L'oroscopo di domenica 8 febbraio 2026 si delinea sotto un cielo di grande fermento, dove le energie planetarie iniziano a scuotere gli equilibri consolidati per spingerci verso una nuova consapevolezza. In questa giornata dominata da transiti che sollecitano la riflessione e l'azione mirata, avvertirete una spinta verso il rinnovamento, specialmente nei rapporti interpersonali. Le stelle ci invitano a non temere il cambiamento, ma ad abbracciarlo con la saggezza di chi sa che ogni fine è solo un nuovo inizio. La configurazione astrale odierna vede i segni di Terra e di Fuoco particolarmente sollecitati, portando una ventata di concretezza mista a passione che influenzerà le decisioni cruciali per i prossimi mesi.

In questa domenica di metà inverno, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno il Sagittario, la Vergine e i Pesci, che godranno di una protezione celeste quasi totale. Al contrario, per altri segni sarà necessario armarsi di pazienza e diplomazia per evitare che piccole scintille si trasformino in incendi difficili da domare.

Oroscopo di domani, domenica 8 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: Sagittario in prima posizione, qualche nuvola di troppo per Bilancia e Capricorno

BILANCIA (23 settembre – 23 ottobre) Voto 5,5. Parola chiave: sentimenti frenati da malumori, valutate con estrema prudenza le proposte di lavoro.

Questa domenica si preannuncia piuttosto sottotono per voi, amici della Bilancia.

Sentirete il peso di un cielo che non sembra assecondare i vostri desideri di armonia. In ambito privato, vivrete dei sentimenti frenati da malumori che arriveranno senza un motivo apparente, portandovi a chiudervi in un silenzio che il partner faticherà a interpretare. Eviterete il confronto diretto, ma la vostra freddezza parlerà per voi. Anche sul fronte professionale, la situazione richiederà massima allerta: valutate con estrema prudenza le proposte di lavoro che potrebbero arrivarvi o che state analizzando. Non è tutto oro quello che luccica e un passo falso oggi potrebbe costarvi caro nei prossimi mesi. Programmerete la giornata cercando solitudine, poiché la compagnia degli altri vi risulterà irritante.

Aspetterete tempi migliori per agire.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: battibecchi in amore, siate riflessivi nelle decisioni lavorative aspettando tempi migliori.

Vi ritroverete a gestire una domenica nervosa, dove la vostra proverbiale pazienza verrà messa a dura prova. In famiglia e nella coppia, scivolerete in fastidiosi battibecchi in amore legati alla gestione della quotidianità o a vecchie questioni mai risolte del tutto. Vi sentirete poco compresi e questo alimenterà un senso di isolamento. Anche se la vostra mente sarà già proiettata alla settimana lavorativa, dovrete imporvi un freno: siate riflessivi nelle decisioni lavorative aspettando tempi migliori per presentare i vostri progetti o per chiedere avanzamenti.

Il cielo di oggi è troppo instabile per garantire il successo di nuove iniziative. Cercherete rifugio nei vostri interessi personali, cercando di staccare la spina da un contesto che vi vedrà, purtroppo, tra i meno favoriti del weekend.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: periodo no nei sentimenti, compensate da nuovi progetti lavorativi stimolanti.

Vi sentirete come sospesi in un limbo emotivo. Questa giornata confermerà un periodo no nei sentimenti che si trascina da qualche tempo: mancherà la complicità abituale e potreste avvertire un senso di noia o di distacco verso chi vi sta accanto. Tuttavia, la vostra natura dinamica non vi permetterà di abbattervi. Sarete bravi perché riuscirete a compensare da nuovi progetti lavorativi stimolanti che prenderanno forma nella vostra mente proprio oggi.

Userete la creatività come valvola di sfogo, trasformando l'insoddisfazione del cuore in energia produttiva per la carriera. Riceverete una telefonata o un messaggio che accenderà la vostra curiosità intellettuale, aiutandovi a superare la malinconia domenicale. Guarderete al futuro professionale con occhi nuovi, lasciando che il privato passi temporaneamente in secondo piano.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 6. Parola chiave: rischio litigi per impulsività, siate pazienti per le soddisfazioni professionali.

La vostra energia oggi sarà esplosiva, ma purtroppo difficile da incanalare nella giusta direzione. Esisterà un concreto rischio litigi per impulsività, specialmente con gli amici o con le persone che cercheranno di limitare la vostra libertà d'azione.

Tenderete a ruggire troppo presto, pentendovi subito dopo delle parole dette. Sarà fondamentale che siate pazienti per le soddisfazioni professionali: anche se sentite di meritare di più, i tempi non sono ancora del tutto maturi per quel riconoscimento che tanto bramate. Dedicherete il pomeriggio a un'attività fisica intensa o a un hobby che vi permetta di scaricare l'adrenalina accumulata. Imparerete a mordervi la lingua, capendo che la calma sarà la vostra arma più potente in una giornata così elettrica.

SCORPIONE (24 ottobre – 21 novembre) Voto 6. Parola chiave: giornata di cautela sentimentale, per i successi professionali occorre attendere metà mese.

Dovrete muovervi con estrema circospezione in questa domenica che promette poco e richiede molto.

Vivrete una giornata di cautela sentimentale, preferendo osservare i comportamenti altrui piuttosto che esporvi in prima persona. Avrete il sospetto che qualcuno non sia del tutto sincero con voi, ma eviterete scenate, optando per una strategia d'attesa. Anche sul lavoro, la sensazione sarà quella di un motore che gira a vuoto: capirete che per i successi professionali occorre attendere metà mese, quando i pianeti veloci si disporranno in modo più armonico rispetto al vostro segno. Non forzerete la mano e userete queste ore per studiare i dettagli di un piano d'attacco che metterete in atto a breve. La serata sarà all'insegna del relax domestico, necessario per ricaricare le batterie.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5.

Parola chiave: cautela in amore ma fase di recupero e novità nel lavoro.

Per voi l'8 febbraio sarà una giornata a due facce. Da un lato, dovrete mantenere un'alta cautela in amore, poiché Venere non vi sorriderà del tutto, rendendo le comunicazioni con il partner un po' macchinose e soggette a fraintendimenti. Non sarà il momento ideale per i grandi chiarimenti. Dall'altro lato, però, respirerete un'aria nuova per quanto riguarda la sfera pratica: vivrete una fase di recupero e novità nel lavoro che vi farà tornare il sorriso. Qualcosa che era rimasto bloccato inizierà finalmente a muoversi e riceverete feedback positivi su un'idea che avevate proposto tempo fa. Sfrutterete la domenica per pianificare la prossima mossa vincente, sentendo che la grinta sta tornando prepotente.

Vi sentirete pronti a sfidare il mondo, a patto di non essere troppo bruschi con chi amate.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: torna il sereno in coppia, risparmiate le energie per gli impegni lavorativi.

Finalmente inizierete a vedere la luce dopo un inizio di mese un po' turbolento. In questa domenica torna il sereno in coppia, grazie a una maggiore disponibilità all'ascolto e a piccoli gesti di tenerezza che ricuciranno eventuali strappi recenti. Vi sentirete protetti e coccolati dal calore domestico. Tuttavia, le stelle vi invieranno un avvertimento preciso: risparmiate le energie per gli impegni lavorativi che vi aspetteranno a partire da lunedì. Non eccederete nelle attività faticose e non caricherete la vostra agenda domenicale di troppi impegni sociali.

Avrete bisogno di riposo fisico per affrontare una settimana che si preannuncia densa e sfidante. Godrete della compagnia di poche persone fidate, assaporando la tranquillità di una giornata senza scossoni, preparandovi mentalmente alle battaglie professionali imminenti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: emozioni favorite dalla Luna, ma attenzione ai conflitti con i colleghi.

Il vostro cielo di oggi splenderà di una luce romantica e avvolgente. Vivrete delle emozioni favorite dalla Luna, che vi regalerà una sensibilità speciale e la voglia di condividere momenti profondi con chi amate. Sarà la giornata ideale per un'escursione fuori porta o per un pranzo conviviale che riscaldi il cuore.

Tuttavia, un pensiero fastidioso potrebbe rovinare parzialmente l'idillio: presterete attenzione ai conflitti con i colleghi che potrebbero riemergere attraverso messaggi o mail fuori orario. Non permetterete alle questioni professionali di invadere il vostro spazio sacro della domenica. Sarete determinati a difendere la vostra serenità, rimandando ogni confronto lavorativo alla sede opportuna. La vostra forza sarà la capacità di distinguere il piacere dal dovere, godendovi il presente con una consapevolezza invidiabile.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: giornata idilliaca grazie alla protezione astrale, anche se il lavoro è piatto.

Vi sentirete i padroni del vostro destino in questa domenica luminosa.

Trascorrerete una giornata idilliaca grazie alla protezione astrale che vi renderà magnetici, simpatici e pieni di iniziativa. Gli altri cercheranno la vostra compagnia e voi sarete felici di dispensare consigli e buon umore. In amore, l'intesa sarà alle stelle, soprattutto per chi sta vivendo un nuovo inizio. L'unico neo, se così si può dire, riguarda la sfera della carriera: ammetterete che anche se il lavoro è piatto, questo non minerà il vostro ottimismo. Anzi, approfitterete della calma piatta professionale per dedicarvi totalmente a voi stessi e ai vostri sogni più audaci. Sarete proiettati verso il futuro con una fiducia incrollabile, sapendo che questa pausa domenicale è solo il preludio a una grande ascesa.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: ottimo recupero sentimentale e salto di qualità professionale rispetto al passato.

State vivendo un momento di grazia che questa domenica confermerà in pieno. Sperimenterete un ottimo recupero sentimentale che vi permetterà di lasciarvi alle spalle dubbi e amarezze dei giorni scorsi. Il cuore tornerà a battere forte e la sintonia con il partner sarà quasi telepatica. Ma le buone notizie non finiscono qui: avvertirete chiaramente di essere pronti per un salto di qualità professionale rispetto al passato. Le vostre competenze saranno finalmente valorizzate e potreste ricevere un'indicazione importante su una promozione o un nuovo incarico prestigioso. Vi sentirete realizzati e in pace con il mondo. Sfrutterete ogni istante di questa giornata per celebrare i vostri successi, circondandovi di bellezza e di affetto sincero. Il vostro intuito vi guiderà verso scelte azzeccate.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: stelle favorevoli per l'amore e cambiamenti lavorativi da accogliere senza paura.

Un cielo radioso vi accompagnerà per tutta la giornata, regalandovi una lucidità e una serenità fuori dal comune. Avrete le stelle favorevoli per l'amore, favorendo incontri magici per i single e una rinnovata passione per chi è in coppia. Riuscirete a comunicare i vostri bisogni con dolcezza, ottenendo tutto ciò che desiderate. Sul fronte della carriera, si profileranno all'orizzonte dei cambiamenti lavorativi da accogliere senza paura: la vostra naturale resistenza alle novità lascerà spazio a un coraggioso entusiasmo. Capirete che per crescere è necessario uscire dalla zona di comfort e oggi avrete la forza d'animo per farlo. Organizzerete la vostra settimana con una precisione chirurgica, ma senza stress, certi che il vento stia finalmente soffiando a vostro favore. Sarete pronti a cogliere al volo ogni opportunità.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: occasioni bellissime per il cuore e momento decisivo per le scelte di carriera.

Siete voi i veri protagonisti di questa domenica 8 febbraio! Gli astri si sono allineati per offrirvi il meglio su ogni fronte. Vivrete delle occasioni bellissime per il cuore, con momenti di gioia pura, dichiarazioni inaspettate o incontri che potrebbero cambiare il corso della vostra vita affettiva. La vostra energia sarà contagiosa e trascinerete chiunque nel vostro vortice di entusiasmo. Contemporaneamente, vi troverete a vivere un momento decisivo per le scelte di carriera: riceverete quella spinta o quella conferma che aspettavate da tempo per svoltare definitivamente. Non avrete dubbi sulla strada da intraprendere e la vostra determinazione sarà la chiave del vostro successo. Brinderete a voi stessi e ai vostri traguardi, consapevoli che il meglio deve ancora venire. La fortuna vi bacerà in fronte.