un accordo o per iniziare una nuova collaborazione stimolante. In amore, la stabilità sarà il vostro punto di forza; saprete rassicurare chi vi sta accanto con gesti concreti e promesse mantenute. Il vostro pragmatismo sarà la chiave per sbloccare una situazione che ristagnava da tempo.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 7,5.

Parola chiave: fase entusiasmante e coinvolgente, sfruttate la creatività.

Sarete pervasi da un'ottima energia che vi renderà protagonisti di una fase entusiasmante e coinvolgente. Le stelle vi daranno il via libera per osare: sfruttate la creatività per risolvere un problema che vi trascinate da giorni o per rendere più originale il vostro lavoro. Il vostro ottimismo sarà contagioso e attirerà proposte interessanti o nuovi inviti sociali. Anche se non tutto sarà perfetto, saprete trarre il meglio da ogni situazione con un sorriso. In amore, la voglia di esplorare nuove emozioni vi porterà a vivere momenti di grande complicità con il partner. Sarete instancabili e pronti a lanciarvi in nuove avventure.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: mente aperta e curiosa per trasformare le sfide in opportunità.

Il vostro approccio diplomatico oggi farà miracoli. Manterrete una mente aperta e curiosa per trasformare le sfide in opportunità, riuscendo a vedere il lato positivo anche laddove gli altri vedono solo problemi. Sarete dei mediatori eccellenti, capaci di riportare l'armonia in un ambiente di lavoro teso. La vostra capacità di ascolto vi aprirà porte inaspettate: qualcuno potrebbe confidarvi un segreto o proporvi un affare vantaggioso. In amore, sarete magnetici e saprete corteggiare con una grazia d'altri tempi. La serata sarà ideale per un evento sociale o per una cena raffinata; brillerete per stile e conversazione.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: giornata promettente e stimolante sotto vari punti di vista.

Vivrete una giornata promettente e stimolante sotto vari punti di vista, sentendovi finalmente in sintonia con i vostri desideri più profondi. Le stelle favoriranno i guadagni e la stabilità materiale: potreste ricevere una buona notizia riguardante un investimento o un acquisto importante. La vostra sensualità sarà ai massimi livelli, rendendovi irresistibili agli occhi di chi amate o di chi volete conquistare. Non avrete paura di godervi i piaceri della vita, dalla buona tavola al relax, sapendo di aver meritato ogni momento di benessere. La vostra costanza verrà premiata e vi sentirete padroni del vostro destino.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: giornata serena, bilanciata e fortunata.

Vi sentirete avvolti da un'energia benevola che renderà questa giornata serena, bilanciata e fortunata nei piccoli e grandi dettagli. Il vostro intuito vi guiderà infallibilmente verso le scelte giuste, permettendovi di evitare intoppi e di cogliere occasioni al volo. Sarete in grado di conciliare perfettamente i doveri lavorativi con il bisogno di spiritualità e pace interiore. In amore, vivrete momenti di profonda tenerezza; chi è single potrebbe fare un incontro che sembra scritto nel destino. Riceverete gesti di affetto inaspettati che vi faranno sentire protetti dal cosmo. Chiuderete il venerdì con il cuore leggero e una grande fiducia nel domani.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 9. Parola chiave: giornata positiva e gratificante su più fronti.

Sarete i dominatori incontrastati dello zodiaco! Vi attenderà una giornata positiva e gratificante su più fronti, dove la vostra sensibilità si trasformerà in una forza incredibile. Riuscirete a ottenere tutto ciò che desiderate semplicemente chiedendolo con la vostra solita dolcezza. Sul lavoro, i vostri sforzi verranno finalmente riconosciuti e potreste ricevere una proposta che cambierà le vostre prospettive. In amore, sarete avvolti da una nuvola di romanticismo e passione; il partner farà di tutto per rendervi felici. Approfitterete di questa splendida configurazione astrale per realizzare un piccolo sogno nel cassetto. Sarete radiosi, felici e pieni di vita.